Дъщерята на Джак Никълсън го показа за 89-ия му рожден ден (СНИМКА)

Джак Никълсън направи рядка публична поява, макар и индиректно, след като дъщеря му Лорейн Никълсън сподели снимка по повод 89-ия му рожден ден. Кадърът, публикуван в социалните мрежи, разкри леко завесата към личния живот на носителя на три награди „Оскар“, който през последните години почти напълно се оттегли от публичното пространство.

На снимката звездата от "Сиянието" е заснет в домашна обстановка, усмихнат и аплодиращ по време на празнуването, облечен в тъмна поло блуза и панталон в топъл нюанс. В публикацията е включен и архивен кадър от по-ранен етап от кариерата му, на който Никълсън позира с цигара и характерната си налудничава усмивка.

Появата му предизвика интерес на фона на дългогодишното му отсъствие от светския живот. В миналото той бе сред най-разпознаваемите фигури в Холивуд и редовен гост на мачове на Лос Анджелис Лейкърс, но през последното десетилетие избягва публични изяви.

36-годишната Лорейн Никълсън е едно от шестте деца на актьора и поддържа близки отношения с него, заедно с брат си Рей Никълсън. И двамата поемат по пътя на киното, като Лорейн постепенно се насочва към режисура и продуциране.

Джак Никълсън се появи за кратко и през февруари миналата година на юбилейното издание на Saturday Night Live, където представи Адам Сандлър. Последната му филмова роля остава тази в „Как да разбера“ (2010), режисиран от Джеймс Л. Брукс, с когото работи и по отличените с „Оскар“ продукции „Думи за нежност“ и „Колкото толкова“.