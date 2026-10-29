Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“

Четирима звездни гост-треньори се притичат на помощ в подготовката на участниците за решаващите вокални двубои в „Гласът на България“, които започват в ефира на bTV извънредно и тази събота, 31 октомври, от 20:00 часа. Дони ще подкрепи с ценни съвети DARA, Орлин Горанов застава рамо до рамо с Мастър Лечев, Папи Ханс ще работи с Мария Илиева, а Софи Маринова ще донесе колорит и опит в отбор МEDI.

Снимки: bTV

Сцената на „Гласът на България“ ще бъде ринг за първите дуети, които ще се превърнат в епични битки. Във вокалните двубои треньорите ще изправят един срещу друг последователно по двама участници от отборите си, но само единият от тях ще получи шанса да продължи напред в надпреварата за титлата и наградата от 30 000 евро.

Единствената надежда за спасение на втория е да бъдат „откраднат“ от някой от другите треньори. По регламент DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев имат право на по две „кражби“ и те ще го използват още тази събота. Така освен тежки решения и сълзи на разочарование, в епизода зрителите ще видят и сълзи от радост, както и решаващи размествания в отборите.

В събота ще бъде сключен и изненадващ облог между треньорите в „Гласът на България“. Двама от тях ще поемат предизвикателството да излязат на ринга във вокален двубой помежду си, като ще имат само една седмица, за да подготвят дуета си. Кои са те и какъв пример искат да дадат на участниците, предстои да разберем.