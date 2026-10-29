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Бруно Фернандеш с извинение към Майкъл Карик и феновете на Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш с извинение към Майкъл Карик и феновете на Ман Юнайтед

29 Октомври, 2026 12:29 435 0

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  • майкъл карик

Португалският национал призна, че е бил воден от емоциите и разочарованието си, но подчерта, че поема пълна отговорност за думите си

Бруно Фернандеш с извинение към Майкъл Карик и феновете на Ман Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш поднесе искрените си извинения на мениджъра Майкъл Карик и на привържениците на тима след разочароващата загуба от Комо и изказването, което той направи.

Португалският национал призна, че е бил воден от емоциите и разочарованието си, но подчерта, че поема пълна отговорност за думите си. Тогава той открито нападна Карик, а от своя страна мениджърът на „червените дяволи“ го извади от състава на тима за следващия мач.

Вчера обаче двамата имаха разговор на четири очи.

„Никога не съм имал намерение да обвинявам определена група хора и поемам пълна отговорност за думите си. Всеки, който ме познава, знае колко много обичам този клуб и колко силно искам Манчестър Юнайтед да успява“, заяви Фернандеш.

Полузащитникът разкри, че е преживял изключително тежко неуспеха и вече е разговарял лично с Карик, за да изчистят напрежението.

„Загубата от Комо ме нарани дълбоко. Бях емоционален и разочарован, защото никога не съм очаквал да се представим по този начин. Разговарях с Карик и му се извиних. Изчистихме въздуха между нас и двамата разбираме, че всички ги боли от настоящата ситуация.“


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