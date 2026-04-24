Новини
Любопитно »
Дъщерята на Джак Никълсън го показа за 89-ия му рожден ден (СНИМКА)

24 Април, 2026 17:31

Актьорът вече рядко се появява в публичното пространство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джак Никълсън направи рядка публична поява, макар и индиректно, след като дъщеря му Лорейн Никълсън сподели снимка по повод 89-ия му рожден ден. Кадърът, публикуван в социалните мрежи, разкри леко завесата към личния живот на носителя на три награди „Оскар“, който през последните години почти напълно се оттегли от публичното пространство.

На снимката звездата от "Сиянието" е заснет в домашна обстановка, усмихнат и аплодиращ по време на празнуването, облечен в тъмна поло блуза и панталон в топъл нюанс. В публикацията е включен и архивен кадър от по-ранен етап от кариерата му, на който Никълсън позира с цигара и характерната си налудничава усмивка.

Появата му предизвика интерес на фона на дългогодишното му отсъствие от светския живот. В миналото той бе сред най-разпознаваемите фигури в Холивуд и редовен гост на мачове на Лос Анджелис Лейкърс, но през последното десетилетие избягва публични изяви.

36-годишната Лорейн Никълсън е едно от шестте деца на актьора и поддържа близки отношения с него, заедно с брат си Рей Никълсън. И двамата поемат по пътя на киното, като Лорейн постепенно се насочва към режисура и продуциране.

Джак Никълсън се появи за кратко и през февруари миналата година на юбилейното издание на Saturday Night Live, където представи Адам Сандлър. Последната му филмова роля остава тази в „Как да разбера“ (2010), режисиран от Джеймс Л. Брукс, с когото работи и по отличените с „Оскар“ продукции „Думи за нежност“ и „Колкото толкова“.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвратителен пергиш

    11 18 Отговор
    Много покварен дядка, хващали са го в банята с момичета на Playboy , да ги лашка докато е бил на партито ! Отвратителен пергиш, чак го възхваляват само защото е участвал в няколко филма. Отвратена съм от този чичак и цялото котило измисленяци от прокълната хълмиста местност в Калифорния.

    Коментиран от #2, #3

    17:36 24.04.2026

  • 2 Коста

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратителен пергиш":

    Че те затуй са били партитата- оргии. А момичетата изобщо не са исксли да бъдат на партитата. Ловели са ги ксто украинци дезертьори по улиците.

    17:50 24.04.2026

  • 3 Сила

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратителен пергиш":

    Ма гледай си Союзмултфилм бе , Ну погоди ...🐰

    Коментиран от #7

    17:52 24.04.2026

  • 4 Голямата глава

    2 0 Отговор
    Ген.....

    17:59 24.04.2026

  • 5 Доктор Вълев

    7 2 Отговор
    Велик артист

    18:00 24.04.2026

  • 6 Кола Туре

    5 2 Отговор
    Дъртия не е мръднал . Колос в киното . Беше невероятен в По Мисури с Марлон Брандо !!!

    18:35 24.04.2026

  • 7 навеки със СССР

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    В ученическия и студентски лагер "Артек"на брега на Черно море има славата на невероятен сексуален разгул по времето на Брежнев.Невероятно организиран разврат на най-високо управленско ниво.Студентките сами са желаели да участват,защото да получат разпределение в Москва.Непокорните ги разпределяли в необятната пустош на Сибир.

    Коментиран от #8

    18:50 24.04.2026

  • 8 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "навеки със СССР":

    С участници от всички братски държави от СИВ и специални гости от Африка и Латинска Америка ( за цвят !) ....
    Да живее дружбата между народите и световния пролетариат !!!
    Ура !!!

    18:58 24.04.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    А мен са ме лашкали в кенефа на гара Стара Загора. 💋🤣🥳🖕

    19:25 24.04.2026

  • 10 Естет

    0 0 Отговор
    Да не те опънал и теб? 😂

    20:14 24.04.2026