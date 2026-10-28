Путин за АЕЦ "Аккую": Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании са готови да купят дял

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че турски инвеститори са готови да купят дял в АЕЦ "Аккую", която се строи от руската държавна компания "Росатом" в Турция, съобщава Ройтерс, позовавайки се на агенция Интерфакс, предаде БТА.

"Ние строим, ние сме оператор и собственик на централата. Някои турски компании (...) са готови да купят дял. Ние бихме приветствали това", посочи той, като определи цената на проекта на около 25 милиарда долара.

Москва и Анкара подписаха споразумение през 2010 г. за строежа на атомна електроцентрала с четири руски реактора VVER-1200, но проектът се сблъска с многократни отлагания и бюрократични спънки, отбелязва агенцията.

"Росатом" започна строежа през 2018 г. Графикът за въвеждане в експлоатация обаче беше неколкократно удължаван спрямо първоначалната цел за 2023 г. и сега "Росатом" очаква първият реактор да постигне първата си самоподдържаща се ядрена верижна реакция преди края на тази година.

Проектът "Аккую" е финансиран от Русия. "Росатом" - единственият му собственик, може да продаде дял до 49 процента на партньор, за да бъде поделена инвестиционната тежест.

През април "Росатом" заяви, че е започнала нови преговори с турски компании за съвместна собственост на "Аккую", след като войната в Иран повиши интереса към подобни активи. По-рано през октомври ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че преговорите напредват.