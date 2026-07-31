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Маска от „Писък“ и брадва от „Сиянието“ отиват на търг

Маска от „Писък“ и брадва от „Сиянието“ отиват на търг

31 Юли, 2026 11:14 285 0

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Редки реквизити от едни от най-известните филми на ужасите ще бъдат предложени на колекционери в Лос Анджелис

Маска от „Писък“ и брадва от „Сиянието“ отиват на търг - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Оригинална маска на Гоустфейс от хоръра „Писък“ и брадва, използвана при заснемането на класиката „Сиянието“, са сред най-атрактивните предмети в предстоящ голям търг за филмови и телевизионни реликви в САЩ.

Аукционът се организира от специализираната компания Propstore и ще се проведе в края на август в Лос Анджелис. Каталогът включва над 1600 костюма, реквизити и предмети, свързани с популярни холивудски продукции. Наддаването ще бъде достъпно както на място, така и по телефон и онлайн.

Един от водещите експонати е маска на Гоустфейс от оригиналния филм „Писък“ от 1996 г. Тя е подписана от каскадьора Тони Чечере и е оценена между 75 000 и 150 000 долара. Началната цена за лота е определена на 37 500 долара.

На търга ще бъде предложена и втора маска от поредицата – екземпляр от „Писък 2“, носещ автографа на режисьора Уес Крейвън. Очаква се тя да бъде продадена за сума между 25 000 и 50 000 долара.

Сред основните предложения е и каскадьорска брадва, използвана от героя Джак Торънс, изигран от Джак Никълсън в „Сиянието“ на Стенли Кубрик. Организаторите оценяват реквизита на между 50 000 и 100 000 долара, а началната му цена е 25 000 долара.

Брадвата е сред най-разпознаваемите оръжия в историята на хорър киното. Във филма от 1980 г. обезумелият Джак Торънс я използва, докато преследва съпругата си Уенди, изиграна от Шели Дювал, из изолирания хотел „Овърлук“. С нея е свързана и прочутата сцена, в която Никълсън разбива врата и произнася репликата „Ето го Джони“.

Колекционерите ще могат да наддават и за специален нож с ефект на изкуствена кръв, свързан с героинята на Шели Дювал в „Сиянието“. Прогнозната му цена е между 25 000 и 50 000 долара.

Каталогът съдържа и множество други знакови предмети от историята на киното. Сред тях са белият костюм на Джон Траволта от „Треска в събота вечер“, оценен на до 400 000 долара, ховърбордът на Марти Макфлай от продълженията на „Завръщане в бъдещето“, както и волейболната топка Уилсън от „Корабокрушенецът“ с Том Ханкс.

Най-скъпият предмет в търга е оригинална 15-инчова кукла за стоп-моушън анимация от филма „Могъщият Джо Янг“ от 1949 г. Оценката ѝ достига 2 млн. долара.


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