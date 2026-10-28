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Путин за АЕЦ "Аккую": Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании са готови да купят дял

Путин за АЕЦ "Аккую": Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании са готови да купят дял

28 Октомври, 2026 18:39 2 913 31

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  • владимир путин-
  • турция

Москва и Анкара подписаха споразумение през 2010 г. за строежа на атомна електроцентрала с четири руски реактора

Путин за АЕЦ "Аккую": Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании са готови да купят дял - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че турски инвеститори са готови да купят дял в АЕЦ "Аккую", която се строи от руската държавна компания "Росатом" в Турция, съобщава Ройтерс, позовавайки се на агенция Интерфакс, предаде БТА.

"Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании (...) са готови да купят дял. Ние бихме приветствали това", посочи той, като определи цената на проекта на около 25 милиарда долара.

Москва и Анкара подписаха споразумение през 2010 г. за строежа на атомна електроцентрала с четири руски реактора VVER-1200, но проектът се сблъска с многократни отлагания и бюрократични спънки, отбелязва агенцията.

"Росатом" започна строежа през 2018 г. Графикът за въвеждане в експлоатация обаче беше неколкократно удължаван спрямо първоначалната цел за 2023 г. и сега "Росатом" очаква първият реактор да постигне първата си самоподдържаща се ядрена верижна реакция преди края на тази година.

Проектът "Аккую" е финансиран от Русия. "Росатом" - единственият му собственик, може да продаде дял до 49 процента на партньор, за да бъде поделена инвестиционната тежест.

През април "Росатом" заяви, че е започнала нови преговори с турски компании за съвместна собственост на "Аккую", след като войната в Иран повиши интереса към подобни активи. По-рано през октомври ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че преговорите напредват.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    19 6 Отговор
    Руснаците и на нас ни построиха някога АЕЦ,ама България си беше собственик..А сега на Турция...като не слушКа и им спират тока .Боже ,божкелеее друг да е собственик на АЕЦ ти ..:)))

    Коментиран от #4, #11, #17, #30

    18:42 28.10.2026

  • 2 Гост

    11 22 Отговор
    Мунчо и Мунчо ще кажат ли чий са дроновете ?

    Коментиран от #6, #7, #28

    18:43 28.10.2026

  • 3 браво

    19 4 Отговор
    Ще има евтин ток поне!

    18:44 28.10.2026

  • 4 Гробар

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Кой не го кефи да си построи АЕЦ сам. Това е положението.

    18:44 28.10.2026

  • 5 Гост

    13 0 Отговор
    Вие по колко часа работите Атанасова още от 4 АМ сте на служба, ще сезирам бюрото по труда.

    Коментиран от #31

    18:44 28.10.2026

  • 6 Гробар

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    А чия е Източна Румелия?

    Коментиран от #13

    18:44 28.10.2026

  • 7 Бибитко от Банкя

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    На твоя кумир Зеленото бело!

    18:45 28.10.2026

  • 8 Аз съм веган

    10 21 Отговор
    Хаяско ще строи. Смех.Той в бункера не знае ден ли е нощ ли е. Копейките които го боготворят са българомразци

    Коментиран от #14

    18:48 28.10.2026

  • 9 Ами

    16 6 Отговор
    Ако имахме по стока политици, това щеше да е Белене.
    Но нали трябваше да се харесат на началниците.

    18:48 28.10.2026

  • 10 Примати

    6 13 Отговор
    На 25 октомври украинската армия е използвала ракети за да порази единственото предприятие в Русия , произвеждащо батерии за модули за планиране и корекции на иначе свободно падащи съветски бомби. Предприятието се намира в Липецка област и се казва Енергия. Един от производствените корпуси е изравнен със земята а друго производствено съоръжение е опожарено…предприятието също произвежда батерии за крилати ракети с морско базиране…

    Коментиран от #15

    18:49 28.10.2026

  • 11 Икономист

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Цар.Вулл на вероятно централата е строена от с руски инвестиции ,кое не разбра в случая ?

    Коментиран от #18, #19

    18:49 28.10.2026

  • 12 Мечтатели нагли

    5 13 Отговор
    Собственици на чужда земя, ще ви позволят турците кога цъфнат налъмите на Ердоган.

    18:50 28.10.2026

  • 13 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    На траките.

    18:51 28.10.2026

  • 14 Той вече е построен

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    60 ход. Турция ще е зависима от Русия с Аккую. Такъв е договора.

    18:52 28.10.2026

  • 15 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Примати":

    В Африка пък слон е убит от коркова тапа.
    Една мравка носела корковата тапа, но като кихнала,
    корковата тапа хвръкнала и убила слона.
    Сега целия мравуняк се е събрал да погребва слона.

    18:54 28.10.2026

  • 16 Що тъй

    16 1 Отговор
    Уж Рассия фалирала според урсуляците, а пък тя имала собствена АЕЦ в Турция и на други места

    18:54 28.10.2026

  • 17 Байрактар"70

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    КОГА, КАК И В ЗАМЯНА НА КАКВО СТАНАХТЕ ТАКИВА?

    Коментиран от #23

    18:57 28.10.2026

  • 18 Хи хи

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Икономист":

    АЕЦ „Козлодуй“ е строена с финансиране пряко от държавния бюджет на Народна република България (НРБ), като голяма част от технологичната помощ, оборудването и проектирането от страна на Съветския съюз (СССР) са предоставени чрез междудържавни спогодби и изгодни условия. Пари не са ни давали , а ние сме си плащали с домати и чушки , консерви и какво се сетиш по линия на СИВ .

    18:58 28.10.2026

  • 19 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Икономист":

    Г-н Цар.Вулл, Русия е оператор и собственик на централата! Точка! А кой е дал кинтите,не е важно ..

    Коментиран от #21

    18:59 28.10.2026

  • 20 Аз съм веган

    2 9 Отговор
    Да не стане като с с400 дето ердоган искаше да им ги връща щото не стават?

    19:01 28.10.2026

  • 21 Мечтатели нагли

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Кога цъфнат и вържат налъмите на Ердоган, запетайка

    Коментиран от #22, #24

    19:01 28.10.2026

  • 22 Наглия,

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мечтатели нагли":

    Питай ИИ ,той ще ти каже.

    19:04 28.10.2026

  • 23 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Байрактар"70":

    Кои какви сме станали?

    19:05 28.10.2026

  • 24 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мечтатели нагли":

    Русия е собственик на АЕЦ Аккую ! А налъмите на Ердоган не ме интересуват!

    19:07 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дзак

    1 2 Отговор
    Подписаха по същото време когато уж подписвахме за Беляне!

    19:18 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Моржъ

    1 0 Отговор
    Ще я построят, за да могат после да я треснат с дрон, за да си спестят ядрени глави.

    19:27 28.10.2026

  • 30 Русия строи едно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Разрушава сто.

    19:28 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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