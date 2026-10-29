Д-р Кълън от „Здрач“ разкри какво е прошепнал на Патинсън преди ухапването

Близо 18 години след премиерата на първия филм от поредицата „Здрач“ актьорът Питър Фачинели, изиграл д-р Карлайл Кълън, разкри любопитна подробност от снимките на сцената, в която неговият герой превръща Едуард Кълън, изигран от Робърт Патинсън, във вампир.

Във видео, публикувано в Instagram на 26 октомври, 52-годишният Фачинели разказа, че сам предложил на режисьора да прошепне нещо в ухото на Патинсън непосредствено преди ухапването. Идеята му била зрителите да видят жеста, но никога да не разберат какви думи са били произнесени.

Оказва се обаче, че актьорът използвал две съвсем различни реплики при заснемането на сцената.

„Първия път прошепнах: „Съжалявам“. Мислех си, че Карлайл никога не е поискал разрешение. А човек винаги трябва да иска разрешение. Той не го беше направил и според мен изпитваше вътрешно противоречие“, обяснява Фачинели.

При следващия дубъл обаче решил да изненада колегата си с неочакван комплимент.

„На втория дубъл му казах: „Роб, толкова си красив“, а след това го ухапах“, спомня си актьорът.

Реакцията на Патинсън била спонтанна. Той не успял да сдържи лека усмивка, която впоследствие останала във финалната версия на филма.

„Роб се усмихна леко и точно този дубъл използваха“, разкрива Фачинели.

Историята придава нов смисъл на една от важните сцени във вампирската сага. Според сюжета Карлайл Кълън спасява живота на умиращия от испански грип Едуард през 1918 г., като го превръща във вампир. Впоследствие двамата стават част от семейство Кълън, чиито членове се стремят да живеят сред хората, без да се хранят с човешка кръв.

Любопитното е, че Фачинели вече беше споделял същата история по време на среща с почитатели на „Здрач“ на изложението MegaCon в Орландо през февруари 2025 г. Тогава той се събра с част от актьорския състав, включително Ашли Грийн, Келън Лъц и Джаксън Ратбоун. Новото видео в Instagram отново привлече вниманието към забавния момент от снимките.

Поредицата „Здрач“, създадена по романите на Стефани Майър, започна през 2008 г. и завърши през 2012 г. с втората част на „Зазоряване“. Петте филма превърнаха Робърт Патинсън и Кристен Стюарт в световни звезди и оставиха трайна следа в популярната култура.

След края на сагата Патинсън изгради успешна кариера с роли в „Фарът“, „Тенет“ и „Батман“, докато Фачинели продължи да се снима в телевизионни и филмови продукции, сред които „Сестра Джаки“ и „Супергърл“.