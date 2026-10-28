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28 октомври 1940 г. Премиерът на Гърция Йоанис Метаксас казва "ОХИ" на Бенито Мусолини

28 октомври 1940 г. Премиерът на Гърция Йоанис Метаксас казва "ОХИ" на Бенито Мусолини

28 Октомври, 2026 03:13 535 127

  • гърция-
  • война-
  • италия-
  • ултиматум-
  • мусолини

Коринтският канал и военноморската база Превеза също са бомбардирани

28 октомври 1940 г. Премиерът на Гърция Йоанис Метаксас казва "ОХИ" на Бенито Мусолини - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 28 октомври 1940 година Атина отговаря с "Не" на искането на Мусолини за преминаване на войските през гръцка територия. Денят Охи се празнува от всички гръцки общности по света с военни паради, като в Гърция пищни парад има в столицата Атина и в Солун.

Решението за нападение срещу Гърция се взима още на 15 октомври от фашистките сили, но Хитлер и неговите съветници не приемат страната за трудна цел. Единствената ни пречка са калните ѝ пътища” казват без колебание. По тази причина денят за нападение се мести на 28 октомври, припомня академия "Олимпия".

Ултиматумът е представен на разсъмване след спорове в германското посолство в Атина от страна на италианския посланик в Атина Емануеле Граци. В ултиматума се изисква от Гърция или да разреши на войските на Оста да влязат на територията на Гърция и да заемат „стратегически позиции“, или в противен случай да бъде обявена война.

Отговорът е кратък: όχι (чете се охи и означава Не). В утрото на 28 октомври гръцкото население, независимо от политиците си, излиза на улиците, скандирайки „Охи“. От 1942 г. този ден се отбелязва като Деня Охи.

В отговор на отказа на премиера Йоанис Метаксас италианските войски, разположени на територията на Албания, която вече е била окупирана по онова време от Италия, в 05:30 ч. сутринта атакуват гръцките погранични пунктове.

В утрото на 28 октомври 1940 г. Атина се събужда от сирените на противовъздушната отбрана и всички гърци скандират категоричното «όχι». В 9:30 сутринта се извършват първите въздушни бомбардировки в Пирея без последствия, докато в Патра има загинали. Коринтският канал и военноморската база Превеза също са бомбардирани. В следобедните часове на 28 октомври Мусолини с гордост съобщава на Хитлер за атаката срещу Гърция.

Първоначално италианската армия постига успехи, настъпвайки на гръцка територия, но те впоследствие са разбити и изтласкани от Епир, като военните действия се пренасят на албанска територия. Това принуждава Хитлер да се намеси на страната на своя съюзник Мусолини.

След като гърците успяват да отблъснат армията на Мусолини, през пролетта на 1941 година Великобритания решава да ги подкрепи допълнително, като за целта изпраща в страната експедиционен корпус, състоящ се предимно от новозеландски и австралийски войници. Така окончателното поражение на Италия изглежда едва ли не неизбежно, припомня "Дойче веле".

Тази опасност, но и страхът, че от Северна Гърция британците биха могли да бомбардират тъй важните за нападението срещу СССР нефтени полета в Румъния, подтикват Хитлер към решението да започне една война, която всъщност не иска. На 6 април 1941 година германските войски нападат Гърция и (по други причини) Югославия. Гърция е разделена на три окупационни зони. Атина, Солун, Източна Тракия, завладеният от десантните войски Крит и няколко острова в Егейско море се падат на Германия, чиито войски на Балканите се състоят предимно от австрийски войници. Източната част от гръцка Македония, както и почти цяла Тракия са окупирани и анексирани от България. Остатъкът е за Италия.

Всички окупационни войски извършват престъпления, но особено жестоки са българите и германците. София води насилствена политика на българизиране и залага на систематичните прокуждания, като целта ѝ е да насели окупираните територии с български селяни. За военните престъпления на България в Гърция могат да се изпишат цели книги. А за германските зверства - още повече. Частите на СС и на Вермахта извършват множество масови кланета, най-известните сред които са в Комено, Калаврита и Дистомо. При клането в Комено през август 1943 година нацистите избиват над 300 души, сред които и много жени и деца. През декември 1943 година войници от СС избиват в Калаврита почти 500 мъже, а през юни 1944 година в Дистомо са екзекутирани над 200 мъже, жени и деца.

Кланетата в Комено, Калаврита и Дистомо са замислени като отмъщение за извършени преди това партизански нападения срещу германски войници. Така например в Калаврита партизани екзекутират над 80 пленени германски войници, на което нацистите отговарят с клането през декември 1943 година.

Но не всички разрушения в Гърция са дело на германците. Малка британска специална част е известна с множеството си саботажни акции, насочени главно срещу железопътната линия Солун-Атина, която е била от решаващо значение за снабдяването на африканския корпус. В края на 1942 година британците, заедно с местни партизани, извършват една от най-големите саботажни акции по време на войната - те взривяват прочутия мост над река Горгопотамос, което се възприема като символ на началото на масираната гръцка съпротива срещу окупаторите.

В годините на войната Гърция страда не само заради зверствата, извършвани от окупаторите. Британската морска блокада и германските плячкосвания водят до масов глад. Само през първата окупационна зима от глад умират над 100 хиляди гърци. Под натиска на САЩ британците са принудени да разхлабят блокадата, което дава възможност на швейцарския Червен кръст да достави храни в Гърция. Броят на жертвите на глада намалява значително, но когато през октомври 1944 година се изтегля от Гърция, Вермахтът оставя след себе си друга война - гръцката гражданска война, която носи нови разрушения и смърт, приключва чак през 1949 година.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянски

    148 35 Отговор
    Що за глупости се пише… смехория.
    Цар Борис взима само територия която е била българска през псв, отказва всичко останало. Същото е и в Македония както и Добруджа. България днес граничи само със български земи. Недейте да пишете откровени глупости, срамота е.

    Коментиран от #121, #123

    03:52 28.10.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще има и още

    138 13 Отговор
    Разбрахме за германските зверства. Не ни цитираха нито едно българско такова въпреки, че можело да се напишат "цели книги за тях".
    Кога ще ги пишат ? Сега ли ?

    Коментиран от #12, #30

    05:07 28.10.2023

  • 4 хайдутин

    78 20 Отговор
    Необясним е защо след Батенберг , политиците не са обявили България за република , за каквато са мечтаели Левски и другите революционери преди Освобождението . Османците са ибили целия царски род на Иван Шишман и ако е останал някой жив наследник по кръвна линия , то за 5 века , тази информация е била забравена . Вместо да обявят република , продалите се на Великите Сили новоизлюпени бълг. политици , за да угодят на техните интереси (като че ли те са ни освободили ) и да отстранят ввсякакво влияние на Русия в България, хукват из Европа и домъкнали някакъв немско говорящ чужденец за ЦАР , чието царско семейсво , не е донесло нищо добро на България . Днешните политици също са отворили сметките си за парите на същите държави и без да се замислят водят държавата по пътя на Кобургите.

    05:35 28.10.2023

  • 5 Кондарев

    78 26 Отговор
    Измишльотини.Говорил съм с войници които са били в Гърция.Държали сме се съвсем прилично.Строили сме пътища.

    Коментиран от #8

    05:35 28.10.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Автора е пиян

    42 14 Отговор
    Пиши книга, чичка

    06:14 28.10.2023

  • 8 Да ти кажа..

    42 37 Отговор

    До коментар #5 от "Кондарев":

    Аз пък имах съсед, който е бил полицай в Беломорска Тракия, в Ксанти..той ми е разказвал съвсем други ннеща..големи изерии сме правили..

    Коментиран от #13

    07:19 28.10.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 До гуша от майкопродавци

    91 22 Отговор
    Насилствено заселвали български селяни в източната и Северна част на Гърция и българите били особено жестоки?! А бе боклук, какво е било по-голямата част от населението 20 години преди това? Колко десетки хиляди българи принудително са напуснали родните си села и градове и там са заселени гърци от днешна Турция? А колко пътища, училища и пътища са построени от 41-ва до 1944-та година...

    Коментиран от #22

    07:21 28.10.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пешо

    56 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ще има и още":

    Пълни глупости....
    Тези винаги са били кифти хора.
    Евреин плаче само когато се роди грък. Не случайно!!

    08:23 28.10.2023

  • 13 Пешо

    56 15 Отговор

    До коментар #8 от "Да ти кажа..":

    Какви?! А разказа ли ти гърците какви мизерии са правили с българите там?

    08:25 28.10.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Поне малко разнообразие

    61 8 Отговор
    Сред плеядата майцепродавци се появи и гръкоман. О неразумни юроде ...

    Коментиран от #29

    08:44 28.10.2023

  • 20 Грегор

    55 15 Отговор
    Автора е гъркоман!!!!!!!!!!!!

    08:46 28.10.2023

  • 21 Порно

    57 16 Отговор
    Удобен повод да се оплюе отново България и да се заработят поредните сребърници. Това, че не е вярно, е подробност.

    08:48 28.10.2023

  • 22 Да питам..

    26 20 Отговор

    До коментар #10 от "До гуша от майкопродавци":

    A такааа..кАжи му бе..кАжи му. България на три морета, пет океана и седем пустини.. абе що се праиш на луд..и ние не сме за мирисане..ама хич даже... Хадут и хайдук ???? ..наш каква е разликата..омазали сме се до ушите, ама иначе курназ го даваме..абеее..

    09:26 28.10.2023

  • 23 Мисля

    65 16 Отговор
    Препоръчвам на авторът, вместо да пише глупости , да прочете за гръцките зверства срещу българите. Да началото на Балканските войни, преобладаващото население е българско. И със зверства( убийства, разселване, преименуване) гърците извършват етническо прочистване. А след катастрофата във войната с Турция през 1922, Източна Тракия е населено с малоазийски гърци.

    10:13 28.10.2023

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 Буца

    27 44 Отговор

    До коментар #19 от "Поне малко разнообразие":

    Какви гъркомани те гонят бе човек,цяла северна Гърция е пълна с паметници на избити гърци от българската армия
    Поне това пише световната история

    20:39 28.10.2023

  • 30 Серсем

    24 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ще има и още":

    Кликни на гоогле търсачката следващото Bulgarian occupation of Greek territories 1941-44 за да разбереш че ние сами си пишем историята за това се различава от световната история

    Коментиран от #119

    20:56 28.10.2023

  • 31 Разликата

    12 6 Отговор
    Е че тстаринците първите опашки на нацистите убиваха неваоразени хора в Μακεδονία по време на втора световната

    22:37 28.10.2023

  • 32 Авероф

    18 14 Отговор
    За българските сверства заетно с германците няма дума.Страхливо племе

    22:40 28.10.2023

  • 33 КАВАЛА

    23 21 Отговор
    Браво на автора.С няколко изречения пише основните фактори , и борбата против фашизма на гръцкия народ

    Коментиран от #115

    23:12 28.10.2023

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  • 97 Кукуш

    33 12 Отговор
    Гърция преди Втората световна война е била като инфериорно село или гето спрямо България.
    Авторът-провокатор нека прочете как дори изселници гръкомани от Пловдив в Солун след "размяната" на населението 10:1 по спогодбата Моллов-Калас в ущърб на българското мнозинство от Беломорска Тракия плачат до края на живота си за културата и европейския дух на България.

    Освободените от България Беломорска Тракия и Македония отново ребългаризирани и без съветско влияние биха били сравними с френската ривиера.

    03:56 28.10.2024

  • 98 00001

    20 21 Отговор
    Автора правилно е написал и описал събитията, като избягва да каже точно какво са правили Българите в Окупирана Гърция. Той хубаво описва кланетата извършени от Германските войски, но премълчава Българските за по малко от година в началото 100 000 човека от Българската Окупационна зона бягат в Германската Окупационна зона,Общо германците са екзекутирали около 21 000 гърци, българите са екзекутирали около 40 000, а италианците са екзекутирали около 9 000.

    Коментиран от #105, #113

    05:50 28.10.2024

  • 99 00001

    17 11 Отговор
    Шишмановия род не е унищожен от Османите- които са Ислямизирани Ромейски и Български селяни.От бившата висша Балканска аристокрация която се предава без бой и сътрудничи на Османите са им давани земи и хора далече от предишните им земи Пращани са в Мала Азия а други в Гърция. на средно и ниско ниво местната арисокрация си остава само си сменя имената и религията, Това са предимно Спахиите и войнуците на Султана.
    България, както и северна Гърция няма как да стане лазурен Бряг или Швейцария. Въпреки че има всички съставни части и условия за това да се случи Лазурен Бряг и Швейцария, има много важна особенност културата изградена върху определени анти стойности, манталитета, и най- вече начина на мислене , и след това начина на изпълнение или не на измисленото.

    06:11 28.10.2024

  • 100 Хитлеракис

    26 8 Отговор
    Хайде да не реват толкова и да се сетят те какви зверства са правили спрямо нас и лагерите на смъртта с българите по островите през Балканската война.

    07:34 28.10.2024

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    12 10 Отговор

    До коментар #101 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    Втората световна я почнахме като съюзник на ссср.те заедно с германия ни натискаха за тристранния пакт.това че после братята ти се скараха с немците не бе наша вина.

    Коментиран от #106

    10:24 28.10.2024

  • 104 стоян георгиев

    30 7 Отговор
    След и при втората балканска война гурция извършваше геноцид над българското население в тракия и македония.прогонени бяха над 300000 човека а българските села от солун до неврокоп че даже до разлог бяха изгорени .през 41-44 българия опита да възстанови българския елемент в егейска македония и тракия,но гърците вдигнаха въстание есента на 41 година известно като дамското въстание .при потушаването му загинаха около 1000 гърци.сега а и не само сега те реват за големите български зверства заради него,но удобно премълчават останалата част на историята.след възстановяване на гръцката държава геноцида над българите продължава особено през гражданската им война .

    10:28 28.10.2024

  • 105 стоян георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #98 от "00001":

    Пълни глупости.

    10:30 28.10.2024

  • 106 "ВРАГ НА НАРОДА"

    20 8 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    ТОВА СА ГЛУПОСТИ, ЧЕ СМЕ БИЛИ СЪЮЗНИЦИ НА СССР!!!!
    ПОДПИСАХМЕ С германия ДОГОВОРА ПРЕЗ МАРТ 1941г. ПОД НАТИСК ОТ ХИТЛЕР, А ПРЕЗ ЮНИ германия НАПАДНА СССР!
    ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1941г. ОБЯВЯВАМЕ ВОЙНА НА $ащ И ВЛИЗАМЕ ВЪВ ВСВ срещу $ащ, СССР И англия!
    И ПРЕЗ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ англия ТЛАСКА германия ДА НАПАДНЕ РУСИЯ/СССР!
    ГОЛ€МИ Б О К Л У Ц И ( юд€и) $А англо$ак$ит€!

    11:33 28.10.2024

  • 107 охи

    5 2 Отговор
    после боххи

    06:13 28.10.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 История

    6 4 Отговор
    На 10 юни 1944 г. тогава двадесет и шест годишният Фриц Лаутенбах, капитан от СС на 2-ра рота от 1-ви батальон на 7-ми СС танков полк, получава заповед да премести ротата си от Ливадия към селата Дистомо, Щайри и Кириаки, за да локализира партизани от западната страна на Хеликон. Като стръв, германците разполагат с два гръцки камиона, натоварени с есесовци, преоблечени като селяни, които са пред основната колона. По същото време 10-та и 11-та рота от 3-ти батальон от Амфиса се насочват към Дистомо, за да посрещнат 2-ра рота. Трите роти се срещат, без да открият партизани, освен 18 деца, скрити в близките кошари. Шест от децата, които се опитват да избягат, са екзекутирани.

    09:36 28.10.2025

  • 110 История

    5 4 Отговор
    Въпреки че германските войски не приеха никаква провокация от село Дистомо (въпреки твърденията на германските обвиняеми за клането след войната), от съображения за отмъщение 2-ра рота от 8-ми полк на 4-та СС полицейска гренадирска дивизия 2 започна клането на всички жители, които намериха в селото. Яростта им беше толкова голяма, че нито жени, нито деца, нито възрастни хора бяха пощадени от клането. Селският свещеник беше обезглавен, бебета екзекутирани, а жени изнасилени, преди да бъдат убити. Клането спря едва когато се стъмни и те бяха принудени да се върнат в Ливадия, след като първо изгориха къщите в селото. Екзекуциите продължиха дори когато германците се върнаха в базата си, тъй като те убиха всички цивилни, които срещнаха по пътя си. Броят на загиналите в Дистомо достигна 228, от които 117 жени и 111 мъже, включително 53 деца под 16 години. Показанията на швейцарския пратеник на Международния Червен кръст Джордж Верли, който пристигна в Дистомо няколко дни по-късно, говорят за 600 загинали в по-широкия район, като телата дори висяха от дърветата по пътя, водещ към селото.

    Членове на същия полк са извършили клането в Клейсура месец по-рано, като са загинали 273 цивилни, включително деца и бебета.

    Коментиран от #124

    09:36 28.10.2025

  • 111 венцооо

    7 2 Отговор
    п Уткоооо

    10:55 28.10.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Много бих искал

    6 4 Отговор

    До коментар #98 от "00001":

    Да ни посочите откъде точно изнамерихте тези КОНКРЕТНИ цифри.Дайте ни източник, статия, есе, книга, или каквото и да е друго, та и ние да се "ограмотим"! Ако нямате и само си измисляте, то сте просто един мошеник!

    11:12 28.10.2025

  • 114 Поредният

    5 2 Отговор
    Майко-продавец!

    11:17 28.10.2025

  • 115 Браво на автора!

    9 4 Отговор

    До коментар #33 от "КАВАЛА":

    Лъже като дърт циганин!

    11:19 28.10.2025

  • 116 Антифашист

    11 13 Отговор
    Отличителна черта на фашизма е масовото избиване на деца по жесток начин,(включително и античовешките опити с деца в лагерите на смъртта)независимо от коя народност са фашизираните убийци.А Президента Путин е "издирван от Евр(ей)опейски съд поради спасяването на рускоговорящи деца в украйнината на Русия.А за убийците на деца в Палестина ни дума,ни стон от същите им създатели ,както на Социализма,така и на Фашизма. И едната и другата С-ма са все тоталитарни.Жалко за невините им жертви във всичките им войни.

    Коментиран от #117

    11:31 28.10.2025

  • 117 хаста ла виста

    4 3 Отговор

    До коментар #116 от "Антифашист":

    антифашиста че гобараш👊

    11:44 28.10.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Само,че

    15 6 Отговор

    До коментар #30 от "Серсем":

    Нямам вяра на гръцката историография.Българските войски са прогонили гръцките свещеници от българските църкви и са върнали българските,което е наше право.Ако провериш районите на Българската екзархия ,ще се разбере къде е имало най много българи.Имало е опожарени български села от гърците и там действително е имало сражения в помощ на българското население.Освен това на много от паметниците на убити българи от гърците в днешно време имената им са подменени с гръцко окончание.Не може и да се говори за българска окупация ,защото българските войски действат като съюзнически на германците и само в районите с българско население ,а след това поемат администрацията под контрола на Райха.На практика, на теория и документално няма българска окупация ,тя е на Райха

    13:45 28.10.2025

  • 120 Историк

    2 0 Отговор
    Историк и историчар са две различни и по смисъл и по съдържание думи.Първите отразяват и пишат за историята без да влагат страст и мъст и не тълкуват фактите с само ги посочват по векове и години,като изтъкват доказателства за твърденията си ,за разлика от вторите,който не само тълкуват фактите а ги и изопачават в нечия полза въпреки доказателствата.Блажени са тези,който казват това което и мислят за разлика от онези който мислят едно,но казват съвсем друго.

    15:47 28.10.2025

  • 121 А българската земя преди ПСВ

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянски":

    Е била османска. Така ако тръгнем няма да стигнем до никъде

    Коментиран от #122

    16:50 28.10.2025

  • 122 до лоното

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "А българската земя преди ПСВ":

    на аннати

    16:58 28.10.2025

  • 123 емил

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянски":

    Преди да се възмущаваш и да недоволстваш прочети историята на Гърция по времето на окупацията й по времето на В.С.В . Колко жестокости са извършили нашите фашисти понякога са надминавали и Немците докато в окупираните от Италия Южните част на Гърция нямало никакви проблеми когато за всеки убит Български войник убивали 10 Гръцки граждани за всеки офицер 100 невинни граждани (има точни данни къде колко са били убитите ) като избивали хиляди гърци и са палили селата им убивали всичко живо даже котките и кучетата ги избивали . До 1976 година България плащаше репарации както на Гърция така и на бившата Югославия за извършените престъпления . Или ще ни убедиш ,че България била демократична и свободна страна ли при цар Борис ?

    18:40 28.10.2025

  • 124 васил

    4 8 Отговор

    До коментар #110 от "История":

    Браво ? но истината няма никакво значение за нашите малоум...ници на които са им промили мозъците ,че България преди 1945 година е била демократична ,свободна , цивилизована , индустриално развита и т.н И същите ид...оти няма да повярват това което си написал а ще вярват на лъжите които им сервират всеки ден защото не могат да мислят да разсъждават да анализират и да проучат за да разберат истината . Преди много години съм чел за зверствата на нашите фашисти в бившата Югославия и Гърция (книгите бяха преводи от Гръцки и Сръбски на Английски ) нямаше ги и тогава на Български миналото няма да ги има и сега защото истината не се искат да се знае .

    Коментиран от #125

    18:52 28.10.2025

  • 125 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #124 от "васил":

    Преводи от гръцки и сръбски да фалшификации и всеки го знае .Видно натрапваш думата " фашисти " за ефект ,без в БГ да имало фашистки управление .Българските войски да освободители на българските територии в Македония и Тракия с преобладаващо българско население ,не са терористи ,не са окупатори.Дори и съюза с Хитлер не ги е направил тскива..Знаем как " българите в Кралство Югославия станаха южни сърби в Македония ,след фалшивите списъци на сърбите пред Съюзниците най вече Франция и на какъв терор са били подложени между ПСВ и ВСВ.Щом се правите на разсеяни за реалната българска история не сте читави .Проверете в държавния архив ,това което е документирано на времето и не се дръжте като чужди подлизурковци.Освен това за всяко действие си им причина ,вкл.и в Гърция ,където българите са били онеправдани.

    15:18 29.10.2025

  • 126 Силиций

    0 0 Отговор
    "Завършил е Московската школа за политически изследвания и Българското училище за политика „Димитър Паница“. Има специализация по политически маркетинг към Съвета на Европа. Специализирал е арабска култура в Дамаския университет и гръцки език в Университета на Солун. ..."
    Е,ами какво да пише друго автора?А и в гръцките училища не са му казали за "мирното" изселване на българите от бившите български земи там няколко десетилетия преди това.

    12:54 30.10.2025

  • 127 Дзак

    0 0 Отговор
    Защо да българизират, като в тези райони имало българи?

    04:23 28.10.2026

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