Предложил ли е Раду пари на Николета Кръстева, за да загуби битка? Това е един от въпросите към победителката в новия епизод на „След Игрите Podcast“, в който тя гостува заедно с партньора си от звездния турнир Мартин Кънев. В публичния анонс на епизода е уточнено, че Николета коментира слуха, но дословният ѝ отговор не е публикуван.
Темата е формулирана директно в представянето на видеото: „Опитвал ли се е Раду да подкупва Николета?“ Така разговорът поставя границата между действително финансово предложение и шега между участници в състезанието. Към този момент няма потвърдена информация, че е извършен реален опит за подкуп.
Победата на Мартин и Николета
Мартин Кънев и Николета Кръстева са първите звездни шампиони на „Игри на волята“. Двамата печелят финала на турнира LactoFlor – „Битка на звездите“ срещу Ваня Запрянова и Светлин Митев и си поделят награда от 20 000 евро. Съперниците им стигат до преднина при последния логически елемент, но допускат грешка малко преди финала.
За Николета успехът има и историческо значение, тъй като тя става първата жена, спечелила „Игри на волята“. В разговора двамата шампиони се връщат към решаващата битка, напрежението извън Арената и подкрепата, която са получили от други участници.
Още теми в епизода
Мартин говори за отношенията си с дългогодишната си приятелка Елена, а Николета споделя подробности за личния си живот. Гостите обсъждат и любовните истории в осмия сезон на риалити формата, както и представянето на останалите участници.
Епизодът на „След Игрите Podcast“ е публикуван във Vbox7 и е достъпен още през Nova Play и YouTube.
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