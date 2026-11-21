Славия приема Арда в мач от XV кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе на стадион „Александър Шаламанов“ в София с начало 14:45 часа.
Срещата е вторият двубой от кръга, след като в петък Септември и Локомотив Пловдив завършиха 0:0. В съботната програма е и варненското дерби между Спартак и Черно море.
Арда има преднина от седем точки
Преди началото на мача Славия заема осмо място с 14 точки. „Белите“ са записали две победи, осем равенства и четири загуби, като са отбелязали девет гола и са допуснали също девет.
Арда е шеста с 21 точки след шест победи, три равенства и пет поражения. Тимът от Кърджали се връща към първенството след загуба с 2:3 от Спартак във Варна на 8 ноември.„Не успяхме да отговорим на агресията на Спартак Варна“, заяви треньорът на Арда Александър Тунчев след двубоя, цитиран от БТА.
Славия също влиза в срещата след равенство 0:0 с Черно море. Софийският отбор няма победа в последните си мачове от първенството, а ниската резултатност е сред отличителните черти на сезона му.
Арда спечели последния двубой
Последният мач между двата състава завърши с победа на Арда с 1:0 на 24 юли 2026 г. Тогава отборът от Кърджали спечели домакинството си в началото на сезона.
След този двубой Славия ще гостува на Локомотив София на 27 ноември. Арда ще приеме Ботев Пловдив в следващия си мач от първенството.
Източници: m.goal.bg, actualno.com, bta.bg
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