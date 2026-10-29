Уинона Райдър на 55: от Лидия Дийц до „Странни неща“

Когато през 1988 г. 15-годишната Лидия Дийц се появява в „Бийтълджус“, Уинона Райдър вече има зад гърба си първата си филмова роля, но именно мрачната тийнейджърка на Тим Бъртън я превръща в разпознаваемо лице на цяло поколение. Днес актрисата навършва 55 години, а образът на Лидия остава сред най-емблематичните в кариерата ѝ.

Райдър е родена на 29 октомври 1971 г. в град Уинона, щата Минесота. Рожденото ѝ име е Уинона Лаура Хоровиц. Филмовият ѝ дебют е в драмата „Лукас“ от 1986 г., а две години по-късно тя участва и в „Фатално привличане“ – черна комедия, която допълнително затвърждава екранния ѝ образ на различна и независима млада актриса.

Ролите, които оформят кариерата ѝ

След „Бийтълджус“ идва поредица от филми, превърнали се в класики. Райдър играе Ким Богс в „Едуард Ножиците“ на Тим Бъртън, участва в „Русалки“ с Шер, а през 1992 г. се появява и в „Дракула“ на Франсис Форд Копола.

През 1993 г. тя изпълнява ролята на Мей Уеланд във „Векът на невинността“ на Мартин Скорсезе. За изпълнението си получава „Златен глобус“ за най-добра поддържаща актриса и е номинирана за „Оскар“. Година по-късно идва още една номинация за американската филмова академия – този път за ролята на Джо Марч в „Малки жени“.

Сред важните ѝ филми от този период са „Реалити хапка“, „Кръстоносен поход в джунглата“, „Момиче, прекъснато“ и „Черен лебед“. Райдър избира различни по жанр проекти, но често се връща към персонажи, които се противопоставят на средата около себе си.

Ново поколение зрители

През 2016 г. актрисата се завръща на телевизионния екран като Джойс Байърс в сериала „Странни неща“. Героинята ѝ е майка, която отказва да приеме изчезването на сина си и постепенно се оказва въвлечена в свръхестествените събития в град Хокинс. Ролята носи на Райдър номинация за „Златен глобус“ и я представя на публика, която познава филмите ѝ от 80-те и 90-те години само като класики. В интервю за „Златните глобуси“ тя казва: „С напредването на възрастта си като актриса искам да опитвам нови неща.“

През 2024 г. Райдър отново облече черните дрехи на Лидия Дийц в „Бийтълджус Бийтълджус“. Продължението събра актрисата с Майкъл Кийтън и Катрин О'Хара, а към тях се присъедини Джена Ортега. Филмът излезе 36 години след оригинала и спечели над 226 млн. долара само от северноамериканските киносалони през първите си три седмици.

Така Уинона Райдър остава свързана едновременно с киното на Тим Бъртън, независимите филми от 90-те и телевизионната фантастика на новия век. Лидия Дийц вече не е тийнейджърката, която вижда призраци, но ролята продължава да напомня защо Райдър успява да превръща странните, самотни и непокорни героини в незабравими образи.

Източници: latimes.com, apnews.com, harpersbazaar.com