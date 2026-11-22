Движението по Софийския околовръстен път в участъка от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“ е възстановено и се осъществява нормално.

Ремонтните дейности по мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“ са извършени между 7.00 и 11.00 часа. Работата беше необходима заради установени повреди по дилатационните фуги на моста.

Ограничението беше въведено заради необходимостта от обезопасяване на съоръжението и отстраняване на повредите. Предния ден СДВР съобщи, че движението в посока към бул. „Черни връх“ ще остане преустановено до приключване на ремонта и възстановяване на безопасните условия за преминаване.

За състоянието на дилатационните фуги по моста Столичната община е изпращала сигнали и е настоявала пред Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъдат предприети мерки. БТА съобщи през октомври, че само през септември и първите девет дни на октомври са били препратени 29 граждански сигнала по случая.