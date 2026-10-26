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Защо пръскат ключовете с оцет и кога това е грешка

Защо пръскат ключовете с оцет и кога това е грешка

26 Октомври, 2026 08:36 1 050 7

  • оцет-
  • почистване на ключове-
  • домашни трикове-
  • ключалки

Белият оцет може да помогне при замърсени метални ключове, но не е дезинфектант и не трябва да попада в ключалката или върху електронни устройства

Защо пръскат ключовете с оцет и кога това е грешка - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ключовете са сред предметите, които докосваме всеки ден, но рядко почистваме. Те събират мазнини от кожата, прах и власинки от джобове и чанти, а при употреба в ключалка по тях остават и допълнителни замърсявания. Затова съветът да се използва малко бял оцет върху металните ключове привлече внимание като евтин начин за домашно почистване.

Оцетът може да помогне за разтваряне на мазния слой и за премахване на леки петна или следи от ръжда. Според Tom's Guide той се нанася върху ключа, оставя се за кратко да размекне мръсотията, след което металът се избърсва. За почистване на каналите може да се използва мека кърпа или стара четка за зъби.

Как да се направи без излишен риск

Ключовете трябва да се поставят върху кърпа или кухненска хартия. Вместо да се обливат, по-добре е малко количество оцет да се нанесе върху кърпа и с нея да се избърше металната повърхност. След няколко минути остатъците се отстраняват, а ключът се подсушава напълно. Този подход ограничава влагата и намалява риска тя да попадне в ключалката, посочва The Economic Times.

Важно е да се прави разлика между почистване и дезинфекция. Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ посочват: „Оцетът може да убие някои микроби, но не убива всички“. Затова оцетът не трябва да се представя като средство, което надеждно обеззаразява ключовете. При необходимост от дезинфекция трябва да се използва продукт, предназначен за тази цел, и да се спазват указанията на етикета.

Кога оцетът не е подходящ

Методът не е предназначен за автомобилни ключодържатели, смарт ключове, дистанционни устройства или други ключове с електронни компоненти. В тях има батерии и електронни платки, които могат да бъдат повредени от влагата. Не трябва да се пръска и директно в ключалката. Ако механизмът заяжда, почистването на самия ключ няма непременно да реши проблема, а за поддръжка на цилиндъра се използва подходящ продукт за ключалки.

Почистването е подходящо само за обикновени метални ключове и при умерено замърсяване. Огънат, напукан или силно износен ключ трябва да бъде сменен, тъй като може да се счупи в ключалката. Така че изненадващият трик с оцет има ограничена, но практична употреба: той може да освежи металния ключ, но не заменя дезинфектант, смазка или ремонт.

Източници: tomsguide.com, economictimes.indiatimes.com, thecoolist.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шеф Оня плешивия цайс

    2 0 Отговор
    Не ги "пръскат с оцет". "Овкусяват" ги.

    08:42 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Марибел

    0 0 Отговор
    Окултизма и синия камък, чесъна и джибрито са за вещиците, овощките, смотаняците и компрексарките. Ние хората използваме парфюми.

    Коментиран от #6

    08:53 26.10.2026

  • 4 Тотю

    1 0 Отговор
    Мда, ако искаш джоба ти да вони на мариновани краставички, пръскай на воля :)

    08:59 26.10.2026

  • 5 Мастъркий

    0 0 Отговор
    Когато се ползва на много различни ключалки, шперцът се нуждае от редовна поддръжка.

    09:17 26.10.2026

  • 6 Оцет Пийнисий

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Марибел":

    Освен парфюмите, е добре и да се къпете от време на време. Авариите на Топлофикация София не са оправдание.

    09:20 26.10.2026

  • 7 с опит

    0 0 Отговор
    по-голяма тъпотия отдавна не бях чел тук

    09:30 26.10.2026