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Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“

Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“

29 Октомври, 2026 12:01 551 5

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Те ще бъдат гост-треньори в музикалното състезание

Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“ - 1
Снимки: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Четирима звездни гост-треньори се притичат на помощ в подготовката на участниците за решаващите вокални двубои в „Гласът на България“, които започват в ефира на bTV извънредно и тази събота, 31 октомври, от 20:00 часа. Дони ще подкрепи с ценни съвети DARA, Орлин Горанов застава рамо до рамо с Мастър Лечев, Папи Ханс ще работи с Мария Илиева, а Софи Маринова ще донесе колорит и опит в отбор МEDI.

Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“
Снимки: bTV

Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“

Сцената на „Гласът на България“ ще бъде ринг за първите дуети, които ще се превърнат в епични битки. Във вокалните двубои треньорите ще изправят един срещу друг последователно по двама участници от отборите си, но само единият от тях ще получи шанса да продължи напред в надпреварата за титлата и наградата от 30 000 евро.

Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“

Папи Ханс, Дони, Орлин Горанов и Софи Маринова влизат в „Гласът на България“

Единствената надежда за спасение на втория е да бъдат „откраднат“ от някой от другите треньори. По регламент DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев имат право на по две „кражби“ и те ще го използват още тази събота. Така освен тежки решения и сълзи на разочарование, в епизода зрителите ще видят и сълзи от радост, както и решаващи размествания в отборите.

В събота ще бъде сключен и изненадващ облог между треньорите в „Гласът на България“. Двама от тях ще поемат предизвикателството да излязат на ринга във вокален двубой помежду си, като ще имат само една седмица, за да подготвят дуета си. Кои са те и какъв пример искат да дадат на участниците, предстои да разберем.


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  • 1 Тик-Ток

    1 3 Отговор
    Само измекяри

    12:03 29.10.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Когато Дони влиза в тоалетната, не трябва да се допуска след него да влита комар!!!
    Защото ако започнат някой бой, няма да му се види края...

    12:06 29.10.2026

  • 3 Тази сбирщина шутове на властта

    4 0 Отговор
    От Гласът на България не е произлезло нищо добро. В Хърватия след няколко издания на Глас Хърватске националната им телевизия направи програмата А страна, само хърватска музика в нов аранжимент, с новите млади певци от Гласът на Хърватия и утвърдените им певци, като Йосипа Лисац, Оливер Драгоевич, Петър Грашо, Джибони, и др. В студиото рок музиканти, класически музиканти, прекрасни поддържащи вокали, отлично осветление и музакална публика, невероятна атмосфера. Така младите таланти на Хърватия получиха години наред възможност за изява. Със сигурност и ние имаме много таланти, но след Гласът на България не следва нищо.

    12:09 29.10.2026

  • 4 Да бе!

    1 0 Отговор
    То щото Папи Ханс има някаква квалификация да бъде треньор! Неосъществен филолог, отпаднал след втория семестър. Смешници.

    12:38 29.10.2026

  • 5 Оле-ле...

    1 0 Отговор
    Мастър Лечев на кирилица, Дара на латиница...с голеееми букви, болд ръйш ли?!
    „Българио, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха.
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх.“!!!

    12:38 29.10.2026