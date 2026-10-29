Путин с ново искане към НАТО: Румъния се оказва в центъра на руския натиск

Русия може да поиска военното присъствие и инфраструктурата на НАТО в Източна Европа да бъдат върнати към равнището от 1997 г. Това би засегнало и Румъния, където са разположени съюзнически сили и структури. Твърдението е публикувано от британския вестник „Телеграф“ и е цитирано от румънски медии.

Темата се появява на фона на подготвяните тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби. По данни на Анадолската агенция разговорите са планирани за първата половина на ноември и ще бъдат посветени на условията за сигурност след евентуално споразумение за прекратяване на войната. Русия е отправяла сходни искания и през 2021 г., преди пълномащабното нахлуване в Украйна.

Още новини от Украйна

Какво би означавало искането

Генерал-лейтенантът от резерва Вирджил Бълъчану, бивш представител на Румъния в командването на НАТО в Брюксел и бивш командир на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, смята, че Москва използва максималистични условия, за да повиши залога в преговорите.

„Русия би искала да няма присъствие на бойни групи и командвания на НАТО във всички държави, които са влезли в Алианса след 1997 г. Това са 10 държави, включително Румъния“, заявява Бълъчану. По думите му подобен сценарий би засегнал още Полша, балтийските страни, Словакия, Унгария, България, Словения, Албания, Черна гора и Финландия.

Според генерала искането може да бъде използвано като разменна монета. Москва би могла първоначално да настоява за оттегляне на съюзническите сили към позициите от 1997 г., а впоследствие да се откаже от тази претенция срещу отстъпки, свързани с Украйна.

Като пример Бълъчану посочва възможно ограничаване на украинската армия до 80 000 души и блокиране на бъдеща западна система за сигурност на Украйна. „Путин може да поиска повече, за да стигне до това, което го интересува“, казва генералът. Той свързва тази стратегия с възможността за разширяване на руското влияние към района на Днестър и делтата на Дунав.

Рискът за Румъния

Бълъчану не смята, че НАТО би приело руското искане, ако то бъде отправено официално. По думите му обаче отсъствието на съюзнически сили от територията на Румъния би отслабило практическото измерение на възпирането в Черноморския регион.

„Ако някой нападне Румъния, дори да става дума само за военна база, той напада и силите на Съединените щати и Франция. Това присъствие има възпиращ ефект“, заявява генералът.

Той подчертава, че Румъния не разчита единствено на американските и френските военнослужещи, а трябва да развива собствените си отбранителни способности. Бълъчану призовава Букурещ да прилага член 3 от Вашингтонския договор чрез укрепване на армията, отбранителната промишленост, резервите и подготовката на населението.

Според него предприятията в Куджир и Саду трябва да започнат производство на оръжие и боеприпаси, а през следващата година да бъдат създадени първите подразделения от резервисти, които да преминават обучение до 15 дни годишно. „Сигурността се изгражда у дома чрез конкретни действия“, обобщава Бълъчану.

Източници: adevarul.ro, anadoluajansi.gov.tr, apnews.com