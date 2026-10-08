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На 8 октомври 927 г. Петър I се жени за византийката Мария Лакапина
  Тема: Известни личности

На 8 октомври 927 г. Петър I се жени за византийката Мария Лакапина

8 Октомври, 2026 23:00 704 12

  • цар петър първи-
  • мария лакапина-
  • българия и византия-
  • мирният договор от 927 г.-
  • първо българско царство

Бракът между българския цар и византийската принцеса скрепява мира между България и Византия. Мария приема името Ирина – „мир“.

На 8 октомври 927 г. Петър I се жени за византийката Мария Лакапина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 8 октомври 927 г. в Константинопол се състои една от най-значимите сватби в средновековната българска история. Българският цар Петър I се жени за Мария Лакапина – внучка на византийския император Роман I Лакапин и дъщеря на неговия син Христофор.

Церемонията е извършена в църквата „Света Богородица“ при Пиги край византийската столица. Венчавката е отслужена от константинополския патриарх Стефан II. След брака Мария приема името Ирина, което означава „мир“ – знак за новите отношения между двете държави.

Бракът поставя край на дългия конфликт

Сватбата е част от мирното споразумение, сключено между България и Византия след смъртта на цар Симеон Велики през май 927 г. Неговият наследник Петър I започва управлението си в условията на продължителна война, но скоро насочва усилията си към дипломатическо уреждане на отношенията с Константинопол.

Мирният договор е важен успех за българския владетел. Византия признава титлата „цар“ на Петър I, а Българската църква получава признание за автокефална, начело с патриарх. Договорът предвижда още плащането на годишен данък от Византия на България и урежда териториалните отношения между двете държави.

Споразумението е представяно като тридесетгодишен мир. То прекратява военния сблъсък между България и Византия и създава условия за продължителен период на относителна стабилност на Балканите.

Мария става българска владетелка

Бракът има не само династично, но и ясно политическо значение. За византийския двор той означава свързване с българския владетел, а за България – признание от Константинопол на нейния императорски статут и църковна независимост.

Византийският хронист Симеон Логотет описва раздялата на Мария с нейния род и пристигането ѝ в България с думите, че тя се радвала, понеже се е свързала „с мъж цар“ и е била наречена владетелка на българите.

Петър I управлява България до 969 г. и остава най-дълго управлявалият владетел в историята на Първото българско царство. Сватбата му с Мария Лакапина се превръща в символ на мира, постигнат след десетилетия на войни между България и Византия.

Източници: bta.bg, old-news.bnr.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тхйт

    1 1 Отговор
    Това не е Петър!

    Коментиран от #5

    23:02 08.10.2026

  • 2 Много Известен Съветски Актьор

    2 7 Отговор
    Ей имали сме някога царе-политици. А не като тези мижитурки, които сега ни управляват. Да вземем например Мунчо. Кой го приема насериозно този кремълски палячо, който най-много да го вземат за портиер някъде. "Предоговори" с "Боташ", гламавият русофил. Сега не само ще плащаме на турците по пълна програма, но и са им дали да правят магистралите-още мангизи. Същото и д "Лукойл". Оставиха ги пак да не плащат данък печалба. Тези ако са били по онова време, са щели да ги набият на кол или да им резнат кратуните.

    Коментиран от #3, #4

    23:21 08.10.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Петър Първи ли даваш за пример , бе? Жени се за византийка. Да а си двамата синове заложници във Византия и там византийците ги скопяват, за да няма наследник. Как си представяш генерал , като Радев да падне толкова ниско.

    Коментиран от #8

    23:28 08.10.2026

  • 4 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Ми за кой да го оженим,за Захарова или фон ден лайен😂🤣🤣

    Коментиран от #9

    23:30 08.10.2026

  • 5 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "тхйт":

    Тва е пешо

    23:31 08.10.2026

  • 6 Византийски принцеси няма!

    1 2 Отговор
    Петър I български се жени за Римска принцеса от Римската империя, като Плутарх ясно посочва, че името Рим със значение сила (раманъ, рамо), е дадено от пеласгите, същите българи на Раковски. Именно на печата на цар Петър I, който се намира в санкт петербургския музей, е изобразен пеласгийски символ - рогата на Бакикис, име буква Букъкъй, руническа и глаголическа буква Т, но и руническа и глаголическа буква А върху тях, пеласгийски символ от пеласгийската керемика, който случайно е тертероба българския герб по българското име. На този печат името Петър, или буква Ъ е изписана с руничекса буква Ъ (Δ) - ПетΔр, същата архаична руническа буква Ъ (Δ) от печата на цар АсенΔ.

    Коментиран от #10

    23:46 08.10.2026

  • 7 Над всички

    0 0 Отговор
    Изглежда хубавите жени не обичате мъже за които се говоре глупости от завистници. Спокойно скоро ще гледате как завистниците изглеждат като трохи пред мен. 🥳🍾🤭

    23:58 08.10.2026

  • 8 Много Известен Съветски Актьор

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Твоя "генерал" вече падна достатъчно ниско с мунчовските си номера. И въобще не го сравнявай с някогашните Български Царе. Видяхме го в началото на пРезиденстването му, как Гундяев му се скара в Президентството и тази шушумига, вместо да изрита попа-ченге, се заоправдава, като ученичка. И сега е същият палячо. По времето на Петър , най-много да го вземат за придворен шут.

    Коментиран от #11, #12

    23:59 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много Известен Съветски Актьор":

    И православен патриарх ли искате да ритате, бе? Къв си ти , бе? Турчин или евреин? Нали помниш , кво каза Соломон Паси за православието. Забравихте и род и родина и религия в злобата си. Зад Радев стои българският народ. Такъв президент и такъв министър председател иска България. Демокрацията означава " Диктатура на мнозинството над малцинството" . Затова ще мълчите.

    00:16 09.10.2026