Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Радев: Преговаряме с ЕК за бюджет 2027 г.
  Тема: Икономика

Радев: Преговаряме с ЕК за бюджет 2027 г.

28 Октомври, 2026 20:09 955 78

  • бюджет 2027-
  • румен радев-
  • европейска комисия-
  • асен василев-
  • парламент

Премиерът заяви, че спорните въпроси все още се изчистват и от тях зависят доходите на хората

Радев: Преговаряме с ЕК за бюджет 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев заяви, че държавата води разговори с Европейската комисия по бюджета за 2027 г. По думите му план-сметката ще бъде изготвена в евро и трябва да премине през европейски процедури за съгласуване.

„За първи път ние правим бюджет в евро“, каза Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. Той уточни, че по проекта има няколко спорни въпроса, които все още се изчистват.

Премиерът обясни забавянето с необходимостта да бъдат договорени параметрите, които могат да се отразят върху доходите на гражданите. „Не искам да бързам, защото, ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората“, заяви той.

Опозицията оспори твърдението за преговори

От „Продължаваме промяната“ обвиниха управляващите, че крият бюджета и ще го представят след изборите. Според опозицията проектът трябва да бъде внесен до края на октомври.

Асен Василев заяви, че по бюджета няма процедура за преговори с Европейската комисия. „България изпраща, Европейската комисия дава становище. Преговори няма“, каза той.

Василев поиска управляващите да покажат проекта, за да може парламентът да го обсъди, и определи бъдещата план-сметка като „бюджет на обедняването“.

Радев обеща запазване на социалните мерки

Премиерът заяви, че с бюджета ще бъдат запазени социалните придобивки. Той посочи увеличенията на заплатите, пенсиите и майчинските като мерки, които ще продължат.

След критиките на опозицията от Министерския съвет заявиха, че е недостойно партийни лидери, които носят отговорност за състоянието на държавните финанси, да манипулират обществото с предизборна цел.

Парламентът не събра кворум

Радев направи изявлението си, след като не се събра кворум за парламентарното заседание. Депутатите трябваше да обсъдят казуса с изгорелите антени на „Старлинк“.

Премиерът похвали службите за задържането с помощта на Германия на двама 18-годишни заподозрени за палежите. По думите му те са свързани и с подобен случай в друга държава от Европейския съюз.

Опозицията постави въпрос дали българските служби са получавали предварителни сигнали от партньорски служби. Тя предложи и декларация, която да потвърди, че България няма да изпраща военнослужещи във войната в Украйна.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    16 16 Отговор
    Радев, отстъпи на Денков да те замести.

    Коментиран от #16

    20:11 28.10.2026

  • 2 Кина

    20 5 Отговор
    Онзи който не знае кой е агресора и какво е критерий като стане главнокомандващ на армията ще ви покаже къде е заровено кучето.

    20:13 28.10.2026

  • 3 Анонимен

    23 14 Отговор
    РАДЕВ НЕЗАБАВНА ОСТАВКА А ТВОИТЕ ДОХОДИ ЗАЩО САМ СИ ГИ ОПРЕДЕЛЯШ ДОЦА С ДВЕ КОЛИЛУКС ОХРАНА НАРКОБАРОНЕСА ОТКЪДЕ ПАРИ ЗА ТАЗИ НСО МУТРАТА ПРЕБИ ЖЕНА НА 70 Г И ОТПРАШИ ЕГАТИ НАСИЛНИЦИТЕ КРАДЦИТЕ ЛЪЖЦИТЕСТЕ ОСТАВКА

    Коментиран от #44, #69

    20:15 28.10.2026

  • 4 Пич

    26 8 Отговор
    Не е добро положението!!?
    Бюджета е лош и беден, но това не е големият проблем!!!
    Големият проблем е, че някой усилено се опитва да ни вкара във война пряко!!!
    Явно са ни преценили като слабо звено, и не случайно някой ескалира удренето на кораби на наша територия!!!
    И работи бе, куп глупаци Урсулиански рипат да активират разни членове, а всъщност няма никакви основания, защото нищо наше не е атакувано и потопено!!!

    20:15 28.10.2026

  • 5 Пуьо,

    23 8 Отговор
    ЕК не преговаря по бюджет, тъпан!

    20:15 28.10.2026

  • 6 Геро

    22 10 Отговор
    Господи, боже, пак долни лъжи! Мунчо преговаря с ЕК за бюджета!
    Колкото и Йотова е главнокомандващ на армията ни, толкова и те преговарящ с ЕК!
    Смешно, че чак брутално лъжливо!

    20:17 28.10.2026

  • 7 Тоятъпанар

    23 7 Отговор
    Тоя тъпан замрази минималната за 5 години и сега мислил за доходите на хората

    20:17 28.10.2026

  • 8 Гумичка за триене

    21 9 Отговор
    Има ли още някой ( включае и гласувалите за това недоразумение) който да му вярва и една дума на този???????? Бюджета ще го изкара точно в понеделник и ще ни закопае!!! Комунисти братче кво да ги правиш!

    20:17 28.10.2026

  • 9 Един от русенско

    14 4 Отговор
    Румин отърва Ко.зите...дори за това не става

    20:19 28.10.2026

  • 10 Георги

    24 6 Отговор
    Чамовата дъска, или Вънкашната гума събира доказателства за ударите по Черно море, Боташ ефенди преговаря с ЕК за бюджета!?! На тези им хлопа дюшемето!!!

    20:21 28.10.2026

  • 11 Рундьо си вярва

    16 8 Отговор
    Той не лъже, нищо не разбира. А и не пита. Абсурдно е това, че от нищо не разбира. Той самият представа няма що за неможач е!

    20:23 28.10.2026

  • 12 русенка

    15 2 Отговор
    Сега те слушам по БНТ г-н Радев , но си контролирай министрите ,че вършат своеволия , като г-жа карамфилова която толерира чуждестранни химически замърсители ( линамар,оргахим и д-р ) в Русе които ни тровят освен въздуха и водите !!! Тези от Канада лина са прогонвани за замърсявания дори от африкански държави ,но тук може имат закрила от вас .това е терор над над над 40г

    Коментиран от #54, #72

    20:25 28.10.2026

  • 13 дръжки

    11 6 Отговор
    Този пак се отклонява от истината.

    20:25 28.10.2026

  • 14 Нямаме финансов суверенитет

    14 6 Отговор
    Защото заменихме собствената си валута тъй като заменихме българския лев , който имаше 145 годишна история с някакво евро и сега чакаме одобрение това е недостойно.

    20:25 28.10.2026

  • 15 Истинските виновници

    12 6 Отговор
    Са Първанов, Паси, Кунева и Кобургга дето подписаха омерзителния договор 2005г в Лисабон без народни пълномощия. Да ни е честита новата евро хиперинфлация в България.

    20:27 28.10.2026

  • 16 Добре

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Каквото кажеш.

    20:27 28.10.2026

  • 17 Жан Виденов

    13 6 Отговор
    Си отдъхна, вече има по лошо от неговото правителство

    20:28 28.10.2026

  • 18 С кой

    5 8 Отговор
    преговаряш в ЕС? много по-лесно е Путин да ти каже какво да направиш:)

    20:29 28.10.2026

  • 19 Йоаким

    9 5 Отговор
    Тези ще уморат народа си с лъжи и простотии, които бълват ежедневно! Радев
    говори за най подготвен кандидат пфрезидент Йотова! Прав е само в едно, най-добра в РАЗДЕЛА-ПОМИЛВАНЕ НА НАРКОТРАФИКАНТИ БЕЗ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!

    20:30 28.10.2026

  • 20 Нямаш капацитет

    12 6 Отговор
    държава управляваш!
    Оставка!

    20:31 28.10.2026

  • 21 Реалист

    11 5 Отговор
    Йотова на 1-ия тур получи 520 хил.гласа. Вечерта след изборите председателя на БСП Крум Занков заяви че партията му е била на пределна мобилизация, гласували са почти 100% от симпатизантите й за Йотова и от БСП е получила 123 хил.гласа. Водещата го попита "Искате да кажете че г-жа Йотова е на балотаж благодарение на БСП ли", Зарков отговори "Не казвам нищо ,само заявявам че БСП е подкрепила г-жа Йотова на 100 процента от избирателите си". Излязоха данни че в 9 областни града с кметове от ГЕРБ Йотова е получила между 40 и 50% от гласовете в тези областни центрове. Това са около 200 хил.гласа. И данните са че е получила от гражданите с основно и по ниско образование 59% от гласовете си. Това показва че тези гласове не са дадени безвъзмездно. И остават около 150 хиляди гласа други за Йотова. Това са електората на ПБ на Радев. Тези които останаха. Това е максимума гласове за Йотова ,тези от първия тур. И е прав Слави Трифонов когато заяви в изборната вечер - "Обикновените хора спукаха от бой насипната партия на Радев"

    Коментиран от #22

    20:31 28.10.2026

  • 22 Цифрите

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    Кметовете на ГЕРБ осигуриха на първия тур победата - макар и доста измъчена - на Илияна Йотова. Това е категорично. Нека да видим предимно големите градове.

    Хасково - 47,89%. Станислав Дечев. Там могъщият фактор е Делян Добрев. Той напусна ГЕРБ и започна голям частен бизнес с Николай Павлов, приятел на Румен Радев, който лично откри първия батериен парк на компанията в Твърдица.

    Враца - 42,474%. Калин Каменов. Той има огромни проблеми с властта, притискан е жестоко от проверки и компромати.

    Стара Загора - 39.935%. Живко Тодоров. Той първи и единствен от ГЕРБ обяви, че неговият избор е Илияна Йотова, на която даде силна подкрепа в кампанията.

    Велико Търново - 39,638%. Даниел Панов. Той е близък със Сотир Ушев, мъж на Весела Лечева. Беше посочен поименно от Бойко Борисов, че заедно с Живко Тодоров, са прихванати от Цветан Цветанов да работят за Николай Копринков.

    Бургас - 38,54%.
    Димитър Николов. Той очаква десетки милиони от правителството за организирането на конкурса Евровизия и за общински проекти.

    Габрово - 36,63%. Таня Христова. Тя е неизвестна и без значение. ГЕРБ там се командва от Томислав Дончев.

    Симитли - 65,99% (42% активност). Апостол Апостолов. Синът му Стефан е дългогодишен депутат от ГЕРБ.

    Това е и отговорът на въпроса на Георги Кандев защо така слабо се работи по въпроса за купуването на гласове в някои региони, които той скъса от проверки.

    Коментиран от #55

    20:32 28.10.2026

  • 23 Да,бе

    6 7 Отговор
    Точно тези,които ни набутаха с измама в еврозоната търсят сметка от този,който беше против измамата...Е,няма такава наглост в познатата вселена.

    20:34 28.10.2026

  • 24 Рундьо

    11 5 Отговор
    и неговите избиратели си приличат, затова де разбират!
    ЕК преговаряла с рундьо по бюджета! Смях!

    20:34 28.10.2026

  • 25 Пич

    9 5 Отговор
    Червените треперят:
    “Ако Йотова загуби президентските избори и правителството падне, а с него всички подмазвачи и държанки, ще си заминават! Ректор, шеф на РУО, Областен управител, митничари, агенти, пиари и всякаква друга комунистическа, страхлива сган…”

    20:36 28.10.2026

  • 26 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    6 5 Отговор
    Айдеее, скриха отложено и увеличението на газа за след изборите.

    📈 Булгаргаз изтегля и ще внесе ново искане до КЕВР за увеличение на синьото гориво с 34% от неделя (първи ноември). Кой може да ги накара? Наредено им е от правителството!

    🙈 Същото като с бюджета, протокола към Боташ. Всичко се крие и отлага за след балотажа.

    ⁉️ Ако всичко е справедливо, честно и прекрасно, защо го крият и отлагат?!

    💣 Вече е ясно, че следващите седмици няма да е просто катастрофа, а атомна бомба за икономиката, социалната политика, финансите, данъците, ръста на цените в държавата. Обещават реки от мед, а ще ни залеят с катран.

    🪎 Прогресистите ги интересува само техния си интерес, сега и веднага. Броенето на шараните започна!

    👎 Наказателният вот срещу тях вече е задължителен.

    Коментиран от #47

    20:36 28.10.2026

  • 27 Поредна

    7 4 Отговор
    лъжа!После ще се оправдават с Европа!

    20:36 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Алее хоп

    2 5 Отговор
    А защо да не я съживим тая България абстрахирайки се от ЕК другарю Радев?

    Коментиран от #57

    20:38 28.10.2026

  • 30 Изчаква

    9 2 Отговор
    Изборите и ще каже: Разберете, че пари има само за оръжия и за полицията.

    20:38 28.10.2026

  • 31 Търновец

    6 4 Отговор
    Вчера радко крадецов боташов беше на посещение в нашия град Велико Търново. Целта на срещата е уж координация между изпълнителната и местната власт. След срещата радев боташов крадецов заедно с кмета от ГЕРБ Даниел Панов участваха на предизборно мероприятие на ПБ в подкрепа на кандидата г-жа Илияна Йотова. Даниел Панов спечели местните избори преди 3 години за кмет на общината като загуби самия областен град Велико Търново от кандидата на ПП Йордан Терзийски. Но в селата от общината с компактно ромско население като Водолей ,Куцина ,Раданово и други резултата беше 99% за Панов и беше избран за кмет. Оказа се вярно че Цветанов и Копринков приобщават кметовете на ГЕРБ към ПБ и работят за Йотова. Панов преди години е лична номинация на Цветанов а в момента с Копринков са сивите кардинали на радко крадецов боташов и ПБ. Няма по зловеща измама в новата политическа история на България от мунчо боташа и олигархията негов ментор а потърпевш е народа.

    20:39 28.10.2026

  • 32 Мишел

    7 3 Отговор
    Някой преди се опитваше да прави внушение ,че българите били втори по интилигентност в Света след евреите. СМЯХ .Вторите по интилигентност в Света ги управлява мунчо боташа ощетил ги с милиарди за сметка на олигарсите си и финансов им е Гълъб Донев .То второто май не е смешно .

    Коментиран от #48

    20:39 28.10.2026

  • 33 С тролене

    3 8 Отговор

    До коментар #28 от "В социалните мрежи има видеа":

    показваш боклука гюров. не, че не знаем. Все пак е от партията на отпадъците ПП и ДБ. Все е имало шарлатани и лъжци, но такава гнус не е имало в България. Не знам кръга капитал как събра токова измет на едно място!

    Коментиран от #68

    20:41 28.10.2026

  • 34 Лъже

    6 2 Отговор
    като дърт руснак!

    20:41 28.10.2026

  • 35 Анонимен

    5 3 Отговор
    Драгойчева оставка защо е това натискане да лежиш пожизнено в президенството няма срам няма неудобство има наглост безочие алчност и с радево си взехте институцията за лични цели

    20:42 28.10.2026

  • 36 Мизерията вече е в домовете ни, а зелени

    6 3 Отговор
    Зеления чорап най нагло ни лъже! Шапката надмина по наглост шиши и тиквата

    20:43 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 123

    5 0 Отговор
    Минимална заплата трябва да бъде 1000евро. Велев от НСИ също да получи толкова. И затвор за работодател, който крие осигуровки, няма как да работиш 12ч.,а хората на Велев те водът на 4часа. Затвор за такива фашисти

    Коментиран от #65

    20:48 28.10.2026

  • 40 ЕК одобрява ли

    4 3 Отговор
    кинтите за Боташ!

    20:48 28.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Говори се

    4 1 Отговор
    За прогресивен данък от средата на 2027 година. Честито.

    20:49 28.10.2026

  • 43 тоз пък

    3 0 Отговор
    Няма какво да се преговаря! Намалете разходите, че заемите станаха скъпи!

    20:50 28.10.2026

  • 44 Едни хора обясняваха

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    че загубата на собствена валута и финансов суверенитет води до липса на собствен бюджет и молитви за одобрение от чужденци.
    Ама кой да слуша !

    Коментиран от #59

    20:50 28.10.2026

  • 45 Румен

    1 0 Отговор
    ЕК настоява за замразяване на доходите и вдигане на данъците!

    20:51 28.10.2026

  • 46 Артилерист

    3 2 Отговор
    Всеки път, когато на изказване на премиера Радев, се противопоставят твърдения на международно съдения измамник Асан Василев, се вижда колко лековат и несъстоятелен е той. Просто се заяжда по махленски. С нищо не е по-различен от двойника си просто Киро...

    20:51 28.10.2026

  • 47 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Относно цената на газа - В момента на европейските пазари
    тя се търгува на над 100 евро на мегават.
    Относно повишението на цените - Питай тия които ни уверяваха
    че с приемане на еврото ще станем по-богати.

    Коментиран от #50, #52

    20:52 28.10.2026

  • 48 Непосредстено след тях сме

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    ама отзад напред в класацията-))

    20:53 28.10.2026

  • 49 А защо

    2 0 Отговор
    за 2026,чак август имаше бюджет?

    20:54 28.10.2026

  • 50 Ти колко

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    обедня?

    20:55 28.10.2026

  • 51 Гледайте видеото...Разгроми го

    2 1 Отговор
    НовиниБългарияПолитика
    Гюров към Радев: Как осигурихте мира, когато допуснахте войната до бреговете ни? (видео)

    Коментиран от #63

    20:55 28.10.2026

  • 52 Некадърна ракета

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    еврото и пречи!

    20:56 28.10.2026

  • 53 Това са изключително

    0 0 Отговор
    Важни въпроси, за да се коментират от изкючително остри репортери от мегдага на някое село!

    20:56 28.10.2026

  • 54 Бивш работник

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "русенка":

    Госпожо вие нищо не знаете и дали управляващите знаят ,че от дейността на концерна линамар (преди Монтюпе) имаме вече бивши работници болни от неизлечими болести! . Някой знае ли,че всичко в Русе като дрехи ( нови в магазин ) цигари, храна вонят на тежка химия ...държавата спи така е идваха гледаха ,черпеха се и това е висшата власт..пу

    20:57 28.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Четете статията в ПИK - КМEТОВЕТЕ НА ГЕРБ ОСИГУРИХА ПОБЕДАТА НА ЙОТОВА НА 1-ВИ ТУР
    Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живкo Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
    В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
    Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушeв мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
    За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
    Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.

    20:58 28.10.2026

  • 57 А вие,

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Алее хоп":

    от агитката на сглобката, знаете ли какво точно искате, като веднъж искате от Радев да е безгласен, защото сме членове на ЕС и трябва само да изпълняваме послушно, а сега пък настоявате да бил се абстрахирал.

    20:59 28.10.2026

  • 58 Оставка

    3 1 Отговор
    В неделя всички трябва да подкрепим Гюров,за да може след това да бъде свалено червеното правителство на Румен Боташ Радев!

    Коментиран от #64

    20:59 28.10.2026

  • 59 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Едни хора обясняваха":

    Още 90 г сме загубили левът обезценяване ВАЛУТЕН борд е и бълнуваш някакви измислици

    Коментиран от #67

    20:59 28.10.2026

  • 60 Мишел

    3 1 Отговор
    мунчо каунов кРадев боташов е изпаднал в зловеща паника,нервен срив и чудовищен страх че е масово мразен и ненавиждан както показаха изборите в неделя и го очаква чудовищен край както каза и Слави Трифонов. Само днес има 6 нервни излияния че в неделя се решавало всичко ,ако Гюров спечелел сглобката се завръщала. Неговите министри и депутати цял ден публикуват кадри и видеа от офисите на Йотова в цялата страна. Ето това е кошмарен мунчов страх от предстоящия провал и изритването му и на олигарсите му от държавната ясла. Гюров е сезирал ЦИК за нерегламентирана кампания от целия министерски съвет начело с премиера по всички медии и телевизии. В неделя всички масово пред урните да приключим с мунчо и крадливата му олигархия завинаги.

    20:59 28.10.2026

  • 61 Горски

    4 1 Отговор
    За боташите не важат законите на тази страна. Само те трябва да живеят , да крадат, лъжат, бият по слабите. Да се изперат пред камера и дрънкат глупости без никаква връзка с мозък. Ами май такъв няма. Само за злоба и омраза имат сили. Какво прави съветникът на министър председателя Румен Радев онази вечер на маса с бизнесмена Кристиян Енчев от „ЕнчевГруп“? Само за периода февруари 2022 до септември 2026 година „Енчев Груп“, чийто управител Кристиян Енчев онази вечер бе спипан от Николай Караколев да пие и яде с близко стоящия до Румен Радев – Пламен Узунов е сключил договори по обществени поръчки за … 15 200 000 евро!

    Коментиран от #66

    21:00 28.10.2026

  • 62 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 500 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    21:00 28.10.2026

  • 63 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Гледайте видеото...Разгроми го":

    РАДЕВ ГЕНЕРАЛ НЕВИЖДАН ЗАОБИКОЛЕН ОТ ОЩЕ ГЕНЕРАЛИ Е ТОВА Е БИТОВ ИНЦИДЕНТ ХАХАХА КЪДЕ ВИ Е СМЕЛОСТТА ДА ОТСТОЯВАТЕ БЪЛГАРИЯ ОТ РУСКИТЕ АГРЕСОРИ

    21:00 28.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "123":

    Е 39 АМА ВИЛЕВ ЕС РАДЕВ А НЕ С МЕН И ТЕБ ДА ЗНАЕШ ТОВА СА ИСТИНСКИТЕ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    21:02 28.10.2026

  • 66 Сатана Z

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Горски":

    Така е. Пламен Узунов в момента е съветник на мунчо а в един от служебните му кабинети беше и вътрешен министър. Мунчо е свършен, всеки го мрази и е срещу него и примката около крадливия му врат се стяга смъртоносно

    21:03 28.10.2026

  • 67 До глупави опорки ли опря

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    за да се излагаш мразейки род и родина и ползван за лъжи с детски интелект. За да има отпадък като теб са загивали хора.

    Коментиран от #77

    21:03 28.10.2026

  • 68 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "С тролене":

    Ама тези шарлатани ги назначи лично радев и бяха заедно години нали

    Коментиран от #74

    21:03 28.10.2026

  • 69 Шнапс

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    И като я остави той друг ще дойде на същите условия. За да има оправия, Конституционната промяна в управлението трябва.

    21:03 28.10.2026

  • 70 Лъжа

    2 0 Отговор
    След лъжа !!!!
    Няма подобна процедура !!!!
    Пинокио

    21:04 28.10.2026

  • 71 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Нали искахте в €зоната бе,скъсани цървули? Да не мислехте,че някой ще остави правителството да определя какво и как ще се харчи,без да питат в Брюксел може или не може.

    21:04 28.10.2026

  • 72 12345678

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "русенка":

    ...Тези изхвърлят със съгласието на рзния даут човека на п.расето тежки химически и токсични отпадъци директно в дунава ,сигурно му плащат или на министъра или директно на Румен Радев ...при Бойко Борисов такива щяха да са в затвора веднага и началника на риоса и началника на фабриката !

    21:06 28.10.2026

  • 73 мунчо снощи се разплака в Търново

    1 1 Отговор
    Румен Радев: "Призовавам всички членове и симпатизанти на ПБ и всички които гласуваха за мен на парламентарните избори на 19 април,да подкрепят в неделя нашия кандидат г-жа Йотова! В противен случай сглобката се завръща и имат намерение за организиране на масови протести за оставка на правителството ни. Нашия кандидат е подкрепен още от патриотични формации като БСП ,ВМРО,АБВ и много други. Г-жа Йотова е твърдо нашия кандидат"

    21:06 28.10.2026

  • 74 Не те ли е гнус

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Анонимен":

    да лъжеш. Аз лично бих се гнусил да изглеждам като циганин и мафията ГЕРБ да ме ползва защото съм евтин и и глупав.

    21:06 28.10.2026

  • 75 Оставка за

    2 0 Отговор
    Комуноидите прогресивни

    21:07 28.10.2026

  • 76 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Боряна Димитрова от социологическа агенция "АЛФА РИСЪРЧ" в студиото на канал1 пита озадачена - "Къде отидоха избирателите на управляващите за тези 6 месеца? Там е големият въпрос. На всеки партиен офис на ПБ ,на всеки депутат от ПБ на аватара на профила му е сложен 25 - номера на Йотова. Радев в четвъртък призова всички негови избиратели масово да гласуват с номер 25 за Йотова. Къде се изпариха за 6 месеца техните избиратели? А Йотова е кандидат не само на управляващите от ПБ а и на столетницата БСП, на ВМРО ,на АБВ ,на Съюза на антифашистите, на ПП "Ние идваме". Виждаме най бързия срив на едно управление в новата история на България"

    21:08 28.10.2026

  • 77 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "До глупави опорки ли опря":

    Ама как така пишеш тези невиждани безумия ама знаеш ли че всички живеем тук ама нямам думи да знаеш

    21:09 28.10.2026

  • 78 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Случва се нещо немислимо! Управлението на мунчо кРадев Боташов загуби легитимност и доверие и няма как да управлява занапред. Кандидата на ПБ ,135- годишната БСП (бивша БКП) с 1 милион членове през 1989 г.,на ВМРО на агент Иван ,АБВ на агент Гоце ,Българския антифашистки съюз и още 9 формации не може да победи Гюров издигнат от ИК и подкрепен от ПП-ДБ. Няма как мунчо крадецов да управлява занапред без легитимност и доверие.
    ОСТАВКА

    21:09 28.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове