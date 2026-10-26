Томас Маркъл признал пред бившата си, че пътува до Филипините, защото "там 12-годишните са законни"

Писмо от 2019 г. до лондонската полиция съдържа твърдение, че Томас Маркъл-старши е казал на първата си съпруга, че е пътувал до Филипините и Тайланд, „защото там 12-годишните са законни“. Твърдението е на Розлин Лавлес, с която бащата на Меган Маркъл е бил женен от 1965 до 1975 г. Лавлес е починала през 2024 г.

„Разпитах Томас-старши — той отрече обвинението, но заяви, че е отишъл във Филипините и Тайланд, защото там 12-годишните са законни“, е написала Лавлес в писмо от седем страници. Документът е бил изпратен до Центъра за оценка на фиксирани заплахи към лондонската полиция — звено, което разглежда рискове за британското кралско семейство и други публични личности.

Британската полиция е предала писмото на Меган Маркъл и принц Хари през 2019 г., но е заявила, че не е споделяла подробностите от него с други правоохранителни органи. Лондонската полиция преразглежда начина, по който е обработен документът, и обсъжда дали да сезира Независимата служба за полицейско поведение.

Разкритието за писмото идва на фона на разследване във Филипините срещу Томас Маркъл-старши за предполагаемо притежание на стотици или хиляди изображения със сексуално насилие над деца. Материалите са били открити в бившия му дом в Себу, а синът му Томас Маркъл-младши ги е предал на местната полиция.

Филипинският вътрешен министър Джонвик Ремуля заяви пред „Гардиън“, че „всички признаци в момента сочат към възможен сексуален извършител от най-груб вид“. Той уточни, че властите трябва да приключат криминалистичния анализ, преди да направят окончателни изводи, и посочи, че резултатите се очакват в рамките на седмица.

Маркъл отрича обвиненията. Пред „Дейли мейл“ той ги нарича „болни лъжи“ и заявява, че никога не е извършвал сексуално насилие над деца. Той признава, че в миналото е плащал за секс, но отрича да е имал сексуални контакти с лица под 18 години.

Меган Маркъл заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията срещу баща си. Тя каза, че през 2019 г. е получила писмо с „тревожни и обезпокоителни твърдения“ и е била уверена, че те се разследват.

„Въпреки изопачаването от страна на някои медии през годините, дистанцията от баща ми и решението ми да не му позволя да има контакт с нашите деца имаха една причина: да ги защитя“, заяви Меган. Тя допълни, че се надява правосъдието да бъде приложено и приоритет да останат безопасността и защитата на децата.

През 2019 г. възрастта за сексуално съгласие във Филипините е била 12 години, но плащането за секс с лице под 18 години е било незаконно. През 2022 г. страната повишава възрастта за сексуално съгласие на 16 години.