Славия приема Арда в мач от XV кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе на стадион „Александър Шаламанов“ в София с начало 14:45 часа.

Срещата е вторият двубой от кръга, след като в петък Септември и Локомотив Пловдив завършиха 0:0. В съботната програма е и варненското дерби между Спартак и Черно море.

Арда има преднина от седем точки

Преди началото на мача Славия заема осмо място с 14 точки. „Белите“ са записали две победи, осем равенства и четири загуби, като са отбелязали девет гола и са допуснали също девет.

Арда е шеста с 21 точки след шест победи, три равенства и пет поражения. Тимът от Кърджали се връща към първенството след загуба с 2:3 от Спартак във Варна на 8 ноември.

„Не успяхме да отговорим на агресията на Спартак Варна“, заяви треньорът на Арда Александър Тунчев след двубоя, цитиран от БТА.

Славия също влиза в срещата след равенство 0:0 с Черно море. Софийският отбор няма победа в последните си мачове от първенството, а ниската резултатност е сред отличителните черти на сезона му.

Арда спечели последния двубой

Последният мач между двата състава завърши с победа на Арда с 1:0 на 24 юли 2026 г. Тогава отборът от Кърджали спечели домакинството си в началото на сезона.

След този двубой Славия ще гостува на Локомотив София на 27 ноември. Арда ще приеме Ботев Пловдив в следващия си мач от първенството.

Източници: m.goal.bg, actualno.com, bta.bg