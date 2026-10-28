Какво означават цветните линии върху новите гуми?

Вероятно сте забелязвали ярките цветни линии върху новите гуми, но истината е, че те не са тайна оценка за сцепление, спортни качества или издръжливост, а са производствена маркировка, предназначена основно за работниците и машините във фабриката. Ивиците помагат да се различават различни видове гуми, гумени компоненти и смеси за протектора по време на производството. Германската компания REA, която доставя оборудване за маркиране в производството на гуми, посочва, че автоматизираните цветни линии се използват за идентифициране на материалите и готовите продукти. Синята линия при една марка не означава непременно същото като синята линия при друга.

При някои производствени процеси информацията се съдържа в комбинация от два цвята. Затова една-единствена червена, синя или жълта ивица да бъде свързана с определено ниво на качество или сцепление може да доведе до погрешен извод. След монтажа линиите постепенно се изтриват от пътя и натрупания пробег. Вместо да се обръща внимание на цветните ивици, купувачът трябва да провери размера, модела, товарния индекс и скоростния индекс, изписани на борда на гумата. Важна е и датата на производство.

Например кодът „2125“ означава, че гумата е произведена през 21-вата седмица на 2025 година. Тази информация позволява да се установи дали уж нова гума не е произведена една или две години по-рано. Производители често препоръчват гумите да се подменят след пет или шест години, дори когато грайферът все още изглежда достатъчен. Точният срок зависи от указанията на производителя на автомобила и гумата. При гумите с посока, друга важна маркировка е стрелката на страничната стена. Тя показва посоката на въртене и трябва да бъде спазена при монтажа.