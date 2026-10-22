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Хари Стайлс се скара с ловец на автографи на улицата в Ню Йорк (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Хари Стайлс се скара с ловец на автографи на улицата в Ню Йорк (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 19:29 525 0

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Певецът и мъжът са били заснети да спорят на улицата, докато фенът държал плочи за подпис

Хари Стайлс се скара с ловец на автографи на улицата в Ню Йорк (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хари Стайлс е бил въвлечен в остър спор с ловец на автографи по време на разходка в Ню Йорк в сряда. Мъжът е носел куп плочи за подпис, а двамата са били заснети да сочат един към друг, докато разговарят на улицата.

След размяната на реплики ловецът на автографи е продължил да върви до певеца в продължение на няколко пресечки. Британската звезда е бил придружаван от бодигард и е носел сива бейзболна шапка и слънчеви очила.

Според Daily Mail бодигардът е разговарял със служители край полицейски автомобил, за да им обясни какво се случва. Полицаите обаче не са се намесили. В предоставения материал няма данни за арест, повдигнати обвинения или официално разследване.

Случката идва малко след разговор на Хари Стайлс с фронтмена на Radiohead Том Йорк за Rolling Stone. Йорк казва, че е бил изненадан да види певеца да върви сам по улицата и го пита дали това е съзнателен избор.

„Сега това промени живота ми по много голям начин, защото така оставам свързан със света“, казва Стайлс за навика си да ходи пеша.

Певецът обяснява, че в първите години на One Direction често е смятал, че не е безопасно да излиза от дома си. По думите му приятелка с открит характер го е насърчила да прекарва повече време навън, вместо да се затваря вкъщи.

Хари Стайлс е известен и с интереса си към бягането. През март 2025 г. той участва в маратона в Токио и завършва за 3:24:07. През септември същата година пробягва Берлинския маратон за 2:59:13, с което слиза под тричасовата граница.

В интервю за Runner’s World той обяснява, че постоянното движение често не дава време на хората да го разпознаят. „До този момент вече си тръгнал“, казва певецът за моментите, в които някой се пита дали току-що го е видял.


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