Рецепта на деня: Тиквички по неаполитански

Необходими продукти:
- тиквички - 900 г;
- зехтин или олио за пържене - 250 мл;
- бял винен оцет - 70 мл;
- чесън - 4 скилидки;
- прясна мента - 12 листа;
- магданоз - 2 с.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/4 ч.л.
Начин на приготвяне:
Тиквичките се измиват добре и се подсушават. Краищата се отстраняват, а зеленчуците се нарязват на кръгчета с дебелина около 4-5 мм, за да се изпържат равномерно и да останат сочни в средата.
Нарязаните тиквички се посоляват леко и се оставят в гевгир за около 15 минути. Така се отделя част от влагата и при пържене кръгчетата стават по-златисти, без да поемат прекалено много мазнина.
След престоя тиквичките се подсушават внимателно с кухненска хартия. Тази стъпка е важна, защото мокрите зеленчуци пръскат в горещата мазнина и се пържат по-трудно.
В широк тиган се загрява зехтинът или олиото на умерено силен огън. Мазнината трябва да е добре загрята, но да не пуши, за да се получи апетитен загар и приятен вкус.
Тиквичките се пържат на няколко порции, без да се претрупва тиганът. Всяка порция се готви по 2-3 минути от страна, докато кръгчетата станат златистокафяви по краищата и омекнат.
Готовите тиквички се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Оставят се за няколко минути да се охладят леко, защото така по-добре поемат ароматната марината.
Чесънът се нарязва на много ситно. Ментата и магданозът се наситняват. В купичка се смесват белият винен оцет, чесънът, зелените подправки, черният пипер и малко сол. По желание се добавя и 1-2 с.л. от ароматната мазнина от пърженето.
В плитка чиния или керамична форма тиквичките се подреждат на пластове. Всеки пласт се поръсва с част от чесново-оцетната смес, за да може вкусът да се разпредели равномерно.
Ястието се покрива и се оставя да престои поне 1 час на стайна температура или 2-3 часа в хладилник. За най-добър резултат Тиквички Скапече по неаполитански се приготвят предварително и се поднасят добре овкусени.
Преди сервиране тиквичките се оставят за 10 минути извън хладилника, за да се отпуснат ароматите. Поднасят се като предястие, гарнитура или лека лятна вечеря с хляб, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като
Коментиран от #5
10:10 25.09.2026
2 Абе
10:42 25.09.2026
3 Абе
10:43 25.09.2026
4 Абе
10:45 25.09.2026
5 Абе
До коментар #1 от "Като":Мойта баба слагаше копър, а не мента. Ментата я пиеше деда ми.
10:47 25.09.2026
6 Малка поправка
10:47 25.09.2026
7 Малка поправка
10:51 25.09.2026
8 Малка поправка
10:54 25.09.2026