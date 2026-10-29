Путин с ново искане към НАТО: Румъния се оказва в центъра на руския натиск

Русия може да поиска военното присъствие и инфраструктурата на НАТО в Източна Европа да бъдат върнати към равнището от 1997 г. Това би засегнало и Румъния, където са разположени съюзнически сили и структури. Твърдението е публикувано от британския вестник „Телеграф“ и е цитирано от румънски медии.
Темата се появява на фона на подготвяните тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби. По данни на Анадолската агенция разговорите са планирани за първата половина на ноември и ще бъдат посветени на условията за сигурност след евентуално споразумение за прекратяване на войната. Русия е отправяла сходни искания и през 2021 г., преди пълномащабното нахлуване в Украйна.
Какво би означавало искането
Генерал-лейтенантът от резерва Вирджил Бълъчану, бивш представител на Румъния в командването на НАТО в Брюксел и бивш командир на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, смята, че Москва използва максималистични условия, за да повиши залога в преговорите.
„Русия би искала да няма присъствие на бойни групи и командвания на НАТО във всички държави, които са влезли в Алианса след 1997 г. Това са 10 държави, включително Румъния“, заявява Бълъчану. По думите му подобен сценарий би засегнал още Полша, балтийските страни, Словакия, Унгария, България, Словения, Албания, Черна гора и Финландия.
Според генерала искането може да бъде използвано като разменна монета. Москва би могла първоначално да настоява за оттегляне на съюзническите сили към позициите от 1997 г., а впоследствие да се откаже от тази претенция срещу отстъпки, свързани с Украйна.
Като пример Бълъчану посочва възможно ограничаване на украинската армия до 80 000 души и блокиране на бъдеща западна система за сигурност на Украйна. „Путин може да поиска повече, за да стигне до това, което го интересува“, казва генералът. Той свързва тази стратегия с възможността за разширяване на руското влияние към района на Днестър и делтата на Дунав.
Рискът за Румъния
Бълъчану не смята, че НАТО би приело руското искане, ако то бъде отправено официално. По думите му обаче отсъствието на съюзнически сили от територията на Румъния би отслабило практическото измерение на възпирането в Черноморския регион.„Ако някой нападне Румъния, дори да става дума само за военна база, той напада и силите на Съединените щати и Франция. Това присъствие има възпиращ ефект“, заявява генералът.
Той подчертава, че Румъния не разчита единствено на американските и френските военнослужещи, а трябва да развива собствените си отбранителни способности. Бълъчану призовава Букурещ да прилага член 3 от Вашингтонския договор чрез укрепване на армията, отбранителната промишленост, резервите и подготовката на населението.
Според него предприятията в Куджир и Саду трябва да започнат производство на оръжие и боеприпаси, а през следващата година да бъдат създадени първите подразделения от резервисти, които да преминават обучение до 15 дни годишно. „Сигурността се изгражда у дома чрез конкретни действия“, обобщава Бълъчану.
Източници: adevarul.ro, anadoluajansi.gov.tr, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ку-ку
Коментиран от #26
08:22 29.10.2026
3 Геновева
Не са много интелигентни, но пък имат хубав качамак.
Коментиран от #31
08:24 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Буздуган
Коментиран от #73
08:24 29.10.2026
6 Ей сега
Коментиран от #14, #19, #42
08:24 29.10.2026
7 горски
Коментиран от #17
08:25 29.10.2026
8 Трол
Коментиран от #37
08:25 29.10.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Още декември 2021г беше казано от руснаците на американците.И Това сё случва- Лека по Лека.Аиериканците сё изтеглят.
08:26 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Архив
От 1878 грабят българите за световно.
Коментиран от #25
08:26 29.10.2026
12 3.14К
Коментиран от #32
08:27 29.10.2026
13 Някой
08:27 29.10.2026
14 Ако не ги изкарат ще
До коментар #6 от "Ей сега":станат ледена мъртва пустиня.
08:28 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Румъния мрази Русия
Коментиран от #29
08:29 29.10.2026
17 Тридневната специална
До коментар #7 от "горски":Военна операция постига ли задачите си? Пригожин как е?
08:30 29.10.2026
18 Мамалигите са
Коментиран от #21, #22
08:30 29.10.2026
19 Гробар
До коментар #6 от "Ей сега":Русия е виновна ама не по начина дето си мислите. Всичко е последствие от това, че руснаците разпаднаха СССР, СИВ и Варшавския договор.
Коментиран от #53
08:31 29.10.2026
20 Соломон
08:32 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишел
До коментар #11 от "Архив":Нищо чудно няма в това, Русия да поиска връщането на НатО в договорените граници
08:35 29.10.2026
26 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "Ку-ку":След излизането от НАТО, ще последва това и от ЕС! Задават се тежки времена за "елитът" на нацията! Впрочем те си знаят реда!😁
Коментиран от #52
08:36 29.10.2026
27 Абе да бе
08:36 29.10.2026
28 хихи
08:36 29.10.2026
29 Всички мразят русия
До коментар #16 от "Румъния мрази Русия":Всички нейни съседи мразят Агресивна русия!
Коментиран от #35
08:37 29.10.2026
30 късичкото именце
08:39 29.10.2026
31 Антирашист 4891
До коментар #3 от "Геновева":Да припомня ,докато хитлер и сталин бяха съюзници "англетата " водеха сами война с хитлер !
Коментиран от #36, #40
08:39 29.10.2026
32 Мишел
До коментар #12 от "3.14К":Украинските / Натовските дронове са неразпознаваеми за френското разузнаване.
08:39 29.10.2026
33 В ЦЕНТЪРА ЛИ ?
08:40 29.10.2026
34 Какво "ново искане"?
И не става дума държавите около Русия да напуснат НАТО а просто НАТО да си прибере играчките разположени близо до Русия.
08:40 29.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Антирашист 4892
До коментар #8 от "Трол":Кой си ти ,за да предлагаш фантасматории ?
08:44 29.10.2026
38 Еми ще поиска
08:45 29.10.2026
39 Първанов
Номера ние с Крадев да не заминем
08:45 29.10.2026
40 Емил
До коментар #31 от "Антирашист 4891":Хахахахаха
Рубриката "Кратки вицове"
08:46 29.10.2026
41 Звездоброец
08:46 29.10.2026
42 Русия не поставя условие
До коментар #6 от "Ей сега":да напускат НАТО. Нека му се радват и наслаждавт и си плащат за удоволствието. Става въпрос да няма бази край Русия!
И това не е ново условие, както ви се внушава тук!
Коментиран от #51, #56
08:47 29.10.2026
43 Инна
Мужикланд няма думата по въпроса!
Тия се имат за много велики.
Коментиран от #45, #62
08:47 29.10.2026
44 Един
08:50 29.10.2026
45 Емил
До коментар #43 от "Инна":Понякога решават и други!!!
Имай го в предвид, историята е пълна с такива случаи!!!
Коментиран от #48
08:50 29.10.2026
46 шшшшшш
08:50 29.10.2026
47 Ей тоз
08:53 29.10.2026
48 Понякога,
До коментар #45 от "Емил":но не и на територията на ЕС и НАТО.
Там Русия няма думата!
Коментиран от #58
08:55 29.10.2026
49 Мишел
Така че очевидно няма как да се случи.
Ако изобщо си позволят да искат такава нелепост, то ще е някъде в много ранните етапи на преговорите, за опипване на почвата. Дори самите те нямат големи очаквания.
08:58 29.10.2026
50 Кирил
Чака я разпад като ссср
09:01 29.10.2026
51 Мишел
До коментар #42 от "Русия не поставя условие":НАТО означава защита, т.е. бази, части, ПВО, ГСМ, гаражи с техника, складове за боеприпаси, инфраструктура- такива работи.
Вземи си опорката и нали знаеш?
Коментиран от #67
09:01 29.10.2026
52 Някой
До коментар #26 от "Мдаа!🤔":Ти можеш да си съкратиш времето на тая мечта...тегли към Москва!
09:01 29.10.2026
53 Европеец
До коментар #19 от "Гробар":Прав си, всичко започна много от отдавна когато тогавашната руската върхушка избра един белязан негодяй да управлява великата държава.... Докъде е доведе тая глупост всички знаем.....
09:03 29.10.2026
54 Световен Мир
09:05 29.10.2026
55 И България ще натопят в кашата.
Коментиран от #63, #65
09:08 29.10.2026
56 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #42 от "Русия не поставя условие":От, някъде трябва да се запичне:
Без, бази!
Без, присъствие на чужди военни!
Без, натовско въоръжение!
Следва:откъсване от съюзниците ти, прихващане от другите!
Лесно, но не толкова бързо!
09:09 29.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 хА-ХА-ХА
До коментар #48 от "Понякога,":А ДА ВИДИМЕ! :))
09:24 29.10.2026
59 незнайко
09:25 29.10.2026
60 долу сащ и нато
09:26 29.10.2026
61 ГОЛЕМ СМЕХ
А кога ша спрат да го бомбят
09:26 29.10.2026
62 Колкото решиха
До коментар #43 от "Инна":и за Калин Джорджеску, нали?! Решават, ема друг път! Колкото и ние "решаваме сами"! Колонизацията не го позволява!
09:27 29.10.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "И България ще натопят в кашата.":Путин е АГРЕСОР, той почна войната
Нема да го жалим я
Коментиран от #68
09:27 29.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #70
09:29 29.10.2026
67 Абе като
До коментар #51 от "Мишел":означава бази, оръжия и "защита", да си ги държат у тех бе! Чий го крепят у ненатовска държава, като у краИна? А?
09:29 29.10.2026
68 провинциалист
До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Според атлантутите при агресора Осман много добре се е живеело. Защо при друг агресор да е лошо?
09:31 29.10.2026
69 Абе
Коментиран от #74
09:32 29.10.2026
70 провинциалист
До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ако беше прочел и следващото изречение, щеше да видиш "Според генерал Вирджил Бълъчану..." Така че, Путин нищо не е искал още.
09:32 29.10.2026
71 Анджо
09:33 29.10.2026
72 Казуар
09:39 29.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Мислещ
До коментар #69 от "Абе":малеее колко мисъл и професионализъм има в тези писания .... ако беше толкова кадърен по въпроса , нямаше да драскаш глушпсти тук.
09:46 29.10.2026
75 Цвете
09:50 29.10.2026