Мирните преговори с Русия: Зеленски е готов да обсъжда териториите, но при едно условие

Украйна е готова да обсъжда териториалния въпрос, но само на среща на ниво лидери. Това заяви президентът Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с премиера на Нидерландия Роб Йетен.
„Готови сме да говорим за териториите, но на ниво лидери“, каза Зеленски, като уточни, че темата е важна за руско-американската страна. По думите му техническите разговори трябва да подготвят среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия.
Срещата в Абу Даби се очаква през ноември
Украйна очаква тристранната среща на техническо ниво да се проведе в Абу Даби между 6 и 10 ноември. Зеленски заяви, че Киев очаква американската страна да потвърди датата. По-рано планираната среща в Брюксел е била отложена от САЩ.
„На техническо ниво тристранната среща в Абу Даби ще се състои. Възможно е да променим мястото, но не трябва толкова често да променяме датите. Трябва да проведем тази среща“, каза украинският президент.
По информация на Украинската правда Киев се надява разговорите да се проведат до 10 ноември, като окончателното потвърждение зависи от американската страна.
Енергетиката, Черно море и обменът на хора
Зеленски посочи, че дневният ред на техническите преговори няма да се ограничава до териториите. Сред темите са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и действията в Черно море, както и обменът на хора и военнопленници.
Украйна иска да бъдат обсъдени още съдбата на цивилните, задържани в Русия, и връщането на украинските деца. „Има много хуманитарни въпроси“, заяви Зеленски.
Според него, ако техническите разговори доведат до достатъчно конкретни договорености, следващата стъпка трябва да бъде среща на лидерско равнище. Президентът не посочи конкретна дата за подобна среща.
Тристранният формат беше обсъждан като възможен механизъм за подготовка на преговори за прекратяване на войната. Към момента потвърдено е единствено намерението за технически разговори и очакваният период за тяхното провеждане, докато датата и мястото подлежат на окончателно съгласуване.
Източници: uatv.ua, pravda.com.ua, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя....
Коментиран от #45
19:35 28.10.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #25
19:35 28.10.2026
3 ЗЕЛЕНИЯ Е ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРЕ
Коментиран от #32
19:36 28.10.2026
4 Гробар
19:37 28.10.2026
5 Русия
Коментиран от #22
19:37 28.10.2026
6 бай Кольо
19:38 28.10.2026
7 Тарикат
19:39 28.10.2026
8 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ДНЕСКА
19:39 28.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Истината
Путин е съветски комунист. Да да се задържи на власт би избил милиони.
19:41 28.10.2026
11 Българка
Коментиран от #20
19:41 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този е прекалено нашмъркан
19:42 28.10.2026
14 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
19:45 28.10.2026
15 Ми то ......
Коментиран от #18
19:46 28.10.2026
16 джони инглиш
19:46 28.10.2026
17 ХАХАХА
19:47 28.10.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Ми то ......":Путин го спукват от бомбене
Кой ли диктува правилата
19:48 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Българка":Путин го бомбят
И е обявен за военнопрестъпник
Избил близо два милиона славяни.
19:49 28.10.2026
21 Констатация
Коментиран от #29
19:49 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дишай, не дишай
19:51 28.10.2026
25 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Аз не ползвам фентанил ....синът на деменцията Хънтър ми носи чисто бяло брашно и като взема пет петолиния изнасям реч за победата над РУСИЯ и будалите от европа ми вярват !!!!
Коментиран от #31
19:52 28.10.2026
26 ЗАЩИТНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ
Коментиран от #30
19:53 28.10.2026
27 ЕВРОФАШИСТИТЕ
19:54 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Констатация":Путин да му мисли за зимъска
Гориво нет....
19:55 28.10.2026
30 Я пъ тоа
До коментар #26 от "ЗАЩИТНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ":Тоя същия "ревльо" разчеква Путин от бомбене
19:56 28.10.2026
31 Синчето на Соловьов
До коментар #25 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":И аз съм в тая група
Сервантес ми....
19:57 28.10.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "ЗЕЛЕНИЯ Е ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРЕ":Зеленски не поставя условия
Директно си бомби Путин.
19:58 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ехааааааа
Коментиран от #38
20:00 28.10.2026
36 ха-ха-ха
Коментиран от #79
20:01 28.10.2026
37 ?????
Нали ги предупреждаваха - всеки следващ път условията ще са по-тежки.
Сравнете кви са условията на Минските споразумения 2015, Истанбул 2022 и сегашните.
Оти ги ручахте жабетата ми се иска да ги попитам сегашните управници в Киев.
Коментиран от #44
20:01 28.10.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Ехааааааа":Зеленски не обсъжда нищо.
Направо спуква Путин от бомбене с НАТОВСКО оръжие.
20:01 28.10.2026
39 Путине, Путине...
20:02 28.10.2026
40 идиоти вън
20:08 28.10.2026
41 нннн
20:09 28.10.2026
42 ВДИГАЙ БЕЛИЯ БАЙРАК
ПОСЛЕ ВЪВ СИБИР НА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА И ГОТОВО !
20:09 28.10.2026
43 хихи
20:10 28.10.2026
44 хихи
До коментар #37 от "?????":и Одеса е Руска, НАТО в границите от !947..
Коментиран от #46, #49
20:11 28.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Нито сантиметър земя
До коментар #44 от "хихи":Еех, мечти
20:16 28.10.2026
47 Украинския народ обаче
Коментиран от #50, #51
20:18 28.10.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
И та бомбят с американско оръжие.
20:19 28.10.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "хихи":НАТОВСКО оръжие громи Путин
Що ли ?????
Коментиран от #56
20:20 28.10.2026
50 Руският народ
До коментар #47 от "Украинския народ обаче":Също трябва да си избере легитимен лидер.
Коментиран от #77
20:20 28.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Палячо
Коментиран от #59
20:25 28.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 С края на специалната военна операция,
20:31 28.10.2026
56 здравей паун
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Как върви перемогата ?
Колко населени места превзехте днес
А вчера ? А миналия месец ?
А миналата година ?
А Курск превзехте ли го или само първите три букви , а ?
А Крим наш кога ?
Коментиран от #58, #62
20:32 28.10.2026
57 Артилерист
20:34 28.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Палячо":Зеленски не поставя условия
Директно.си опрасква дъртака кремълски
Коментиран от #67
20:36 28.10.2026
60 Путине, Путине...
Позволил да я разбомбват след ВСВ с НАТОВСКО оръжие.
Коментиран от #92
20:38 28.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 хихи
До коментар #56 от "здравей паун":Скоро, ще превземат Лвов, защото Киев загби стратегическо значение..
20:38 28.10.2026
63 Този е трохата от яденето на
Коментиран от #64
20:42 28.10.2026
64 Пък много
До коментар #63 от "Този е трохата от яденето на":Се възхищавате робите на алчните империи на терора, основни САЩ и Русия. Кой може да го обясни?
20:44 28.10.2026
65 Географ
Коментиран от #84
20:46 28.10.2026
66 Млад еврас
Коментиран от #72
20:46 28.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Сатана Z
20:47 28.10.2026
69 Абе
20:48 28.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Много му вирнаха работа ...
Толкова взе да омръзва на всички , а той най-безочливо за още помощ настоява.
Основната вина за продължаващата война на Байдън носят европейските лидери.
20:49 28.10.2026
72 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #66 от "Млад еврас":Зеленски не дава мнение
Директно си опрасква кремълския кагебеец.
Коментиран от #80, #90
20:49 28.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Некакво розово фламинго бомби Путин
Ракета било. Украинска, по американски лиценз.
Коментиран от #96
20:52 28.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ПУТИНЕ, ЧАДО
20:56 28.10.2026
79 Калоян
До коментар #36 от "ха-ха-ха":Наркомански нямаше избор.
Рошавия дойде в КйиФ,почеса се по третата опорна точка и се ръкува,после му прошепна:
,,Ако сключиш мир-ще последва три чане от твоите хора.
Ако продължиш - ще си живееш във филма и ще играеш в него главната роля.После нашите хора ще те три чат,но това ще е след петилетка ,в която ще си живееш като цар.
Последва указ,с който преговорите за мир с Русия бяха забранени.
20:57 28.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 защо
Време е Кралят да избере лидер и да го прати!
Но Тръмп ще го подсети.
20:58 28.10.2026
84 ПУТИНЕ, ЧАДО
До коментар #65 от "Географ":Така де
Условия на зеленски
Иначе бомбенето на Путин не спира....
20:58 28.10.2026
85 мдааааа
20:59 28.10.2026
86 Иван Иванов
Нещо много държави от ЕС не желаят повече да му дават пари,които никога няма да бъдат върнати.А и при него вече не останаха будали да се бият за тоя дето духа.
20:59 28.10.2026
87 Последната укра
20:59 28.10.2026
88 Гост
Естествено, стадото блее в захлас...
21:00 28.10.2026
89 Читател
21:01 28.10.2026
90 Опрасква, ама се опраскан ходи киевския
До коментар #72 от "ГОЛЕМ СМЕХ":шмръкльовец. Киев е като швейцарско сирене, ни ток ни вода ни хора ни рада нищо, то и цялата 404 е едно голямо гробище и само мопгите са пълни и траур ните агенции са печеливши.
21:01 28.10.2026
91 ГОЛЕМ СМЕХ
Иначе Русия ша продължава да са гърчи под ударите на натовското оръжие.
21:02 28.10.2026
92 Калоян
До коментар #60 от "Путине, Путине...":Русия заработи 2,76 млд гущера за последната седмица.
За същото време Великата Агейн от 40 трилиона стигна 40.5.дълг.Половин трилион за седмица.
21:02 28.10.2026
93 Тъп руски КАГЕБЕЕЦ
Руския народ забавя но не забравя.
21:03 28.10.2026
94 ДРЪШ СИ УСЛОВИЯТА ЗА ОНЯ СВЯТ
21:04 28.10.2026
95 Тъп руски КАГЕБЕЕЦ
Заради болните ти амбиции да правиш Русия велика.
21:05 28.10.2026
96 Толкова си мозъчно рудиментиран, че
До коментар #76 от "ГОЛЕМ СМЕХ":дори не знаеш произхода на тази ракета, че е нагличански. Пълна трагедия си. А, от тази вечер самите украинци съобщиха, че веме няма да има фламинго, руснаците му резнафа крилата и люпилнята вече е във въздуха и нищо няма от нея.
21:05 28.10.2026
97 Зеленски е нелегитимен президент
Не вярвам номерът на Зеленски да мине.
Коментиран от #99
21:08 28.10.2026
98 Зеленски първо да обещае,
21:09 28.10.2026
99 Защото пък Путин е много легитимен
До коментар #97 от "Зеленски е нелегитимен президент":Излезе баба Терешкова и му “обнули” мандатите. Управлява вече 26 години, с едно прекъсване от 4, когато Русия беше премиерска република.
21:12 28.10.2026