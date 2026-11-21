Еспаньол победи Атлетик Билбао с 1:0 като гост в мач от 13-ия кръг на Ла Лига. Единственият гол на „Сан Мамес“ отбеляза Роберто Фернандес в 66-ата минута след асистенция на Тирис Долан. Успехът беше първи за Едер Сарабия начело на каталунския тим.

Атлетик Билбао владееше топката в 57,9% от времето и отправи 17 удара срещу шест за съперника, но не успя да превърне превъзходството си във владението и броя на атаките в гол. Еспаньол беше по-ефективен в решаващия момент и запази преднината си до края.

Фортуньо спря атаките на домакините

Домакините имаха възможности за изравняване след попадението. Вратарят на Еспаньол Анхел Фортуньо спаси удари на Нико Уилямс и Ойхан Сансет, а в заключителните минути се намеси и след удар с глава на Иняки Уилямс. Беñат Геренабарена и Роберт Наваро също пропуснаха възможности.

Атлетик започна по-активно и опита да наложи натиск още в началото, но атаките на домакините не доведоха до чисто положение преди почивката. След гола на Роберто Фернандес Еспаньол се прибра по-дълбоко и защити минималната си преднина.

Дебютна победа за Сарабия

„Първото полувреме приличаше на това, което искаме да бъдем“, заяви Едер Сарабия пред AS. Треньорът, който пое Еспаньол след паузата за националните отбори, отбеляза и победния манталитет на своите футболисти.

Наставникът на Атлетик Билбао Един Терзич определи липсата на завършващ удар като основния проблем на домакините. „Не намерихме начин да вкараме гол. Създадохме известна опасност, но нямахме достатъчно чисти положения, за да заслужим победата“, каза германският специалист.

След успеха Еспаньол събра 15 точки, докато Атлетик Билбао остана с 16. В следващия кръг баските ще гостуват на Малага, а Еспаньол ще приеме Хетафе.

Източници: as.com, cadenaser.com, championat.com