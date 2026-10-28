Путин за АЕЦ "Аккую": Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании са готови да купят дял

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че турски инвеститори са готови да купят дял в АЕЦ "Аккую", която се строи от руската държавна компания "Росатом" в Турция, съобщава Ройтерс, позовавайки се на агенция Интерфакс, предаде БТА.
"Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании (...) са готови да купят дял. Ние бихме приветствали това", посочи той, като определи цената на проекта на около 25 милиарда долара.
Москва и Анкара подписаха споразумение през 2010 г. за строежа на атомна електроцентрала с четири руски реактора VVER-1200, но проектът се сблъска с многократни отлагания и бюрократични спънки, отбелязва агенцията.
"Росатом" започна строежа през 2018 г. Графикът за въвеждане в експлоатация обаче беше неколкократно удължаван спрямо първоначалната цел за 2023 г. и сега "Росатом" очаква първият реактор да постигне първата си самоподдържаща се ядрена верижна реакция преди края на тази година.
Проектът "Аккую" е финансиран от Русия. "Росатом" - единственият му собственик, може да продаде дял до 49 процента на партньор, за да бъде поделена инвестиционната тежест.
През април "Росатом" заяви, че е започнала нови преговори с турски компании за съвместна собственост на "Аккую", след като войната в Иран повиши интереса към подобни активи. По-рано през октомври ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че преговорите напредват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #11, #17, #30
18:42 28.10.2026
2 Гост
Коментиран от #6, #7, #28
18:43 28.10.2026
3 браво
18:44 28.10.2026
4 Гробар
До коментар #1 от "Атина Палада":Кой не го кефи да си построи АЕЦ сам. Това е положението.
18:44 28.10.2026
5 Гост
Коментиран от #31
18:44 28.10.2026
6 Гробар
До коментар #2 от "Гост":А чия е Източна Румелия?
Коментиран от #13
18:44 28.10.2026
7 Бибитко от Банкя
До коментар #2 от "Гост":На твоя кумир Зеленото бело!
18:45 28.10.2026
8 Аз съм веган
Коментиран от #14
18:48 28.10.2026
9 Ами
Но нали трябваше да се харесат на началниците.
18:48 28.10.2026
10 Примати
Коментиран от #15
18:49 28.10.2026
11 Икономист
До коментар #1 от "Атина Палада":Цар.Вулл на вероятно централата е строена от с руски инвестиции ,кое не разбра в случая ?
Коментиран от #18, #19
18:49 28.10.2026
12 Мечтатели нагли
18:50 28.10.2026
13 Гост
До коментар #6 от "Гробар":На траките.
18:51 28.10.2026
14 Той вече е построен
До коментар #8 от "Аз съм веган":60 ход. Турция ще е зависима от Русия с Аккую. Такъв е договора.
18:52 28.10.2026
15 Ами
До коментар #10 от "Примати":В Африка пък слон е убит от коркова тапа.
Една мравка носела корковата тапа, но като кихнала,
корковата тапа хвръкнала и убила слона.
Сега целия мравуняк се е събрал да погребва слона.
18:54 28.10.2026
16 Що тъй
18:54 28.10.2026
17 Байрактар"70
До коментар #1 от "Атина Палада":КОГА, КАК И В ЗАМЯНА НА КАКВО СТАНАХТЕ ТАКИВА?
Коментиран от #23
18:57 28.10.2026
18 Хи хи
До коментар #11 от "Икономист":АЕЦ „Козлодуй“ е строена с финансиране пряко от държавния бюджет на Народна република България (НРБ), като голяма част от технологичната помощ, оборудването и проектирането от страна на Съветския съюз (СССР) са предоставени чрез междудържавни спогодби и изгодни условия. Пари не са ни давали , а ние сме си плащали с домати и чушки , консерви и какво се сетиш по линия на СИВ .
18:58 28.10.2026
19 Атина Палада
До коментар #11 от "Икономист":Г-н Цар.Вулл, Русия е оператор и собственик на централата! Точка! А кой е дал кинтите,не е важно ..
Коментиран от #21
18:59 28.10.2026
20 Аз съм веган
19:01 28.10.2026
21 Мечтатели нагли
До коментар #19 от "Атина Палада":Кога цъфнат и вържат налъмите на Ердоган, запетайка
Коментиран от #22, #24
19:01 28.10.2026
22 Наглия,
До коментар #21 от "Мечтатели нагли":Питай ИИ ,той ще ти каже.
19:04 28.10.2026
23 Атина Палада
До коментар #17 от "Байрактар"70":Кои какви сме станали?
19:05 28.10.2026
24 Атина Палада
До коментар #21 от "Мечтатели нагли":Русия е собственик на АЕЦ Аккую ! А налъмите на Ердоган не ме интересуват!
19:07 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дзак
19:18 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Моржъ
19:27 28.10.2026
30 Русия строи едно
До коментар #1 от "Атина Палада":Разрушава сто.
19:28 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.