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Путин с ново искане към НАТО: Румъния се оказва в центъра на руския натиск
  Тема: Украйна

Путин с ново искане към НАТО: Румъния се оказва в центъра на руския натиск

29 Октомври, 2026 08:19 4 697 75

  • русия-
  • нато-
  • румъния-
  • украйна-
  • вирджил бълъчану

Според генерал Вирджил Бълъчану Москва може да използва искането като разменна монета за отстъпки по въпросите за Украйна

Путин с ново искане към НАТО: Румъния се оказва в центъра на руския натиск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може да поиска военното присъствие и инфраструктурата на НАТО в Източна Европа да бъдат върнати към равнището от 1997 г. Това би засегнало и Румъния, където са разположени съюзнически сили и структури. Твърдението е публикувано от британския вестник „Телеграф“ и е цитирано от румънски медии.

Темата се появява на фона на подготвяните тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби. По данни на Анадолската агенция разговорите са планирани за първата половина на ноември и ще бъдат посветени на условията за сигурност след евентуално споразумение за прекратяване на войната. Русия е отправяла сходни искания и през 2021 г., преди пълномащабното нахлуване в Украйна.

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Какво би означавало искането

Генерал-лейтенантът от резерва Вирджил Бълъчану, бивш представител на Румъния в командването на НАТО в Брюксел и бивш командир на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, смята, че Москва използва максималистични условия, за да повиши залога в преговорите.

„Русия би искала да няма присъствие на бойни групи и командвания на НАТО във всички държави, които са влезли в Алианса след 1997 г. Това са 10 държави, включително Румъния“, заявява Бълъчану. По думите му подобен сценарий би засегнал още Полша, балтийските страни, Словакия, Унгария, България, Словения, Албания, Черна гора и Финландия.

Според генерала искането може да бъде използвано като разменна монета. Москва би могла първоначално да настоява за оттегляне на съюзническите сили към позициите от 1997 г., а впоследствие да се откаже от тази претенция срещу отстъпки, свързани с Украйна.

Като пример Бълъчану посочва възможно ограничаване на украинската армия до 80 000 души и блокиране на бъдеща западна система за сигурност на Украйна. „Путин може да поиска повече, за да стигне до това, което го интересува“, казва генералът. Той свързва тази стратегия с възможността за разширяване на руското влияние към района на Днестър и делтата на Дунав.

Рискът за Румъния

Бълъчану не смята, че НАТО би приело руското искане, ако то бъде отправено официално. По думите му обаче отсъствието на съюзнически сили от територията на Румъния би отслабило практическото измерение на възпирането в Черноморския регион.

„Ако някой нападне Румъния, дори да става дума само за военна база, той напада и силите на Съединените щати и Франция. Това присъствие има възпиращ ефект“, заявява генералът.

Той подчертава, че Румъния не разчита единствено на американските и френските военнослужещи, а трябва да развива собствените си отбранителни способности. Бълъчану призовава Букурещ да прилага член 3 от Вашингтонския договор чрез укрепване на армията, отбранителната промишленост, резервите и подготовката на населението.

Според него предприятията в Куджир и Саду трябва да започнат производство на оръжие и боеприпаси, а през следващата година да бъдат създадени първите подразделения от резервисти, които да преминават обучение до 15 дни годишно. „Сигурността се изгражда у дома чрез конкретни действия“, обобщава Бълъчану.

Източници: adevarul.ro, anadoluajansi.gov.tr, apnews.com


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ку-ку

    48 87 Отговор
    Абе Путине, да не мислиш, че някой ще ти се връзва постоянно на претенциите и изискванията ти....така като виждам обстановката не ти остава много време на този свят и може би е по-добре да отидеш някъде да си живееш живота, отколкото да приключиш в бункера.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    08:22 29.10.2026

  • 3 Геновева

    78 20 Отговор
    Ах, много страдам от фишека с който англетата размътиха кухите глави на румънските военни, които били имали защитни сили с чужди окупационни войски?
    Не са много интелигентни, но пък имат хубав качамак.

    Коментиран от #31

    08:24 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Буздуган

    60 14 Отговор
    Силния първо иска после взима а палячовците само нападат през телевизора ..!

    Коментиран от #73

    08:24 29.10.2026

  • 6 Ей сега

    26 50 Отговор
    Ще изкарат Финландия и Швеция от НАТО. Лилипутя да си пие хапчетата.

    Коментиран от #14, #19, #42

    08:24 29.10.2026

  • 7 горски

    62 13 Отговор
    Интересна работа,до преди година щеше да има стратегическо поражение на Русия и щеше да плаща репарации,сега румънците ще се готвят за отбрана....

    Коментиран от #17

    08:25 29.10.2026

  • 8 Трол

    29 17 Отговор
    Можем да сключим сделка с руснаците и да им подарим Румъния, но да не закачат България.

    Коментиран от #37

    08:25 29.10.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    50 14 Отговор
    Това искане само Факти не го знаят.
    Още декември 2021г беше казано от руснаците на американците.И Това сё случва- Лека по Лека.Аиериканците сё изтеглят.

    08:26 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Архив

    24 63 Отговор
    Сега пък НАТО. Путин само иска, иска и нищо не дава. Така е с руснаците - само грабят.
    От 1878 грабят българите за световно.

    Коментиран от #25

    08:26 29.10.2026

  • 12 3.14К

    57 9 Отговор
    Като има НАТО в Румъния, защо френския разузнавателен самолет не можа да рапознае чии са трите дрона ударили кораба край Калиакра? Никаква полза, а само напрежение и ескалация в района!

    Коментиран от #32

    08:27 29.10.2026

  • 13 Някой

    55 4 Отговор
    Не, не е ново. Същото искане бе издигнато през декември 2021. Помните ли? Аз помня. Тогава му се прсмяха всички, но сега се правят на изненадани.

    08:27 29.10.2026

  • 14 Ако не ги изкарат ще

    20 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ей сега":

    станат ледена мъртва пустиня.

    08:28 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Румъния мрази Русия

    24 35 Отговор
    И не се поддават на комунистическия екскремент.

    Коментиран от #29

    08:29 29.10.2026

  • 17 Тридневната специална

    13 31 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Военна операция постига ли задачите си? Пригожин как е?

    08:30 29.10.2026

  • 18 Мамалигите са

    40 14 Отговор
    забравили боя на източния фронт 1942 до 1944г.,а после руските танкове и армия как ги прегазиха за 2 дена.

    Коментиран от #21, #22

    08:30 29.10.2026

  • 19 Гробар

    37 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ей сега":

    Русия е виновна ама не по начина дето си мислите. Всичко е последствие от това, че руснаците разпаднаха СССР, СИВ и Варшавския договор.

    Коментиран от #53

    08:31 29.10.2026

  • 20 Соломон

    15 36 Отговор
    Путин можеше да иска до преди да нападне Украйна. Сега никой не вярва на руските обещания

    08:32 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    31 6 Отговор

    До коментар #11 от "Архив":

    Нищо чудно няма в това, Русия да поиска връщането на НатО в договорените граници

    08:35 29.10.2026

  • 26 Мдаа!🤔

    32 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ку-ку":

    След излизането от НАТО, ще последва това и от ЕС! Задават се тежки времена за "елитът" на нацията! Впрочем те си знаят реда!😁

    Коментиран от #52

    08:36 29.10.2026

  • 27 Абе да бе

    16 1 Отговор
    Бълъчану на влашки балък ли значи?

    08:36 29.10.2026

  • 28 хихи

    15 5 Отговор
    Путин вече иска НАТО в границите от 1947г.

    08:36 29.10.2026

  • 29 Всички мразят русия

    12 31 Отговор

    До коментар #16 от "Румъния мрази Русия":

    Всички нейни съседи мразят Агресивна русия!

    Коментиран от #35

    08:37 29.10.2026

  • 30 късичкото именце

    29 8 Отговор
    Ами, той човекът ви го е казал, че първото предложение н а руснаците винаги е най-доброто, ама Борката вика "до последния украинец" и вие го слушате.

    08:39 29.10.2026

  • 31 Антирашист 4891

    6 23 Отговор

    До коментар #3 от "Геновева":

    Да припомня ,докато хитлер и сталин бяха съюзници "англетата " водеха сами война с хитлер !

    Коментиран от #36, #40

    08:39 29.10.2026

  • 32 Мишел

    26 1 Отговор

    До коментар #12 от "3.14К":

    Украинските / Натовските дронове са неразпознаваеми за френското разузнаване.

    08:39 29.10.2026

  • 33 В ЦЕНТЪРА ЛИ ?

    18 0 Отговор
    МЕДИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ГЛОБЯВАНИ ИЛИ СПАЗВАЩИ НЯКОЙ ПРАВИЛА. ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБЛУЖДАВАЩА И НЕВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАКРИВАНИ НАКАЗВАНИ ГЛОБЯВАНИ.

    08:40 29.10.2026

  • 34 Какво "ново искане"?

    29 1 Отговор
    Не четете ли запданите си колеги? Това искане е от оновните и винаги е било.
    И не става дума държавите около Русия да напуснат НАТО а просто НАТО да си прибере играчките разположени близо до Русия.

    08:40 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Антирашист 4892

    2 12 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Кой си ти ,за да предлагаш фантасматории ?

    08:44 29.10.2026

  • 38 Еми ще поиска

    27 4 Отговор
    Натото се самозабрави. Уж за пари се били разширявали на Изток, ама то се вижда, че и за войни. САЩ нямат работа в Европа! Ама и европейците са неадекватни!!! Пак ще направят голямо меле, без никакъв смисъл!!

    08:45 29.10.2026

  • 39 Първанов

    4 23 Отговор
    Путин заминава, неменуемо!
    Номера ние с Крадев да не заминем

    08:45 29.10.2026

  • 40 Емил

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Антирашист 4891":

    Хахахахаха
    Рубриката "Кратки вицове"

    08:46 29.10.2026

  • 41 Звездоброец

    14 2 Отговор
    Скоро на масата салфетка и молив !?

    08:46 29.10.2026

  • 42 Русия не поставя условие

    21 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ей сега":

    да напускат НАТО. Нека му се радват и наслаждавт и си плащат за удоволствието. Става въпрос да няма бази край Русия!
    И това не е ново условие, както ви се внушава тук!

    Коментиран от #51, #56

    08:47 29.10.2026

  • 43 Инна

    5 21 Отговор
    Какво ще има или няма да има на румънска територия решават само румънците.
    Мужикланд няма думата по въпроса!
    Тия се имат за много велики.

    Коментиран от #45, #62

    08:47 29.10.2026

  • 44 Един

    4 10 Отговор
    А не искат ли слънцето да се върти около земята?

    08:50 29.10.2026

  • 45 Емил

    12 1 Отговор

    До коментар #43 от "Инна":

    Понякога решават и други!!!
    Имай го в предвид, историята е пълна с такива случаи!!!

    Коментиран от #48

    08:50 29.10.2026

  • 46 шшшшшш

    3 13 Отговор
    Кви сте вие беееее. Кой ви е казал че можете да казвате кой кво да прави беееее.

    08:50 29.10.2026

  • 47 Ей тоз

    11 4 Отговор
    Путин! Омръзна ми да е вежлив!

    08:53 29.10.2026

  • 48 Понякога,

    7 11 Отговор

    До коментар #45 от "Емил":

    но не и на територията на ЕС и НАТО.

    Там Русия няма думата!

    Коментиран от #58

    08:55 29.10.2026

  • 49 Мишел

    8 10 Отговор
    Това искане на крепостниците означава НАТО на практика да е разпадне!

    Така че очевидно няма как да се случи.
    Ако изобщо си позволят да искат такава нелепост, то ще е някъде в много ранните етапи на преговорите, за опипване на почвата. Дори самите те нямат големи очаквания.

    08:58 29.10.2026

  • 50 Кирил

    8 15 Отговор
    Русия не е в положение да иска.
    Чака я разпад като ссср

    09:01 29.10.2026

  • 51 Мишел

    4 10 Отговор

    До коментар #42 от "Русия не поставя условие":

    НАТО означава защита, т.е. бази, части, ПВО, ГСМ, гаражи с техника, складове за боеприпаси, инфраструктура- такива работи.

    Вземи си опорката и нали знаеш?

    Коментиран от #67

    09:01 29.10.2026

  • 52 Някой

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа!🤔":

    Ти можеш да си съкратиш времето на тая мечта...тегли към Москва!

    09:01 29.10.2026

  • 53 Европеец

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    Прав си, всичко започна много от отдавна когато тогавашната руската върхушка избра един белязан негодяй да управлява великата държава.... Докъде е доведе тая глупост всички знаем.....

    09:03 29.10.2026

  • 54 Световен Мир

    1 10 Отговор
    Приказката на коварните и алчни империи САЩ и Русия приключи завинаги. Повече няма да им бъде позволено да си разпределят държавите в измислени от тях сфери на влияние и по този начин да насочват държавите в каква посока ще се развиват и да ги ограбват.

    09:05 29.10.2026

  • 55 И България ще натопят в кашата.

    9 4 Отговор
    Ще правят общ команден център на НАТО между Румъния и България близо до Варна. Докато не запалят ТСВ, западните войнолюбци няма да мирясат. Жалко, че България е все с губещите.

    Коментиран от #63, #65

    09:08 29.10.2026

  • 56 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Русия не поставя условие":

    От, някъде трябва да се запичне:
    Без, бази!
    Без, присъствие на чужди военни!
    Без, натовско въоръжение!
    Следва:откъсване от съюзниците ти, прихващане от другите!
    Лесно, но не толкова бързо!

    09:09 29.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хА-ХА-ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Понякога,":

    А ДА ВИДИМЕ! :))

    09:24 29.10.2026

  • 59 незнайко

    4 1 Отговор
    Така под прикритието на НАТО държавите влезли в алианса са станали васали на САЩ , Англия, и основателите на ЕС ! Това си проличава все повече в това, че каквото кажат от Брюксел останалите трябва да изпълняват безприкословно ! Съвсем ни промиха мозъците с тази " НЕЗЕМНА ДЕМОКРАЦИЯ " !

    09:25 29.10.2026

  • 60 долу сащ и нато

    2 0 Отговор
    това ислане беше уж договорено 1990, зарова се разпадна вършавски договор и руските бази където ги е имало св закриха, но на тях о юясто се откриха АМЕРИКАНСКИ В ДВОЕН РАЗМЕР! толкова за ценностите и сделките със запада....

    09:26 29.10.2026

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Не е важно кво иска Путин
    А кога ша спрат да го бомбят

    09:26 29.10.2026

  • 62 Колкото решиха

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Инна":

    и за Калин Джорджеску, нали?! Решават, ема друг път! Колкото и ние "решаваме сами"! Колонизацията не го позволява!

    09:27 29.10.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "И България ще натопят в кашата.":

    Путин е АГРЕСОР, той почна войната
    Нема да го жалим я

    Коментиран от #68

    09:27 29.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Разбомбения Путин искал.....

    Коментиран от #70

    09:29 29.10.2026

  • 67 Абе като

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    означава бази, оръжия и "защита", да си ги държат у тех бе! Чий го крепят у ненатовска държава, като у краИна? А?

    09:29 29.10.2026

  • 68 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Според атлантутите при агресора Осман много добре се е живеело. Защо при друг агресор да е лошо?

    09:31 29.10.2026

  • 69 Абе

    3 1 Отговор
    Ще искат я. Вчера ударения кораб който се крие около нашите брегове е натоварен и тръгнал от пристанище Хайва Израел и пътува до пристанища Констанца. Сигурно и той е превозвал сол в чували, затова ли никой не знае какъв е товара и къде отива....!!! Вчера румънския министър на отбрана бе в София сигурно и той не знае. Израелските служби са партньорски с нашите и те не знаят. Тук е въпроса защо всички ударени кораби не са в открито море, а в икономическата зона на България и Румъния

    Коментиран от #74

    09:32 29.10.2026

  • 70 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ако беше прочел и следващото изречение, щеше да видиш "Според генерал Вирджил Бълъчану..." Така че, Путин нищо не е искал още.

    09:32 29.10.2026

  • 71 Анджо

    4 2 Отговор
    Е затова трябва пълна изолация на русия и никакви търговски взаимоотношения.

    09:33 29.10.2026

  • 72 Казуар

    1 1 Отговор
    Ти да видиш, Русия иска страните от източна Европа да останат сами и Русия да прави преврати и да ги превзема.

    09:39 29.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мислещ

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Абе":

    малеее колко мисъл и професионализъм има в тези писания .... ако беше толкова кадърен по въпроса , нямаше да драскаш глушпсти тук.

    09:46 29.10.2026

  • 75 Цвете

    1 0 Отговор
    И КОЙ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТОЗИ ДИКТАТОР? ТОЙ ИСКАЛ ? И ЕВРОПА ИСКА .ЩЕ ИМА ЛИ ОЩЕ НЕЩО, ЗА КОЕТО ДА ПРЕТЕНДИРА ? ТОВА Е ЗАЩОТО ГУБИ. ПРОТАКА ,ВРЕМЕ ДА МИНАВА .

    09:50 29.10.2026

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