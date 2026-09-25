Рецепта на деня: Тиквички по неаполитански

Необходими продукти:

тиквички - 900 г;

зехтин или олио за пържене - 250 мл;

бял винен оцет - 70 мл;

чесън - 4 скилидки;

прясна мента - 12 листа;

магданоз - 2 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре и се подсушават. Краищата се отстраняват, а зеленчуците се нарязват на кръгчета с дебелина около 4-5 мм, за да се изпържат равномерно и да останат сочни в средата.

Нарязаните тиквички се посоляват леко и се оставят в гевгир за около 15 минути. Така се отделя част от влагата и при пържене кръгчетата стават по-златисти, без да поемат прекалено много мазнина.

След престоя тиквичките се подсушават внимателно с кухненска хартия. Тази стъпка е важна, защото мокрите зеленчуци пръскат в горещата мазнина и се пържат по-трудно.

В широк тиган се загрява зехтинът или олиото на умерено силен огън. Мазнината трябва да е добре загрята, но да не пуши, за да се получи апетитен загар и приятен вкус.

Тиквичките се пържат на няколко порции, без да се претрупва тиганът. Всяка порция се готви по 2-3 минути от страна, докато кръгчетата станат златистокафяви по краищата и омекнат.

Готовите тиквички се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Оставят се за няколко минути да се охладят леко, защото така по-добре поемат ароматната марината.

Чесънът се нарязва на много ситно. Ментата и магданозът се наситняват. В купичка се смесват белият винен оцет, чесънът, зелените подправки, черният пипер и малко сол. По желание се добавя и 1-2 с.л. от ароматната мазнина от пърженето.

В плитка чиния или керамична форма тиквичките се подреждат на пластове. Всеки пласт се поръсва с част от чесново-оцетната смес, за да може вкусът да се разпредели равномерно.

Ястието се покрива и се оставя да престои поне 1 час на стайна температура или 2-3 часа в хладилник. За най-добър резултат Тиквички Скапече по неаполитански се приготвят предварително и се поднасят добре овкусени.

Преди сервиране тиквичките се оставят за 10 минути извън хладилника, за да се отпуснат ароматите. Поднасят се като предястие, гарнитура или лека лятна вечеря с хляб, пише gotvach.bg.