28 октомври 1940 г. Премиерът на Гърция Йоанис Метаксас казва "ОХИ" на Бенито Мусолини

На 28 октомври 1940 година Атина отговаря с "Не" на искането на Мусолини за преминаване на войските през гръцка територия. Денят Охи се празнува от всички гръцки общности по света с военни паради, като в Гърция пищни парад има в столицата Атина и в Солун.
Решението за нападение срещу Гърция се взима още на 15 октомври от фашистките сили, но Хитлер и неговите съветници не приемат страната за трудна цел. Единствената ни пречка са калните ѝ пътища” казват без колебание. По тази причина денят за нападение се мести на 28 октомври, припомня академия "Олимпия".
Ултиматумът е представен на разсъмване след спорове в германското посолство в Атина от страна на италианския посланик в Атина Емануеле Граци. В ултиматума се изисква от Гърция или да разреши на войските на Оста да влязат на територията на Гърция и да заемат „стратегически позиции“, или в противен случай да бъде обявена война.
Отговорът е кратък: όχι (чете се охи и означава Не). В утрото на 28 октомври гръцкото население, независимо от политиците си, излиза на улиците, скандирайки „Охи“. От 1942 г. този ден се отбелязва като Деня Охи.
В отговор на отказа на премиера Йоанис Метаксас италианските войски, разположени на територията на Албания, която вече е била окупирана по онова време от Италия, в 05:30 ч. сутринта атакуват гръцките погранични пунктове.
В утрото на 28 октомври 1940 г. Атина се събужда от сирените на противовъздушната отбрана и всички гърци скандират категоричното «όχι». В 9:30 сутринта се извършват първите въздушни бомбардировки в Пирея без последствия, докато в Патра има загинали. Коринтският канал и военноморската база Превеза също са бомбардирани. В следобедните часове на 28 октомври Мусолини с гордост съобщава на Хитлер за атаката срещу Гърция.
Първоначално италианската армия постига успехи, настъпвайки на гръцка територия, но те впоследствие са разбити и изтласкани от Епир, като военните действия се пренасят на албанска територия. Това принуждава Хитлер да се намеси на страната на своя съюзник Мусолини.
След като гърците успяват да отблъснат армията на Мусолини, през пролетта на 1941 година Великобритания решава да ги подкрепи допълнително, като за целта изпраща в страната експедиционен корпус, състоящ се предимно от новозеландски и австралийски войници. Така окончателното поражение на Италия изглежда едва ли не неизбежно, припомня "Дойче веле".
Тази опасност, но и страхът, че от Северна Гърция британците биха могли да бомбардират тъй важните за нападението срещу СССР нефтени полета в Румъния, подтикват Хитлер към решението да започне една война, която всъщност не иска. На 6 април 1941 година германските войски нападат Гърция и (по други причини) Югославия. Гърция е разделена на три окупационни зони. Атина, Солун, Източна Тракия, завладеният от десантните войски Крит и няколко острова в Егейско море се падат на Германия, чиито войски на Балканите се състоят предимно от австрийски войници. Източната част от гръцка Македония, както и почти цяла Тракия са окупирани и анексирани от България. Остатъкът е за Италия.
Всички окупационни войски извършват престъпления, но особено жестоки са българите и германците. София води насилствена политика на българизиране и залага на систематичните прокуждания, като целта ѝ е да насели окупираните територии с български селяни. За военните престъпления на България в Гърция могат да се изпишат цели книги. А за германските зверства - още повече. Частите на СС и на Вермахта извършват множество масови кланета, най-известните сред които са в Комено, Калаврита и Дистомо. При клането в Комено през август 1943 година нацистите избиват над 300 души, сред които и много жени и деца. През декември 1943 година войници от СС избиват в Калаврита почти 500 мъже, а през юни 1944 година в Дистомо са екзекутирани над 200 мъже, жени и деца.
Кланетата в Комено, Калаврита и Дистомо са замислени като отмъщение за извършени преди това партизански нападения срещу германски войници. Така например в Калаврита партизани екзекутират над 80 пленени германски войници, на което нацистите отговарят с клането през декември 1943 година.
Но не всички разрушения в Гърция са дело на германците. Малка британска специална част е известна с множеството си саботажни акции, насочени главно срещу железопътната линия Солун-Атина, която е била от решаващо значение за снабдяването на африканския корпус. В края на 1942 година британците, заедно с местни партизани, извършват една от най-големите саботажни акции по време на войната - те взривяват прочутия мост над река Горгопотамос, което се възприема като символ на началото на масираната гръцка съпротива срещу окупаторите.
В годините на войната Гърция страда не само заради зверствата, извършвани от окупаторите. Британската морска блокада и германските плячкосвания водят до масов глад. Само през първата окупационна зима от глад умират над 100 хиляди гърци. Под натиска на САЩ британците са принудени да разхлабят блокадата, което дава възможност на швейцарския Червен кръст да достави храни в Гърция. Броят на жертвите на глада намалява значително, но когато през октомври 1944 година се изтегля от Гърция, Вермахтът оставя след себе си друга война - гръцката гражданска война, която носи нови разрушения и смърт, приключва чак през 1949 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянски
Цар Борис взима само територия която е била българска през псв, отказва всичко останало. Същото е и в Македония както и Добруджа. България днес граничи само със български земи. Недейте да пишете откровени глупости, срамота е.
Коментиран от #121, #123
03:52 28.10.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ще има и още
Кога ще ги пишат ? Сега ли ?
Коментиран от #12, #30
05:07 28.10.2023
4 хайдутин
05:35 28.10.2023
5 Кондарев
Коментиран от #8
05:35 28.10.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Автора е пиян
06:14 28.10.2023
8 Да ти кажа..
До коментар #5 от "Кондарев":Аз пък имах съсед, който е бил полицай в Беломорска Тракия, в Ксанти..той ми е разказвал съвсем други ннеща..големи изерии сме правили..
Коментиран от #13
07:19 28.10.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 До гуша от майкопродавци
Коментиран от #22
07:21 28.10.2023
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12 Пешо
До коментар #3 от "Ще има и още":Пълни глупости....
Тези винаги са били кифти хора.
Евреин плаче само когато се роди грък. Не случайно!!
08:23 28.10.2023
13 Пешо
До коментар #8 от "Да ти кажа..":Какви?! А разказа ли ти гърците какви мизерии са правили с българите там?
08:25 28.10.2023
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19 Поне малко разнообразие
Коментиран от #29
08:44 28.10.2023
20 Грегор
08:46 28.10.2023
21 Порно
08:48 28.10.2023
22 Да питам..
До коментар #10 от "До гуша от майкопродавци":A такааа..кАжи му бе..кАжи му. България на три морета, пет океана и седем пустини.. абе що се праиш на луд..и ние не сме за мирисане..ама хич даже... Хадут и хайдук ???? ..наш каква е разликата..омазали сме се до ушите, ама иначе курназ го даваме..абеее..
09:26 28.10.2023
23 Мисля
10:13 28.10.2023
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29 Буца
До коментар #19 от "Поне малко разнообразие":Какви гъркомани те гонят бе човек,цяла северна Гърция е пълна с паметници на избити гърци от българската армия
Поне това пише световната история
20:39 28.10.2023
30 Серсем
До коментар #3 от "Ще има и още":Кликни на гоогле търсачката следващото Bulgarian occupation of Greek territories 1941-44 за да разбереш че ние сами си пишем историята за това се различава от световната история
Коментиран от #119
20:56 28.10.2023
31 Разликата
22:37 28.10.2023
32 Авероф
22:40 28.10.2023
33 КАВАЛА
Коментиран от #115
23:12 28.10.2023
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97 Кукуш
Авторът-провокатор нека прочете как дори изселници гръкомани от Пловдив в Солун след "размяната" на населението 10:1 по спогодбата Моллов-Калас в ущърб на българското мнозинство от Беломорска Тракия плачат до края на живота си за културата и европейския дух на България.
Освободените от България Беломорска Тракия и Македония отново ребългаризирани и без съветско влияние биха били сравними с френската ривиера.
03:56 28.10.2024
98 00001
Коментиран от #105, #113
05:50 28.10.2024
99 00001
България, както и северна Гърция няма как да стане лазурен Бряг или Швейцария. Въпреки че има всички съставни части и условия за това да се случи Лазурен Бряг и Швейцария, има много важна особенност културата изградена върху определени анти стойности, манталитета, и най- вече начина на мислене , и след това начина на изпълнение или не на измисленото.
06:11 28.10.2024
100 Хитлеракис
07:34 28.10.2024
101 Този коментар е премахнат от модератор.
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103 стоян георгиев
До коментар #101 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":Втората световна я почнахме като съюзник на ссср.те заедно с германия ни натискаха за тристранния пакт.това че после братята ти се скараха с немците не бе наша вина.
Коментиран от #106
10:24 28.10.2024
104 стоян георгиев
10:28 28.10.2024
105 стоян георгиев
До коментар #98 от "00001":Пълни глупости.
10:30 28.10.2024
106 "ВРАГ НА НАРОДА"
До коментар #103 от "стоян георгиев":ТОВА СА ГЛУПОСТИ, ЧЕ СМЕ БИЛИ СЪЮЗНИЦИ НА СССР!!!!
ПОДПИСАХМЕ С германия ДОГОВОРА ПРЕЗ МАРТ 1941г. ПОД НАТИСК ОТ ХИТЛЕР, А ПРЕЗ ЮНИ германия НАПАДНА СССР!
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1941г. ОБЯВЯВАМЕ ВОЙНА НА $ащ И ВЛИЗАМЕ ВЪВ ВСВ срещу $ащ, СССР И англия!
И ПРЕЗ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ англия ТЛАСКА германия ДА НАПАДНЕ РУСИЯ/СССР!
ГОЛ€МИ Б О К Л У Ц И ( юд€и) $А англо$ак$ит€!
11:33 28.10.2024
107 охи
06:13 28.10.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 История
09:36 28.10.2025
110 История
Членове на същия полк са извършили клането в Клейсура месец по-рано, като са загинали 273 цивилни, включително деца и бебета.
Коментиран от #124
09:36 28.10.2025
111 венцооо
10:55 28.10.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Много бих искал
До коментар #98 от "00001":Да ни посочите откъде точно изнамерихте тези КОНКРЕТНИ цифри.Дайте ни източник, статия, есе, книга, или каквото и да е друго, та и ние да се "ограмотим"! Ако нямате и само си измисляте, то сте просто един мошеник!
11:12 28.10.2025
114 Поредният
11:17 28.10.2025
115 Браво на автора!
До коментар #33 от "КАВАЛА":Лъже като дърт циганин!
11:19 28.10.2025
116 Антифашист
Коментиран от #117
11:31 28.10.2025
117 хаста ла виста
До коментар #116 от "Антифашист":антифашиста че гобараш👊
11:44 28.10.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Само,че
До коментар #30 от "Серсем":Нямам вяра на гръцката историография.Българските войски са прогонили гръцките свещеници от българските църкви и са върнали българските,което е наше право.Ако провериш районите на Българската екзархия ,ще се разбере къде е имало най много българи.Имало е опожарени български села от гърците и там действително е имало сражения в помощ на българското население.Освен това на много от паметниците на убити българи от гърците в днешно време имената им са подменени с гръцко окончание.Не може и да се говори за българска окупация ,защото българските войски действат като съюзнически на германците и само в районите с българско население ,а след това поемат администрацията под контрола на Райха.На практика, на теория и документално няма българска окупация ,тя е на Райха
13:45 28.10.2025
120 Историк
15:47 28.10.2025
121 А българската земя преди ПСВ
До коментар #1 от "Софиянски":Е била османска. Така ако тръгнем няма да стигнем до никъде
Коментиран от #122
16:50 28.10.2025
122 до лоното
До коментар #121 от "А българската земя преди ПСВ":на аннати
16:58 28.10.2025
123 емил
До коментар #1 от "Софиянски":Преди да се възмущаваш и да недоволстваш прочети историята на Гърция по времето на окупацията й по времето на В.С.В . Колко жестокости са извършили нашите фашисти понякога са надминавали и Немците докато в окупираните от Италия Южните част на Гърция нямало никакви проблеми когато за всеки убит Български войник убивали 10 Гръцки граждани за всеки офицер 100 невинни граждани (има точни данни къде колко са били убитите ) като избивали хиляди гърци и са палили селата им убивали всичко живо даже котките и кучетата ги избивали . До 1976 година България плащаше репарации както на Гърция така и на бившата Югославия за извършените престъпления . Или ще ни убедиш ,че България била демократична и свободна страна ли при цар Борис ?
18:40 28.10.2025
124 васил
До коментар #110 от "История":Браво ? но истината няма никакво значение за нашите малоум...ници на които са им промили мозъците ,че България преди 1945 година е била демократична ,свободна , цивилизована , индустриално развита и т.н И същите ид...оти няма да повярват това което си написал а ще вярват на лъжите които им сервират всеки ден защото не могат да мислят да разсъждават да анализират и да проучат за да разберат истината . Преди много години съм чел за зверствата на нашите фашисти в бившата Югославия и Гърция (книгите бяха преводи от Гръцки и Сръбски на Английски ) нямаше ги и тогава на Български миналото няма да ги има и сега защото истината не се искат да се знае .
Коментиран от #125
18:52 28.10.2025
125 Да бе
До коментар #124 от "васил":Преводи от гръцки и сръбски да фалшификации и всеки го знае .Видно натрапваш думата " фашисти " за ефект ,без в БГ да имало фашистки управление .Българските войски да освободители на българските територии в Македония и Тракия с преобладаващо българско население ,не са терористи ,не са окупатори.Дори и съюза с Хитлер не ги е направил тскива..Знаем как " българите в Кралство Югославия станаха южни сърби в Македония ,след фалшивите списъци на сърбите пред Съюзниците най вече Франция и на какъв терор са били подложени между ПСВ и ВСВ.Щом се правите на разсеяни за реалната българска история не сте читави .Проверете в държавния архив ,това което е документирано на времето и не се дръжте като чужди подлизурковци.Освен това за всяко действие си им причина ,вкл.и в Гърция ,където българите са били онеправдани.
15:18 29.10.2025
126 Силиций
Е,ами какво да пише друго автора?А и в гръцките училища не са му казали за "мирното" изселване на българите от бившите български земи там няколко десетилетия преди това.
12:54 30.10.2025
127 Дзак
04:23 28.10.2026