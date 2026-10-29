Новини
Любопитно »
Евгений Примаков: ученикът на Громико и учителят на Лавров
  Тема: Известни личности

Евгений Примаков: ученикът на Громико и учителят на Лавров

29 Октомври, 2026 11:37 1 264 3

  • евгений примаков-
  • сергей лавров-
  • андрей громыко-
  • руска дипломация-
  • разворотът над атлантика

Роденият на 29 октомври 1929 г. политик преминава от журналистиката и изтокознанието до върховете на разузнаването, дипломацията и руското правителство

Евгений Примаков: ученикът на Громико и учителят на Лавров - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 24 март 1999 г. самолетът на руския премиер Евгений Примаков лети към Вашингтон. Над Атлантическия океан той получава новината, че НАТО е започнало въздушни удари срещу Югославия. Примаков нарежда на екипажа да обърне курса и да се върне в Москва. „Обръщането над Атлантика“ се превръща в най-запомнящия се жест от кариерата му и в символ на руското отхвърляне на еднополюсния световен ред.

Примаков е роден на 29 октомври 1929 г. в Киев, а детството и младостта му преминават в Тбилиси. Завършва арабското отделение на Московския институт по изтокознание, след което защитава научна степен в Московския държавен университет.

От журналистиката до Кремъл

Първият му голям терен е Близкият изток. Като журналист и кореспондент на „Правда“ той работи в региона, изучава арабски език и изгражда контакти, които по-късно ще се окажат решаващи за дипломатическата му кариера. След това Примаков се утвърждава като учен и ръководител на водещи съветски институти по международни отношения.

Той е заместник-директор на Института за световна икономика и международни отношения, а от 1977 до 1985 г. оглавява Института по изтокознание. В този период работата му се пресича с апаратните и външнополитическите кръгове около Андрей Громыко. Примаков не е просто чиновник от системата, а човек, който съчетава академичен анализ, разузнавателна информация и лични връзки с лидери от арабския свят.

Затова по-късно той често е описван като продължител на школата на Громико — предпазлива, твърда и насочена към запазване на баланса между великите сили. Примаков обаче добавя към тази линия собствен акцент: по-тесни връзки с Китай и Индия и идея за многополюсен световен ред.

Разузнавач, външен министър и премиер

След разпадането на Съветския съюз Примаков оглавява руското външно разузнаване. През януари 1996 г. става външен министър, а през септември 1998 г. поема правителството в момент на тежка финансова и политическа криза. Начело на кабинета остава до май 1999 г.

Именно като премиер той извършва маневрата над Атлантика. Решението не спира операцията срещу Югославия, но има силен политически ефект и показва, че Москва няма да приеме безусловно американското лидерство след края на Студената война.

Влиянието му върху следващото поколение руски дипломати личи най-вече в отношението на Сергей Лавров. В изявление за „Ал Ахрам“ Лавров го нарича „мой учител“. През 2014 г. той заявява и че историците може да въведат понятието „доктрина „Примаков““ за курса към по-самостоятелна и многополюсна руска външна политика.

Евгений Примаков умира на 26 юни 2015 г. в Москва. За едни той остава последният голям съветски държавник, приспособил се към постсъветска Русия. За други е архитектът на дипломатическия модел, който Сергей Лавров продължава да защитава десетилетия по-късно.

Източници: kommersant.ru, tass.com, english.ahram.org.eg


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    1 1 Отговор
    • Орден „Михаил Ломоносов“ (2007 г.): Връчен му е в качеството на кмет на София от руската Национална академия по безопасност, отбрана и правов ред за принос в развитието на руско-българските отношения. "Това е медал ,който КГБ връчва за заслуги. Друг такъв медалист е Вежди Рашидов. Това става по времето,когато Примаков като шеф на руското разузнаване е бил в България. Това доказва колко важна държава сме за КГБ. Така е още от времето на диктатора Живков, който беше съобщил гордо,че ДС е клон на КГБ, т.е. българите чудесно вършат работата на КГБ. Затова сме на дъното по всички показатели в Европа. Няма успяла държава, управлявана от ченгета.

    12:41 29.10.2026

  • 2 Историк

    1 0 Отговор
    Орден „Михаил Ломоносов“ (2007 г.): Връчен му на Бойко Борисов в качеството на кмет на София от руската Национална академия по безопасност, отбрана и правов ред за принос в развитието на руско-българските отношения. "Това е медал ,който КГБ връчва за заслуги. Друг такъв медалист е Вежди Рашидов. Това става по времето,когато Примаков като шеф на руското разузнаване е бил в България. Това доказва колко важна държава сме за КГБ. Така е още от времето на диктатора Живков, който беше съобщил гордо,че ДС е клон на КГБ, т.е. българите чудесно вършат работата на КГБ. Затова сме на дъното по всички показатели в Европа. Няма успяла държава, управлявана от ченгета.

    12:43 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.