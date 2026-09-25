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Рецепта на деня: Тиквички по неаполитански
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Тиквички по неаполитански

25 Септември, 2026 10:05 574 8

  • тиквички-
  • марината-
  • оцет-
  • чесън-
  • мента-
  • неаполитански-
  • какво да сготвя

Пържени тиквички, мариновани с оцет, чесън и мента

Рецепта на деня: Тиквички по неаполитански - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиквички - 900 г;
  • зехтин или олио за пържене - 250 мл;
  • бял винен оцет - 70 мл;
  • чесън - 4 скилидки;
  • прясна мента - 12 листа;
  • магданоз - 2 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре и се подсушават. Краищата се отстраняват, а зеленчуците се нарязват на кръгчета с дебелина около 4-5 мм, за да се изпържат равномерно и да останат сочни в средата.

Нарязаните тиквички се посоляват леко и се оставят в гевгир за около 15 минути. Така се отделя част от влагата и при пържене кръгчетата стават по-златисти, без да поемат прекалено много мазнина.

След престоя тиквичките се подсушават внимателно с кухненска хартия. Тази стъпка е важна, защото мокрите зеленчуци пръскат в горещата мазнина и се пържат по-трудно.

В широк тиган се загрява зехтинът или олиото на умерено силен огън. Мазнината трябва да е добре загрята, но да не пуши, за да се получи апетитен загар и приятен вкус.

Тиквичките се пържат на няколко порции, без да се претрупва тиганът. Всяка порция се готви по 2-3 минути от страна, докато кръгчетата станат златистокафяви по краищата и омекнат.

Готовите тиквички се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. Оставят се за няколко минути да се охладят леко, защото така по-добре поемат ароматната марината.

Чесънът се нарязва на много ситно. Ментата и магданозът се наситняват. В купичка се смесват белият винен оцет, чесънът, зелените подправки, черният пипер и малко сол. По желание се добавя и 1-2 с.л. от ароматната мазнина от пърженето.

В плитка чиния или керамична форма тиквичките се подреждат на пластове. Всеки пласт се поръсва с част от чесново-оцетната смес, за да може вкусът да се разпредели равномерно.

Ястието се покрива и се оставя да престои поне 1 час на стайна температура или 2-3 часа в хладилник. За най-добър резултат Тиквички Скапече по неаполитански се приготвят предварително и се поднасят добре овкусени.

Преди сервиране тиквичките се оставят за 10 минути извън хладилника, за да се отпуснат ароматите. Поднасят се като предястие, гарнитура или лека лятна вечеря с хляб, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    4 0 Отговор
    Изхвърлиш ментата и си стават традиционните български тиквички, точно както баба ги правеше!

    Коментиран от #5

    10:10 25.09.2026

  • 2 Абе

    0 1 Отговор
    Коги шъ дадете рецепта за ро доп ски кал мари?

    10:42 25.09.2026

  • 3 Абе

    0 1 Отговор
    Коги шъ дадете рецепта за род опс ки ка л ма ри?

    10:43 25.09.2026

  • 4 Абе

    0 0 Отговор
    А ка лма ри по род опс ки кога?

    10:45 25.09.2026

  • 5 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Мойта баба слагаше копър, а не мента. Ментата я пиеше деда ми.

    10:47 25.09.2026

  • 6 Малка поправка

    0 0 Отговор
    Белият оцет не може да е винен.

    10:47 25.09.2026

  • 7 Малка поправка

    0 0 Отговор
    Не солете тиквичките преди пържене, пускат вода и пръска при пържене.

    10:51 25.09.2026

  • 8 Малка поправка

    0 0 Отговор
    Тиквичките поемат мазнина, ако ги пържите в недостатъчно нагрято олио или "плуват" в олио.

    10:54 25.09.2026