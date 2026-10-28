Радев: Преговаряме с ЕК за бюджет 2027 г.

Премиерът Румен Радев заяви, че държавата води разговори с Европейската комисия по бюджета за 2027 г. По думите му план-сметката ще бъде изготвена в евро и трябва да премине през европейски процедури за съгласуване.
„За първи път ние правим бюджет в евро“, каза Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. Той уточни, че по проекта има няколко спорни въпроса, които все още се изчистват.
Премиерът обясни забавянето с необходимостта да бъдат договорени параметрите, които могат да се отразят върху доходите на гражданите. „Не искам да бързам, защото, ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората“, заяви той.
Опозицията оспори твърдението за преговори
От „Продължаваме промяната“ обвиниха управляващите, че крият бюджета и ще го представят след изборите. Според опозицията проектът трябва да бъде внесен до края на октомври.
Асен Василев заяви, че по бюджета няма процедура за преговори с Европейската комисия. „България изпраща, Европейската комисия дава становище. Преговори няма“, каза той.
Василев поиска управляващите да покажат проекта, за да може парламентът да го обсъди, и определи бъдещата план-сметка като „бюджет на обедняването“.
Радев обеща запазване на социалните мерки
Премиерът заяви, че с бюджета ще бъдат запазени социалните придобивки. Той посочи увеличенията на заплатите, пенсиите и майчинските като мерки, които ще продължат.
След критиките на опозицията от Министерския съвет заявиха, че е недостойно партийни лидери, които носят отговорност за състоянието на държавните финанси, да манипулират обществото с предизборна цел.
Парламентът не събра кворум
Радев направи изявлението си, след като не се събра кворум за парламентарното заседание. Депутатите трябваше да обсъдят казуса с изгорелите антени на „Старлинк“.
Премиерът похвали службите за задържането с помощта на Германия на двама 18-годишни заподозрени за палежите. По думите му те са свързани и с подобен случай в друга държава от Европейския съюз.
Опозицията постави въпрос дали българските служби са получавали предварителни сигнали от партньорски служби. Тя предложи и декларация, която да потвърди, че България няма да изпраща военнослужещи във войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #16
20:11 28.10.2026
2 Кина
20:13 28.10.2026
3 Анонимен
Коментиран от #44, #69
20:15 28.10.2026
4 Пич
Бюджета е лош и беден, но това не е големият проблем!!!
Големият проблем е, че някой усилено се опитва да ни вкара във война пряко!!!
Явно са ни преценили като слабо звено, и не случайно някой ескалира удренето на кораби на наша територия!!!
И работи бе, куп глупаци Урсулиански рипат да активират разни членове, а всъщност няма никакви основания, защото нищо наше не е атакувано и потопено!!!
20:15 28.10.2026
5 Пуьо,
20:15 28.10.2026
6 Геро
Колкото и Йотова е главнокомандващ на армията ни, толкова и те преговарящ с ЕК!
Смешно, че чак брутално лъжливо!
20:17 28.10.2026
7 Тоятъпанар
20:17 28.10.2026
8 Гумичка за триене
20:17 28.10.2026
9 Един от русенско
20:19 28.10.2026
10 Георги
20:21 28.10.2026
11 Рундьо си вярва
20:23 28.10.2026
12 русенка
Коментиран от #54, #72
20:25 28.10.2026
13 дръжки
20:25 28.10.2026
14 Нямаме финансов суверенитет
20:25 28.10.2026
15 Истинските виновници
20:27 28.10.2026
16 Добре
До коментар #1 от "хмммм":Каквото кажеш.
20:27 28.10.2026
17 Жан Виденов
20:28 28.10.2026
18 С кой
20:29 28.10.2026
19 Йоаким
говори за най подготвен кандидат пфрезидент Йотова! Прав е само в едно, най-добра в РАЗДЕЛА-ПОМИЛВАНЕ НА НАРКОТРАФИКАНТИ БЕЗ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!
20:30 28.10.2026
20 Нямаш капацитет
Оставка!
20:31 28.10.2026
21 Реалист
Коментиран от #22
20:31 28.10.2026
22 Цифрите
До коментар #21 от "Реалист":Кметовете на ГЕРБ осигуриха на първия тур победата - макар и доста измъчена - на Илияна Йотова. Това е категорично. Нека да видим предимно големите градове.
Хасково - 47,89%. Станислав Дечев. Там могъщият фактор е Делян Добрев. Той напусна ГЕРБ и започна голям частен бизнес с Николай Павлов, приятел на Румен Радев, който лично откри първия батериен парк на компанията в Твърдица.
Враца - 42,474%. Калин Каменов. Той има огромни проблеми с властта, притискан е жестоко от проверки и компромати.
Стара Загора - 39.935%. Живко Тодоров. Той първи и единствен от ГЕРБ обяви, че неговият избор е Илияна Йотова, на която даде силна подкрепа в кампанията.
Велико Търново - 39,638%. Даниел Панов. Той е близък със Сотир Ушев, мъж на Весела Лечева. Беше посочен поименно от Бойко Борисов, че заедно с Живко Тодоров, са прихванати от Цветан Цветанов да работят за Николай Копринков.
Бургас - 38,54%.
Димитър Николов. Той очаква десетки милиони от правителството за организирането на конкурса Евровизия и за общински проекти.
Габрово - 36,63%. Таня Христова. Тя е неизвестна и без значение. ГЕРБ там се командва от Томислав Дончев.
Симитли - 65,99% (42% активност). Апостол Апостолов. Синът му Стефан е дългогодишен депутат от ГЕРБ.
Това е и отговорът на въпроса на Георги Кандев защо така слабо се работи по въпроса за купуването на гласове в някои региони, които той скъса от проверки.
Коментиран от #55
20:32 28.10.2026
23 Да,бе
20:34 28.10.2026
24 Рундьо
ЕК преговаряла с рундьо по бюджета! Смях!
20:34 28.10.2026
25 Пич
“Ако Йотова загуби президентските избори и правителството падне, а с него всички подмазвачи и държанки, ще си заминават! Ректор, шеф на РУО, Областен управител, митничари, агенти, пиари и всякаква друга комунистическа, страхлива сган…”
20:36 28.10.2026
26 Калоян Методиев бивш шеф на радев
📈 Булгаргаз изтегля и ще внесе ново искане до КЕВР за увеличение на синьото гориво с 34% от неделя (първи ноември). Кой може да ги накара? Наредено им е от правителството!
🙈 Същото като с бюджета, протокола към Боташ. Всичко се крие и отлага за след балотажа.
⁉️ Ако всичко е справедливо, честно и прекрасно, защо го крият и отлагат?!
💣 Вече е ясно, че следващите седмици няма да е просто катастрофа, а атомна бомба за икономиката, социалната политика, финансите, данъците, ръста на цените в държавата. Обещават реки от мед, а ще ни залеят с катран.
Прогресистите ги интересува само техния си интерес, сега и веднага. Броенето на шараните започна!
👎 Наказателният вот срещу тях вече е задължителен.
Коментиран от #47
20:36 28.10.2026
27 Поредна
20:36 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Алее хоп
Коментиран от #57
20:38 28.10.2026
30 Изчаква
20:38 28.10.2026
31 Търновец
20:39 28.10.2026
32 Мишел
Коментиран от #48
20:39 28.10.2026
33 С тролене
До коментар #28 от "В социалните мрежи има видеа":показваш боклука гюров. не, че не знаем. Все пак е от партията на отпадъците ПП и ДБ. Все е имало шарлатани и лъжци, но такава гнус не е имало в България. Не знам кръга капитал как събра токова измет на едно място!
Коментиран от #68
20:41 28.10.2026
34 Лъже
20:41 28.10.2026
35 Анонимен
20:42 28.10.2026
36 Мизерията вече е в домовете ни, а зелени
20:43 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 123
Коментиран от #65
20:48 28.10.2026
40 ЕК одобрява ли
20:48 28.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Говори се
20:49 28.10.2026
43 тоз пък
20:50 28.10.2026
44 Едни хора обясняваха
До коментар #3 от "Анонимен":че загубата на собствена валута и финансов суверенитет води до липса на собствен бюджет и молитви за одобрение от чужденци.
Ама кой да слуша !
Коментиран от #59
20:50 28.10.2026
45 Румен
20:51 28.10.2026
46 Артилерист
20:51 28.10.2026
47 Ами
До коментар #26 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Относно цената на газа - В момента на европейските пазари
тя се търгува на над 100 евро на мегават.
Относно повишението на цените - Питай тия които ни уверяваха
че с приемане на еврото ще станем по-богати.
Коментиран от #50, #52
20:52 28.10.2026
48 Непосредстено след тях сме
До коментар #32 от "Мишел":ама отзад напред в класацията-))
20:53 28.10.2026
49 А защо
20:54 28.10.2026
50 Ти колко
До коментар #47 от "Ами":обедня?
20:55 28.10.2026
51 Гледайте видеото...Разгроми го
Гюров към Радев: Как осигурихте мира, когато допуснахте войната до бреговете ни? (видео)
Коментиран от #63
20:55 28.10.2026
52 Некадърна ракета
До коментар #47 от "Ами":еврото и пречи!
20:56 28.10.2026
53 Това са изключително
20:56 28.10.2026
54 Бивш работник
До коментар #12 от "русенка":Госпожо вие нищо не знаете и дали управляващите знаят ,че от дейността на концерна линамар (преди Монтюпе) имаме вече бивши работници болни от неизлечими болести! . Някой знае ли,че всичко в Русе като дрехи ( нови в магазин ) цигари, храна вонят на тежка химия ...държавата спи така е идваха гледаха ,черпеха се и това е висшата власт..пу
20:57 28.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 РЕАЛИСТ
Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живкo Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушeв мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.
20:58 28.10.2026
57 А вие,
До коментар #29 от "Алее хоп":от агитката на сглобката, знаете ли какво точно искате, като веднъж искате от Радев да е безгласен, защото сме членове на ЕС и трябва само да изпълняваме послушно, а сега пък настоявате да бил се абстрахирал.
20:59 28.10.2026
58 Оставка
Коментиран от #64
20:59 28.10.2026
59 Анонимен
До коментар #44 от "Едни хора обясняваха":Още 90 г сме загубили левът обезценяване ВАЛУТЕН борд е и бълнуваш някакви измислици
Коментиран от #67
20:59 28.10.2026
60 Мишел
20:59 28.10.2026
61 Горски
Коментиран от #66
21:00 28.10.2026
62 Сатана Z
21:00 28.10.2026
63 Анонимен
До коментар #51 от "Гледайте видеото...Разгроми го":РАДЕВ ГЕНЕРАЛ НЕВИЖДАН ЗАОБИКОЛЕН ОТ ОЩЕ ГЕНЕРАЛИ Е ТОВА Е БИТОВ ИНЦИДЕНТ ХАХАХА КЪДЕ ВИ Е СМЕЛОСТТА ДА ОТСТОЯВАТЕ БЪЛГАРИЯ ОТ РУСКИТЕ АГРЕСОРИ
21:00 28.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Анонимен
До коментар #39 от "123":Е 39 АМА ВИЛЕВ ЕС РАДЕВ А НЕ С МЕН И ТЕБ ДА ЗНАЕШ ТОВА СА ИСТИНСКИТЕ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ
21:02 28.10.2026
66 Сатана Z
До коментар #61 от "Горски":Така е. Пламен Узунов в момента е съветник на мунчо а в един от служебните му кабинети беше и вътрешен министър. Мунчо е свършен, всеки го мрази и е срещу него и примката около крадливия му врат се стяга смъртоносно
21:03 28.10.2026
67 До глупави опорки ли опря
До коментар #59 от "Анонимен":за да се излагаш мразейки род и родина и ползван за лъжи с детски интелект. За да има отпадък като теб са загивали хора.
Коментиран от #77
21:03 28.10.2026
68 Анонимен
До коментар #33 от "С тролене":Ама тези шарлатани ги назначи лично радев и бяха заедно години нали
Коментиран от #74
21:03 28.10.2026
69 Шнапс
До коментар #3 от "Анонимен":И като я остави той друг ще дойде на същите условия. За да има оправия, Конституционната промяна в управлението трябва.
21:03 28.10.2026
70 Лъжа
Няма подобна процедура !!!!
Пинокио
21:04 28.10.2026
71 Сатана Z
21:04 28.10.2026
72 12345678
До коментар #12 от "русенка":...Тези изхвърлят със съгласието на рзния даут човека на п.расето тежки химически и токсични отпадъци директно в дунава ,сигурно му плащат или на министъра или директно на Румен Радев ...при Бойко Борисов такива щяха да са в затвора веднага и началника на риоса и началника на фабриката !
21:06 28.10.2026
73 мунчо снощи се разплака в Търново
21:06 28.10.2026
74 Не те ли е гнус
До коментар #68 от "Анонимен":да лъжеш. Аз лично бих се гнусил да изглеждам като циганин и мафията ГЕРБ да ме ползва защото съм евтин и и глупав.
21:06 28.10.2026
75 Оставка за
21:07 28.10.2026
76 Хохо Бохо
21:08 28.10.2026
77 Анонимен
До коментар #67 от "До глупави опорки ли опря":Ама как така пишеш тези невиждани безумия ама знаеш ли че всички живеем тук ама нямам думи да знаеш
21:09 28.10.2026
78 ДрайвингПлежър
ОСТАВКА
21:09 28.10.2026