Кримският мост няма да остане, заяви украинският президент Володимир Зеленски в разширено интервю с Ричард Енгъл от NBC News. Той защити украинските удари по съоръжението като легитимна цел и предупреди, че Киев ще отговаря на руските атаки срещу украинската инфраструктура.

„Този мост няма да остане“, каза Зеленски, коментирайки руските удари по мостове в Украйна. Думите му бяха произнесени след частичното повреждане на моста, свързващ Русия с окупирания Крим. Според The Kyiv Independent при руска балистична атака срещу Киев на 20 ноември са били повредени три моста, а седем души са загинали.

Предупреждение за двойни и тройни удари

Зеленски заяви, че руските сили все по-често атакуват една и съща цел повторно, след като на мястото вече са пристигнали спасители, медици или журналисти. По думите му става дума не само за двойни, но и за тройни удари, насочени към хората, които оказват помощ след първоначалната атака.

Украинският президент определи тази тактика като опит да бъдат убити възможно най-много хора. Той посочи, че Русия не спазва правилата на войната, докато Украйна се опитва да действа в рамките на международните норми.

В интервюто беше обсъдена и атаката срещу Кривий Рих. При удара на 20 ноември са загинали седемгодишно дете и 20-годишна парамедичка, а 42 души са били ранени, съобщи The Kyiv Independent. Според местните власти след първоначалния удар по района са последвали атаки с дронове срещу спасители, медицински екипи и служители на комуналните служби.

Призив към Вашингтон

Зеленски отправи пряк призив към американския Конгрес и Сената да запазят двупартийната подкрепа за Украйна. Той заяви, че Съединените щати са намерили начин да подкрепят Израел и могат да направят същото за Киев.

„Надявам се, че Конгресът няма да позволи на агресора да спечели“, каза Зеленски.

Той посочи, че бъдещето на Украйна не може да бъде решавано без участието на украинската страна. По думите му големите държави често смятат, че могат да вземат решения за целия свят, но това води до сериозна политическа грешка.

„Не можете да решавате за една държава, дори за малка държава, без тази държава“, заяви украинският президент. Той отхвърли и опитите Русия и Украйна да бъдат представяни като равнопоставени страни, като подчерта, че Москва е агресорът, а украинците защитават живота и домовете си.

Войната и обещанието за 24 часа

Зеленски разказа, че Доналд Тръмп му е обещавал да сложи край на войната за 24 часа. Според украинския президент той е отговорил, че това ще бъде трудно, защото Владимир Путин може да демонстрира готовност за мир, докато действителната му цел е да убие украинци, да унищожи страната и да я окупира.

Сред темите е била и системата Starshield, чиито ограничения според Зеленски затрудняват украинската противовъздушна отбрана и операциите с дронове. В отделни свои изявления той е настоявал, че ограничаването на услугата не е само технически или търговски въпрос, а има и политическо измерение.

Украинският президент заяви още, че натискът върху Москва може да бъде засилен чрез прекратяване на търговията с Русия. Той посочи Съединените щати и Китай като държави, които имат възможност да окажат такъв натиск.

Източници: youtube.com, kyivindependent.com, apnews.com