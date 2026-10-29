Кремъл: Много е странно Украйна да атакува Москва точно в този момент

Кремъл осъди днес украинските атаки с дронове срещу Москва в момент, в който руската столица е домакин на среща на върха с участието на над 22-ма африкански лидери, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е „много странно“ Киев да атакува Москва точно в този момент.

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Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че през нощта 613 украински дрона са се насочили към Московска област. По думите му повечето са били свалени от противовъздушната отбрана на значително разстояние от столицата. Други 231 безпилотни апарата са били унищожени при приближаването им към Москва, добави той.

В Москва се провежда третата среща на върха Русия–Африка. Форумът е двудневен и в него участват африкански лидери и правителствени делегации от 48 държави.

Руски официални представители посочват, че Украйна е извършила една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Русия досега, предаде ДПА. Тази сутрин руското министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали 1214 украински дрона над руска територия.

През нощта бяха въведени и ограничения на полетите на три от четирите летища в руската столица.

В град Стерлитамак, в руската република Башкортостан, в района на Урал, властите съобщиха за прехващането на осем дрона, посочват Ройтерс и ДПА. Отломки са паднали на територията на неуточнено предприятие, като са причинили незначителни материални щети, заявиха официални представители. Градът е бил обект на украински атаки няколко пъти и в миналото.