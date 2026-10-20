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Хари Стайлс подготвя документален филм за турнето си Together, Together
  Тема: Известни личности

Хари Стайлс подготвя документален филм за турнето си Together, Together

20 Октомври, 2026 18:31 420 1

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  • концертно турне

Джон Уилсън снима концертите и събитията около поредицата Together, Together в Ню Йорк. Проектът може да стигне и до кината, но това все още не е потвърдено

Хари Стайлс подготвя документален филм за турнето си Together, Together - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската поп звезда Хари Стайлс подготвя документален филм за концертното си турне Together, Together, като зад камерата е режисьорът Джон Уилсън. Проектът се снима по време на поредицата от концерти на британския певец в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Стайлс изнася концертите в залата от август, а програмата му там ще продължи до 31 октомври. По информация на „Варайъти“ Уилсън вече заснема изпълненията и случващото се около тях.

Документалната продукция ще съчетава концертни кадри с поглед към света на Хари Стайлс. В нея ще бъдат включени историите на певеца, неговите фенове и хората, които работят зад сцената по време на турнето.

Продуценти са „Юнивърсъл Пикчърс Контент Груп“, „Пийнът Уърлд Пикчърс“ и самият Хари Стайлс. „Юнивърсъл Пикчърс Контент Груп“ ще притежава световните права върху филма.

Обмисля се продукцията да бъде показана и в кината, но към момента няма официално потвърждение за начина и датата на разпространение. Няма обявена и премиерна дата.

Джон Уилсън е известен с нестандартния си документален стил. През 2015 г. той придружава Дейвид Бърн по време на турне, за да заснеме документалния филм Temporary Color.

Сътрудничеството със Стайлс поставя режисьора в центъра на мащабна концертна продукция. Поредицата в Ню Йорк е част от турнето Together, Together, което ще продължи и през 2027 г.

Обявената програма включва 25 стадионни концерта в Северна Америка, Европа и Великобритания. Началото е на 2 април във Финикс, след което Стайлс ще пее в Далас, Лос Анджелис, Торонто, Атланта и Чикаго.

Европейските дати включват Берлин, Париж, Мадрид, Рим и Дъблин. Финалът е планиран с три концерта на стадион „Уембли“ в Лондон.

Сред специалните гости са Кайли Миноуг, „Тиърс фор Фиърс“, Тинаше, Каролайн Полачек, Файст, „Ел Си Ди Саундсистем“ и Лейни Уилсън.


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  • 1 Стефан Донев

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