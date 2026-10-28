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Мирните преговори с Русия: Зеленски е готов да обсъжда териториите, но при едно условие
  Тема: Украйна

Мирните преговори с Русия: Зеленски е готов да обсъжда териториите, но при едно условие

28 Октомври, 2026 19:33 3 481 99

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • преговори

Украйна очаква техническите преговори със САЩ и Русия в Абу Даби да се проведат между 6 и 10 ноември

Мирните преговори с Русия: Зеленски е готов да обсъжда териториите, но при едно условие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да обсъжда териториалния въпрос, но само на среща на ниво лидери. Това заяви президентът Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

„Готови сме да говорим за териториите, но на ниво лидери“, каза Зеленски, като уточни, че темата е важна за руско-американската страна. По думите му техническите разговори трябва да подготвят среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия.

Срещата в Абу Даби се очаква през ноември

Украйна очаква тристранната среща на техническо ниво да се проведе в Абу Даби между 6 и 10 ноември. Зеленски заяви, че Киев очаква американската страна да потвърди датата. По-рано планираната среща в Брюксел е била отложена от САЩ.

„На техническо ниво тристранната среща в Абу Даби ще се състои. Възможно е да променим мястото, но не трябва толкова често да променяме датите. Трябва да проведем тази среща“, каза украинският президент.

По информация на Украинската правда Киев се надява разговорите да се проведат до 10 ноември, като окончателното потвърждение зависи от американската страна.

Енергетиката, Черно море и обменът на хора

Зеленски посочи, че дневният ред на техническите преговори няма да се ограничава до териториите. Сред темите са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и действията в Черно море, както и обменът на хора и военнопленници.

Украйна иска да бъдат обсъдени още съдбата на цивилните, задържани в Русия, и връщането на украинските деца. „Има много хуманитарни въпроси“, заяви Зеленски.

Според него, ако техническите разговори доведат до достатъчно конкретни договорености, следващата стъпка трябва да бъде среща на лидерско равнище. Президентът не посочи конкретна дата за подобна среща.

Тристранният формат беше обсъждан като възможен механизъм за подготовка на преговори за прекратяване на войната. Към момента потвърдено е единствено намерението за технически разговори и очакваният период за тяхното провеждане, докато датата и мястото подлежат на окончателно съгласуване.

Източници: uatv.ua, pravda.com.ua, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя....

    96 7 Отговор
    Не е в положение да има условия.

    Коментиран от #45

    19:35 28.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    78 6 Отговор
    Фентанила не прощава.Ще си го прибере

    Коментиран от #25

    19:35 28.10.2026

  • 3 ЗЕЛЕНИЯ Е ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРЕ

    86 6 Отговор
    Че не може да поставя условия на Русия. Същото се отнася и за бритите.

    Коментиран от #32

    19:36 28.10.2026

  • 4 Гробар

    85 5 Отговор
    Володя не е в час. Донбас е под руски контрол и не подлежи на преговори. На преговори подлежат Одеска, Харковска и Николаевска области. А ако почака още малко - и Киевска.

    19:37 28.10.2026

  • 5 Русия

    74 4 Отговор
    Плъх условия не поставя,а се унищожава !

    Коментиран от #22

    19:37 28.10.2026

  • 6 бай Кольо

    73 5 Отговор
    зельо,условията ги поставя Вовата-ти си изпълнител!Това да не ти е баба ти Орсола!

    19:38 28.10.2026

  • 7 Тарикат

    10 39 Отговор
    Щом на това изказване е присъствал нидерландският премиер, не е зле и той да иде на срещата с Путин, та да го пита - Що Петър l, ни открадна знамето намремето, за да го цапате сега с невинна кръв?

    19:39 28.10.2026

  • 8 ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ДНЕСКА

    52 4 Отговор
    По телевизора вече.

    19:39 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Истината

    10 63 Отговор
    На българските комунисти хич не им беше проблем да избият над 100 000 българи и да държат в мизерия милиони, които не бяха съгласни с режима им.

    Путин е съветски комунист. Да да се задържи на власт би избил милиони.

    19:41 28.10.2026

  • 11 Българка

    60 4 Отговор
    Президентът Путин не разговаря с военнопрестъпници и клоуни 🤡

    Коментиран от #20

    19:41 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този е прекалено нашмъркан

    48 3 Отговор
    след като постави условия

    19:42 28.10.2026

  • 14 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    45 4 Отговор
    " Готов съм да говоря за териториите, но на ниво лидери “, Ясно че вече не съм президент . Но ако се откажа и от "лидерство" , как Урсула и Кая ще ми пратят милиардите пари на европейците ? 🙁

    19:45 28.10.2026

  • 15 Ми то ......

    40 3 Отговор
    Вече РУСИЯ диктува правилата , йато каже лягай клоуне .....ляга .....като каже свири клоуне направо свирик ......Кефти клоун ...кефти макарон , кефти Шоерц !!!!!

    Коментиран от #18

    19:46 28.10.2026

  • 16 джони инглиш

    42 4 Отговор
    Мирните преговори с Русия: Зеленски е готов да обсъжда териториите, но при едно условие - да не стане експонат в московската зоологическа градина.

    19:46 28.10.2026

  • 17 ХАХАХА

    44 3 Отговор
    Наркомана поставя условия на Путин.

    19:47 28.10.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 41 Отговор

    До коментар #15 от "Ми то ......":

    Путин го спукват от бомбене
    Кой ли диктува правилата

    19:48 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 43 Отговор

    До коментар #11 от "Българка":

    Путин го бомбят
    И е обявен за военнопрестъпник
    Избил близо два милиона славяни.

    19:49 28.10.2026

  • 21 Констатация

    40 2 Отговор
    Иде Зима..., дедо Пфу, държи козовете, Клоуна продължава да губи позиции, Европа пари нема и европейските политици начело с баба Урсула съ чудят откъде да намерят 30 Милиарда Евро от 70-те милиарда, които иска осиновеното й внучето - Клоуна.... Цената на газта расте, а газовите хранилища в Европа са запълнени на 1/3, Дизела ще продължи да поскъпва, електричеството също, а с него и цената на Храните и услугите, Общественото напрежението в Европа расте..., инфлацията и безработицата нарастват геометрично..., при това положение, защо дедо Пфу да прави отстъпки на Европа и бУССР!?

    Коментиран от #29

    19:49 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дишай, не дишай

    20 2 Отговор
    Ха, ха, ха и тримата лидери със слушалки в ушите.

    19:51 28.10.2026

  • 25 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    33 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Аз не ползвам фентанил ....синът на деменцията Хънтър ми носи чисто бяло брашно и като взема пет петолиния изнасям реч за победата над РУСИЯ и будалите от европа ми вярват !!!!

    Коментиран от #31

    19:52 28.10.2026

  • 26 ЗАЩИТНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ

    33 4 Отговор
    Голям ревлю излезе.

    Коментиран от #30

    19:53 28.10.2026

  • 27 ЕВРОФАШИСТИТЕ

    27 2 Отговор
    Също плачат.

    19:54 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 27 Отговор

    До коментар #21 от "Констатация":

    Путин да му мисли за зимъска
    Гориво нет....

    19:55 28.10.2026

  • 30 Я пъ тоа

    5 26 Отговор

    До коментар #26 от "ЗАЩИТНИКА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ":

    Тоя същия "ревльо" разчеква Путин от бомбене

    19:56 28.10.2026

  • 31 Синчето на Соловьов

    2 9 Отговор

    До коментар #25 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    И аз съм в тая група
    Сервантес ми....

    19:57 28.10.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 22 Отговор

    До коментар #3 от "ЗЕЛЕНИЯ Е ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРЕ":

    Зеленски не поставя условия
    Директно си бомби Путин.

    19:58 28.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ехааааааа

    26 3 Отговор
    Зелника не може да обсъжда НИЩО , без ПУТИН да е позволил или поискал , бита карта е и е нелигитимен !!!!!

    Коментиран от #38

    20:00 28.10.2026

  • 36 ха-ха-ха

    27 2 Отговор
    Тоя със сигурност много съжалява, че преди повече от 4 години послуша рижавия Борис Джонсън...

    Коментиран от #79

    20:01 28.10.2026

  • 37 ?????

    26 2 Отговор
    И ква стана сега?
    Нали ги предупреждаваха - всеки следващ път условията ще са по-тежки.
    Сравнете кви са условията на Минските споразумения 2015, Истанбул 2022 и сегашните.
    Оти ги ручахте жабетата ми се иска да ги попитам сегашните управници в Киев.

    Коментиран от #44

    20:01 28.10.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 20 Отговор

    До коментар #35 от "Ехааааааа":

    Зеленски не обсъжда нищо.
    Направо спуква Путин от бомбене с НАТОВСКО оръжие.

    20:01 28.10.2026

  • 39 Путине, Путине...

    4 17 Отговор
    Един "шмъркач" ти разказва играта вече пета година.

    20:02 28.10.2026

  • 40 идиоти вън

    5 2 Отговор
    Е на това му се казва и солта и парите и ....... , тези три неща!!!

    20:08 28.10.2026

  • 41 нннн

    12 3 Отговор
    Тоя си говори сам. Самовнушение, един вид.

    20:09 28.10.2026

  • 42 ВДИГАЙ БЕЛИЯ БАЙРАК

    13 4 Отговор
    И ОТИВАЙ ВЪВ МОСКВА .....
    ПОСЛЕ ВЪВ СИБИР НА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА И ГОТОВО !

    20:09 28.10.2026

  • 43 хихи

    11 2 Отговор
    Зеленски поставя условия...

    20:10 28.10.2026

  • 44 хихи

    14 5 Отговор

    До коментар #37 от "?????":

    и Одеса е Руска, НАТО в границите от !947..

    Коментиран от #46, #49

    20:11 28.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нито сантиметър земя

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    Еех, мечти

    20:16 28.10.2026

  • 47 Украинския народ обаче

    13 3 Отговор
    първо трябва да си избере легитимен лидер, за да са легитимни договореностите.

    Коментиран от #50, #51

    20:18 28.10.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 13 Отговор
    Путине, един професионален клоун та прави за смях пета година.
    И та бомбят с американско оръжие.

    20:19 28.10.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 14 Отговор

    До коментар #44 от "хихи":

    НАТОВСКО оръжие громи Путин
    Що ли ?????

    Коментиран от #56

    20:20 28.10.2026

  • 50 Руският народ

    6 10 Отговор

    До коментар #47 от "Украинския народ обаче":

    Също трябва да си избере легитимен лидер.

    Коментиран от #77

    20:20 28.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Палячо

    11 3 Отговор
    Клоунът не разбра ли, че загубилите не могат да поставят условия?

    Коментиран от #59

    20:25 28.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 С края на специалната военна операция,

    10 1 Отговор
    проблемите на Зеленски и неговите хора няма да свършат.

    20:31 28.10.2026

  • 56 здравей паун

    13 1 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Как върви перемогата ?
    Колко населени места превзехте днес
    А вчера ? А миналия месец ?
    А миналата година ?
    А Курск превзехте ли го или само първите три букви , а ?
    А Крим наш кога ?

    Коментиран от #58, #62

    20:32 28.10.2026

  • 57 Артилерист

    11 1 Отговор
    Тука са се превърнали в трибуна за предаванията на комичния артист Зеленски, който между другото не спира с желанието си да кани Путин за среща в тези си предавания. Какво да си прави, като това е правил в предишния си професионален живот, преди МИ6 да го оцени за удобния за президент празноприказливец...

    20:34 28.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #52 от "Палячо":

    Зеленски не поставя условия
    Директно.си опрасква дъртака кремълски

    Коментиран от #67

    20:36 28.10.2026

  • 60 Путине, Путине...

    2 11 Отговор
    Ти си единствения лидер на Русия
    Позволил да я разбомбват след ВСВ с НАТОВСКО оръжие.

    Коментиран от #92

    20:38 28.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "здравей паун":

    Скоро, ще превземат Лвов, защото Киев загби стратегическо значение..

    20:38 28.10.2026

  • 63 Този е трохата от яденето на

    8 2 Отговор
    покривката на масата и въобще не фигурира в плановете да присъства където и да е с лидерите на Русия, САЩ и Китай. Най-много да го изметат като боклук ненужен.

    Коментиран от #64

    20:42 28.10.2026

  • 64 Пък много

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Този е трохата от яденето на":

    Се възхищавате робите на алчните империи на терора, основни САЩ и Русия. Кой може да го обясни?

    20:44 28.10.2026

  • 65 Географ

    7 1 Отговор
    Зеленски поставил условие?? Леле,майко мила....

    Коментиран от #84

    20:46 28.10.2026

  • 66 Млад еврас

    7 2 Отговор
    Хахаха зеления гном как се вдъхновява все едно някой го пита за нещо, ако го извикат на срещата отива, може и да не го извикат, еврастите не ги викат, мнението на губещите не е важно за никого.

    Коментиран от #72

    20:46 28.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Зеленият няма правомощия да обсъжда нищо със законните лидери като Путин и Тръмп защото е нелегитимен.Точка.

    20:47 28.10.2026

  • 69 Абе

    5 1 Отговор
    какви условия поставя шута наркоман. Накрая само ще подпише присъдата си

    20:48 28.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Много му вирнаха работа ...

    6 2 Отговор
    Най-влиятелният лидер, взе да позволява , да разрешава или да забранява, да поставя условия, ...
    Толкова взе да омръзва на всички , а той най-безочливо за още помощ настоява.
    Основната вина за продължаващата война на Байдън носят европейските лидери.

    20:49 28.10.2026

  • 72 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #66 от "Млад еврас":

    Зеленски не дава мнение
    Директно си опрасква кремълския кагебеец.

    Коментиран от #80, #90

    20:49 28.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Некакво розово фламинго бомби Путин
    Ракета било. Украинска, по американски лиценз.

    Коментиран от #96

    20:52 28.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ПУТИНЕ, ЧАДО

    1 2 Отговор
    Колко милиарда свали от мужика руски за тая безсмислена война.

    20:56 28.10.2026

  • 79 Калоян

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "ха-ха-ха":

    Наркомански нямаше избор.
    Рошавия дойде в КйиФ,почеса се по третата опорна точка и се ръкува,после му прошепна:
    ,,Ако сключиш мир-ще последва три чане от твоите хора.
    Ако продължиш - ще си живееш във филма и ще играеш в него главната роля.После нашите хора ще те три чат,но това ще е след петилетка ,в която ще си живееш като цар.
    Последва указ,с който преговорите за мир с Русия бяха забранени.

    20:57 28.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 защо

    1 1 Отговор
    "Готови сме да говорим "
    Време е Кралят да избере лидер и да го прати!
    Но Тръмп ще го подсети.

    20:58 28.10.2026

  • 84 ПУТИНЕ, ЧАДО

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Географ":

    Така де
    Условия на зеленски
    Иначе бомбенето на Путин не спира....

    20:58 28.10.2026

  • 85 мдааааа

    1 1 Отговор
    Зелескин е почага ,.потьо.е зле ..

    20:59 28.10.2026

  • 86 Иван Иванов

    2 1 Отговор
    Наркоджуджето Зеля няма къде да иде и ще клекне.
    Нещо много държави от ЕС не желаят повече да му дават пари,които никога няма да бъдат върнати.А и при него вече не останаха будали да се бият за тоя дето духа.

    20:59 28.10.2026

  • 87 Последната укра

    1 1 Отговор
    Зелето се вкисна, сега и при Путин ли ша ходи да проси, те там обаче по московието лошо бият.

    20:59 28.10.2026

  • 88 Гост

    0 1 Отговор
    Ще, ще! Както и да звучи, филма свършва!
    Естествено, стадото блее в захлас...

    21:00 28.10.2026

  • 89 Читател

    1 1 Отговор
    То и предишния папа му каза условието е Бело знаме.С фашисти не се преговаря

    21:01 28.10.2026

  • 90 Опрасква, ама се опраскан ходи киевския

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    шмръкльовец. Киев е като швейцарско сирене, ни ток ни вода ни хора ни рада нищо, то и цялата 404 е едно голямо гробище и само мопгите са пълни и траур ните агенции са печеливши.

    21:01 28.10.2026

  • 91 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Дъртия кагебеец да слуша зеленски
    Иначе Русия ша продължава да са гърчи под ударите на натовското оръжие.

    21:02 28.10.2026

  • 92 Калоян

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Путине, Путине...":

    Русия заработи 2,76 млд гущера за последната седмица.
    За същото време Великата Агейн от 40 трилиона стигна 40.5.дълг.Половин трилион за седмица.

    21:02 28.10.2026

  • 93 Тъп руски КАГЕБЕЕЦ

    1 0 Отговор
    Що руски живота затри заради твоя болен мозък
    Руския народ забавя но не забравя.

    21:03 28.10.2026

  • 94 ДРЪШ СИ УСЛОВИЯТА ЗА ОНЯ СВЯТ

    2 1 Отговор
    УСЛОВЯТА ГИ ПОСТАВЯ ПОБЕДИТРЕЛЯ , А ПОБЕДЕНИЯ МУ СЕ МОЛИ !!!! И ТРЪМ ТИ ГО РЕКНА ОЩЕ НА ПЪРВАТА СРЕЩА , НО СЛУШАЙ ЕВТРОЛАЙНОБРИТЦИТЕТЕ И ДОВЪРШВАНЕТО ТИ Е ГАРАНТИРАНО!!

    21:04 28.10.2026

  • 95 Тъп руски КАГЕБЕЕЦ

    1 0 Отговор
    Колко майки, съпруги и сестри почерни
    Заради болните ти амбиции да правиш Русия велика.

    21:05 28.10.2026

  • 96 Толкова си мозъчно рудиментиран, че

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    дори не знаеш произхода на тази ракета, че е нагличански. Пълна трагедия си. А, от тази вечер самите украинци съобщиха, че веме няма да има фламинго, руснаците му резнафа крилата и люпилнята вече е във въздуха и нищо няма от нея.

    21:05 28.10.2026

  • 97 Зеленски е нелегитимен президент

    0 1 Отговор
    Путин едва ли ще говори със Зеленски - узурпатор на президентския пост от 24.05.2024 г.

    Не вярвам номерът на Зеленски да мине.

    Коментиран от #99

    21:08 28.10.2026

  • 98 Зеленски първо да обещае,

    0 1 Отговор
    Че няма да пуска американските заразни комари да нападат Русия!

    21:09 28.10.2026

  • 99 Защото пък Путин е много легитимен

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Зеленски е нелегитимен президент":

    Излезе баба Терешкова и му “обнули” мандатите. Управлява вече 26 години, с едно прекъсване от 4, когато Русия беше премиерска република.

    21:12 28.10.2026

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