Кремъл: Много е странно Украйна да атакува Москва точно в този момент

Кремъл осъди днес украинските атаки с дронове срещу Москва в момент, в който руската столица е домакин на среща на върха с участието на над 22-ма африкански лидери, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е „много странно“ Киев да атакува Москва точно в този момент.
Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че през нощта 613 украински дрона са се насочили към Московска област. По думите му повечето са били свалени от противовъздушната отбрана на значително разстояние от столицата. Други 231 безпилотни апарата са били унищожени при приближаването им към Москва, добави той.
В Москва се провежда третата среща на върха Русия–Африка. Форумът е двудневен и в него участват африкански лидери и правителствени делегации от 48 държави.
Руски официални представители посочват, че Украйна е извършила една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Русия досега, предаде ДПА. Тази сутрин руското министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали 1214 украински дрона над руска територия.
През нощта бяха въведени и ограничения на полетите на три от четирите летища в руската столица.
В град Стерлитамак, в руската република Башкортостан, в района на Урал, властите съобщиха за прехващането на осем дрона, посочват Ройтерс и ДПА. Отломки са паднали на територията на неуточнено предприятие, като са причинили незначителни материални щети, заявиха официални представители. Градът е бил обект на украински атаки няколко пъти и в миналото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Линда
Коментиран от #7, #16, #25, #37
12:37 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Сатана Z
Коментиран от #39, #45
12:38 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Виждащ
12:38 29.10.2026
7 мдааааа
До коментар #1 от "Линда":Ужаст бе , ужаст ...Много е странно ...
12:39 29.10.2026
8 Нали сте
12:39 29.10.2026
9 Путин
Коментиран от #32
12:39 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЕС е най-брилянтното изобретение
Коментиран от #20, #26, #27
12:39 29.10.2026
14 Лигав Руснак
Коментиран от #30
12:40 29.10.2026
15 Сила
12:40 29.10.2026
16 Мелания
До коментар #1 от "Линда":Украйна не е обявила война на Русия,сестро,което се явява тероризъм от общ характер
Коментиран от #19
12:40 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соваж бейби
12:42 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кажи честно ... 🤣
До коментар #13 от "ЕС е най-брилянтното изобретение":Сега пусни и нелепицата за НАТО и ще вземеш бонус . 🤣🤣🤣
12:43 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хаха
12:46 29.10.2026
24 Хахахаха
Коментиран от #35
12:46 29.10.2026
25 хахаха
До коментар #1 от "Линда":украина така се бори за справедлив мир, каквото и да значи
12:46 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Соваж бейби
До коментар #13 от "ЕС е най-брилянтното изобретение":Ти добре ли си бе ?САЩ както са я подкарали с идването на Бйдън и започване война с Украйна, сега и Тръмп и неадекватното му поведение сами си изкопаят гроба.Един ден целият свят ще се насочи срещу тях помни ми думата.
Коментиран от #44
12:47 29.10.2026
28 Пияна окраинка
12:47 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #9 от "Путин":Путин диктува правилата
Коментиран от #43
12:49 29.10.2026
33 Даа!
12:49 29.10.2026
34 Африканците
Хахаха!🤓
12:50 29.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Африканските лъвове
До коментар #1 от "Линда":не се страхуват от механични розови фламинго..
12:51 29.10.2026
38 Дали Зеленски
12:52 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ГОЛЕМ СМЕХ
12:54 29.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Я пъ тоа
До коментар #32 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Тоя дето го бомбят
Само гледа как го....бомбят
12:56 29.10.2026
44 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #27 от "Соваж бейби":Путин изпълни чинно....
Коментиран от #51
12:57 29.10.2026
45 Путин
До коментар #4 от "Сатана Z":Днес пак смъкна 500 милиона $ от гърба на руския мужик.
13:00 29.10.2026
46 Критик
Тези "преговори" не са нищо друго освен губене на време с руската демагогия и шикалкавене.
13:00 29.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Даката
13:04 29.10.2026
50 Напротив
13:04 29.10.2026
51 Соваж бейби
До коментар #44 от "Байдън разпореди война в Украйна":При всички случаи имаше сделка, зеления е просто изпълнител ,затова още не е в затвора при Мадуро ще каже много истини.На САЩ вяра не може да се има ,следващите са Китай ако САЩ продължи да съществува. Мисля че Русия остана излъгана, както гледам развитието ще гледаме сеир в края на войната ,за сега е само хипотези кое как е.
13:04 29.10.2026