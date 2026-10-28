Радев: Преговаряме с ЕК за бюджет 2027 г.

Премиерът Румен Радев заяви, че държавата води разговори с Европейската комисия по бюджета за 2027 г. По думите му план-сметката ще бъде изготвена в евро и трябва да премине през европейски процедури за съгласуване.

„За първи път ние правим бюджет в евро“, каза Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. Той уточни, че по проекта има няколко спорни въпроса, които все още се изчистват.

Премиерът обясни забавянето с необходимостта да бъдат договорени параметрите, които могат да се отразят върху доходите на гражданите. „Не искам да бързам, защото, ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората“, заяви той.

Опозицията оспори твърдението за преговори

От „Продължаваме промяната“ обвиниха управляващите, че крият бюджета и ще го представят след изборите. Според опозицията проектът трябва да бъде внесен до края на октомври.

Асен Василев заяви, че по бюджета няма процедура за преговори с Европейската комисия. „България изпраща, Европейската комисия дава становище. Преговори няма“, каза той.

Василев поиска управляващите да покажат проекта, за да може парламентът да го обсъди, и определи бъдещата план-сметка като „бюджет на обедняването“.

Радев обеща запазване на социалните мерки

Премиерът заяви, че с бюджета ще бъдат запазени социалните придобивки. Той посочи увеличенията на заплатите, пенсиите и майчинските като мерки, които ще продължат.

След критиките на опозицията от Министерския съвет заявиха, че е недостойно партийни лидери, които носят отговорност за състоянието на държавните финанси, да манипулират обществото с предизборна цел.

Парламентът не събра кворум

Радев направи изявлението си, след като не се събра кворум за парламентарното заседание. Депутатите трябваше да обсъдят казуса с изгорелите антени на „Старлинк“.

Премиерът похвали службите за задържането с помощта на Германия на двама 18-годишни заподозрени за палежите. По думите му те са свързани и с подобен случай в друга държава от Европейския съюз.

Опозицията постави въпрос дали българските служби са получавали предварителни сигнали от партньорски служби. Тя предложи и декларация, която да потвърди, че България няма да изпраща военнослужещи във войната в Украйна.