Мирните преговори с Русия: Зеленски е готов да обсъжда териториите, но при едно условие

Украйна е готова да обсъжда териториалния въпрос, но само на среща на ниво лидери. Това заяви президентът Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

„Готови сме да говорим за териториите, но на ниво лидери“, каза Зеленски, като уточни, че темата е важна за руско-американската страна. По думите му техническите разговори трябва да подготвят среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия.

Срещата в Абу Даби се очаква през ноември

Украйна очаква тристранната среща на техническо ниво да се проведе в Абу Даби между 6 и 10 ноември. Зеленски заяви, че Киев очаква американската страна да потвърди датата. По-рано планираната среща в Брюксел е била отложена от САЩ.

„На техническо ниво тристранната среща в Абу Даби ще се състои. Възможно е да променим мястото, но не трябва толкова често да променяме датите. Трябва да проведем тази среща“, каза украинският президент.

По информация на Украинската правда Киев се надява разговорите да се проведат до 10 ноември, като окончателното потвърждение зависи от американската страна.

Енергетиката, Черно море и обменът на хора

Зеленски посочи, че дневният ред на техническите преговори няма да се ограничава до териториите. Сред темите са прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и действията в Черно море, както и обменът на хора и военнопленници.

Украйна иска да бъдат обсъдени още съдбата на цивилните, задържани в Русия, и връщането на украинските деца. „Има много хуманитарни въпроси“, заяви Зеленски.

Според него, ако техническите разговори доведат до достатъчно конкретни договорености, следващата стъпка трябва да бъде среща на лидерско равнище. Президентът не посочи конкретна дата за подобна среща.

Тристранният формат беше обсъждан като възможен механизъм за подготовка на преговори за прекратяване на войната. Към момента потвърдено е единствено намерението за технически разговори и очакваният период за тяхното провеждане, докато датата и мястото подлежат на окончателно съгласуване.

Източници: uatv.ua, pravda.com.ua, ukrinform.net