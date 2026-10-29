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Кремъл: Много е странно Украйна да атакува Москва точно в този момент
  Тема: Украйна

Кремъл: Много е странно Украйна да атакува Москва точно в този момент

29 Октомври, 2026 12:35 1 511 51

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  • кремъл

Кремъл осъди украинските атаки с дронове срещу Москва в момент, в който руската столица е домакин на среща на върха Русия-Африка

Кремъл: Много е странно Украйна да атакува Москва точно в този момент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл осъди днес украинските атаки с дронове срещу Москва в момент, в който руската столица е домакин на среща на върха с участието на над 22-ма африкански лидери, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е „много странно“ Киев да атакува Москва точно в този момент.

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Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че през нощта 613 украински дрона са се насочили към Московска област. По думите му повечето са били свалени от противовъздушната отбрана на значително разстояние от столицата. Други 231 безпилотни апарата са били унищожени при приближаването им към Москва, добави той.

В Москва се провежда третата среща на върха Русия–Африка. Форумът е двудневен и в него участват африкански лидери и правителствени делегации от 48 държави.

Руски официални представители посочват, че Украйна е извършила една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Русия досега, предаде ДПА. Тази сутрин руското министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали 1214 украински дрона над руска територия.

През нощта бяха въведени и ограничения на полетите на три от четирите летища в руската столица.

В град Стерлитамак, в руската република Башкортостан, в района на Урал, властите съобщиха за прехващането на осем дрона, посочват Ройтерс и ДПА. Отломки са паднали на територията на неуточнено предприятие, като са причинили незначителни материални щети, заявиха официални представители. Градът е бил обект на украински атаки няколко пъти и в миналото.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    24 24 Отговор
    Много нямам думи, как така атакува съперника по време на война. Не ми го побира акъла

    Коментиран от #7, #16, #25, #37

    12:37 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    30 23 Отговор
    Зеленият плъх искал ли е пари днес?

    Коментиран от #39, #45

    12:38 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Виждащ

    25 11 Отговор
    Не е украйна, а онези тримата смешници с лъжичките и салфетките от вагона за Киев.

    12:38 29.10.2026

  • 7 мдааааа

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    Ужаст бе , ужаст ...Много е странно ...

    12:39 29.10.2026

  • 8 Нали сте

    20 9 Отговор
    във война, какво искате не мога да разбера...

    12:39 29.10.2026

  • 9 Путин

    19 13 Отговор
    Но не е странно Русия да атакува Киев!!

    Коментиран от #32

    12:39 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЕС е най-брилянтното изобретение

    9 16 Отговор
    ЕС е най-брилянтното изобретение на всички времена, във военната стратегия и империализмът. Това бе сиренцето в капанът за да станат европейските страни колонии на САЩ, без бъдеще и развитие. ЕС бе единственият инструмент който разруши единството в СИВ и социализма в Източна Европа, пак като сиренцето в капанът, краят на историята, мечтаният рай. ЕС е и инструмент срещу целият свят. Мечтата за ЕС съсипва Сърбия, и излъга Украйна. Казахстан не възможно да влезе в ЕС, и я лъжат с други локуми.. Ако Русия иска да възстанови СССР, ще започне от Кзахстан, а не само от източна Украйна.

    Коментиран от #20, #26, #27

    12:39 29.10.2026

  • 14 Лигав Руснак

    10 9 Отговор
    Свалям токчетата и атакувам Киев

    Коментиран от #30

    12:40 29.10.2026

  • 15 Сила

    8 6 Отговор
    Това брата на Путин ли е ....или новия му двойник ??!

    12:40 29.10.2026

  • 16 Мелания

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    Украйна не е обявила война на Русия,сестро,което се явява тероризъм от общ характер

    Коментиран от #19

    12:40 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соваж бейби

    7 4 Отговор
    Нали уж нямаха Старлинк 🤣,на Дони играта е много миризлива .

    12:42 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "ЕС е най-брилянтното изобретение":

    Сега пусни и нелепицата за НАТО и ще вземеш бонус . 🤣🤣🤣

    12:43 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаха

    8 7 Отговор
    Носете ново куфарче за фекалии на Пютан, че е напълнил всички налични.

    12:46 29.10.2026

  • 24 Хахахаха

    6 9 Отговор
    Във всички моменти да се напада масква, даже е закъсняло. Трябваше още в началото на войната да се види сметката на кремъл. Така войната щеше да свърши за 3 дни.

    Коментиран от #35

    12:46 29.10.2026

  • 25 хахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    украина така се бори за справедлив мир, каквото и да значи

    12:46 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Соваж бейби

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "ЕС е най-брилянтното изобретение":

    Ти добре ли си бе ?САЩ както са я подкарали с идването на Бйдън и започване война с Украйна, сега и Тръмп и неадекватното му поведение сами си изкопаят гроба.Един ден целият свят ще се насочи срещу тях помни ми думата.

    Коментиран от #44

    12:47 29.10.2026

  • 28 Пияна окраинка

    7 11 Отговор
    Не е кииф а скапания Лондон

    12:47 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Путин диктува правилата

    Коментиран от #43

    12:49 29.10.2026

  • 33 Даа!

    4 1 Отговор
    Следва: Баткоо,какоо,бият мееее!

    12:49 29.10.2026

  • 34 Африканците

    3 4 Отговор
    не могсту да си тръгнат, понеже всички летища да затворени!

    Хахаха!🤓

    12:50 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Африканските лъвове

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    не се страхуват от механични розови фламинго..

    12:51 29.10.2026

  • 38 Дали Зеленски

    3 3 Отговор
    ще пусне африканците да се приберат у дома?

    12:52 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор
    Путине, сам са набута между шамарите

    12:54 29.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Тоя дето го бомбят
    Само гледа как го....бомбят

    12:56 29.10.2026

  • 44 Байдън разпореди война в Украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соваж бейби":

    Путин изпълни чинно....

    Коментиран от #51

    12:57 29.10.2026

  • 45 Путин

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Днес пак смъкна 500 милиона $ от гърба на руския мужик.

    13:00 29.10.2026

  • 46 Критик

    8 0 Отговор
    Странно било...
    Тези "преговори" не са нищо друго освен губене на време с руската демагогия и шикалкавене.

    13:00 29.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Даката

    0 0 Отговор
    От Киев за три дни, стана Киев през крив макарон и да браним Москва...

    13:04 29.10.2026

  • 50 Напротив

    0 0 Отговор
    Странно е защо допускате Киев да съществува като град, да не говорим за върлуващата в него хунта. Да ви атакуват е нормално, вие какво очаквате?!

    13:04 29.10.2026

  • 51 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    При всички случаи имаше сделка, зеления е просто изпълнител ,затова още не е в затвора при Мадуро ще каже много истини.На САЩ вяра не може да се има ,следващите са Китай ако САЩ продължи да съществува. Мисля че Русия остана излъгана, както гледам развитието ще гледаме сеир в края на войната ,за сега е само хипотези кое как е.

    13:04 29.10.2026

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