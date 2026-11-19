Пиърс Броснан приветства Робърт Патинсън в света на Джеймс Бонд и му пожела успех като новия 007. Бившият изпълнител на емблематичната роля определи 40-годишния актьор като бъдещ „великолепен“ Бонд.

„Скъпи Робърт, добре дошъл в света на Бонд. Ще бъдеш великолепен“, написа Броснан в публикация, придружена от черно-бяла снимка на Патинсън в смокинг. Той добави, че има „мили спомени“ от времето, когато двамата са снимали заедно драмата „Помни ме“ през 2010 г.

„За мен беше радост да гледам как създаваш забележително творчество и вървиш от сила към сила. Наслади се на пътуването“, написа още Броснан.

Пиърс Броснан изпълнява ролята на британския агент в четири официални филма от поредицата между 1995 и 2002 г. Той се появява в „Златното око“, „Винаги умирай днес“, „Само един свят не стига“ и „Не умирай днес“, преди ролята да бъде поета от Даниел Крейг.

В коментарите под публикацията фенове предложиха Броснан да се появи и в новия филм. Сред идеите са той да изиграе злодей или бивш агент от разузнаването.

Робърт Патинсън беше обявен за следващия Джеймс Бонд на 16 ноември. Така той наследява Даниел Крейг, който изигра агента в пет филма, започвайки с „Казино Роял“ през 2006 г.

„Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било подценяване. Не мога да бъда по-развълнуван от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип“, заяви Патинсън след обявяването на избора си.

Новият филм ще бъде режисиран от Дени Вилньов по сценарий на Стивън Найт. Page Six посочва 2028 г. като планиран срок за премиерата, но Асошиейтед прес отбелязва, че официална дата все още не е обявена.