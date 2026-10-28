Хари Стайлс включи двойка, сгодила се на негов концерт, в новото си ВИДЕО

Една концертна изненада за Маривел и Франки продължи и в новия музикален клип на Хари Стайлс. Двойката, която се сгоди по време на негов концерт в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, се появява във видеото към „Coming Up Roses“.

Клипът е пуснат тази седмица. В него бившият певец от One Direction взима уроци по бални танци за начинаещи заедно с група непознати. Сред тях са жена в сватбена рокля, сервитьорка и каубой. В края на видеото всички застават за обща снимка, а Маривел и Франки се виждат на екрана. Хари Стайлс прегръща Маривел по време на кадъра.

След премиерата Маривел благодари на певеца за поканата и за жеста към двойката. „Благодаря ти, Франки, за невероятната вечер“, написа тя, припомняйки си момента на годежа.

The couple who got engaged at a Harry Styles concert during “Coming Up Roses” is also featured in the official music video. https://t.co/V9TZNUJnwc — Pop Crave (@PopCrave) October 26, 2026

Маривел е споделила снимка с годеника си и Хари от снимачната площадка, както и кадър с розите, които певецът им е подарил. Към цветята е имало и бележка, подписана от Стайлс, с думите: „Толкова съм поласкан, че бях малка част“.

Маривел разказва, че това е било първото ѝ посещение на концерт на Хари Стайлс. Франки ѝ предложил брак по време на шоуто, което тя определи като специална вечер, която ще помни завинаги. В публикацията си тя добавила, че изглежда Франки ще бъде нейният спътник завинаги.

Така годежът, започнал сред публиката в „Медисън Скуеър Гардън“, получава продължение и на екран. Маривел и Франки вече са част от историята, разказана в клипа към песента „Coming Up Roses“.