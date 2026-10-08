На 8 октомври 927 г. Петър I се жени за византийката Мария Лакапина

На 8 октомври 927 г. в Константинопол се състои една от най-значимите сватби в средновековната българска история. Българският цар Петър I се жени за Мария Лакапина – внучка на византийския император Роман I Лакапин и дъщеря на неговия син Христофор.
Церемонията е извършена в църквата „Света Богородица“ при Пиги край византийската столица. Венчавката е отслужена от константинополския патриарх Стефан II. След брака Мария приема името Ирина, което означава „мир“ – знак за новите отношения между двете държави.
Бракът поставя край на дългия конфликт
Сватбата е част от мирното споразумение, сключено между България и Византия след смъртта на цар Симеон Велики през май 927 г. Неговият наследник Петър I започва управлението си в условията на продължителна война, но скоро насочва усилията си към дипломатическо уреждане на отношенията с Константинопол.
Мирният договор е важен успех за българския владетел. Византия признава титлата „цар“ на Петър I, а Българската църква получава признание за автокефална, начело с патриарх. Договорът предвижда още плащането на годишен данък от Византия на България и урежда териториалните отношения между двете държави.
Споразумението е представяно като тридесетгодишен мир. То прекратява военния сблъсък между България и Византия и създава условия за продължителен период на относителна стабилност на Балканите.
Мария става българска владетелка
Бракът има не само династично, но и ясно политическо значение. За византийския двор той означава свързване с българския владетел, а за България – признание от Константинопол на нейния императорски статут и църковна независимост.
Византийският хронист Симеон Логотет описва раздялата на Мария с нейния род и пристигането ѝ в България с думите, че тя се радвала, понеже се е свързала „с мъж цар“ и е била наречена владетелка на българите.
Петър I управлява България до 969 г. и остава най-дълго управлявалият владетел в историята на Първото българско царство. Сватбата му с Мария Лакапина се превръща в символ на мира, постигнат след десетилетия на войни между България и Византия.
Източници: bta.bg, old-news.bnr.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тхйт
Коментиран от #5
23:02 08.10.2026
2 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #3, #4
23:21 08.10.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Много Известен Съветски Актьор":Петър Първи ли даваш за пример , бе? Жени се за византийка. Да а си двамата синове заложници във Византия и там византийците ги скопяват, за да няма наследник. Как си представяш генерал , като Радев да падне толкова ниско.
Коментиран от #8
23:28 08.10.2026
4 Ха,ха
До коментар #2 от "Много Известен Съветски Актьор":Ми за кой да го оженим,за Захарова или фон ден лайен😂🤣🤣
Коментиран от #9
23:30 08.10.2026
5 .....
До коментар #1 от "тхйт":Тва е пешо
23:31 08.10.2026
6 Византийски принцеси няма!
Коментиран от #10
23:46 08.10.2026
7 Над всички
23:58 08.10.2026
8 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Твоя "генерал" вече падна достатъчно ниско с мунчовските си номера. И въобще не го сравнявай с някогашните Български Царе. Видяхме го в началото на пРезиденстването му, как Гундяев му се скара в Президентството и тази шушумига, вместо да изрита попа-ченге, се заоправдава, като ученичка. И сега е същият палячо. По времето на Петър , най-много да го вземат за придворен шут.
Коментиран от #11, #12
23:59 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Много Известен Съветски Актьор":И православен патриарх ли искате да ритате, бе? Къв си ти , бе? Турчин или евреин? Нали помниш , кво каза Соломон Паси за православието. Забравихте и род и родина и религия в злобата си. Зад Радев стои българският народ. Такъв президент и такъв министър председател иска България. Демокрацията означава " Диктатура на мнозинството над малцинството" . Затова ще мълчите.
00:16 09.10.2026