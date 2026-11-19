„Продължаваме промяната“ няма да влиза в национална коалиция с „Демократична България“ или с друга политическа сила за предстоящите местни избори. Решението за взаимодействие ще се взема поотделно във всяка община, заяви лидерът на ПП Асен Василев в подкаста „Извън ефир“ с водещ Мария Цънцарова.

По думите му след приключването на президентските избори партията вече насочва усилията си към местния вот. Василев отхвърли възможността за ново национално обединение с ДБ и обясни позицията с различията между двете формации.

ПП и ДБ ще решават по места

Асен Василев заяви, че ПП и ДБ имат различна политическа физиономия и според социологическите данни получават по-голяма подкрепа, когато се явяват самостоятелно.

„Поотделно имаме по-голяма подкрепа“, каза Асен Василев.

Той посочи, че има избиратели, които харесват ДБ, но не одобряват ПП, както и обратното. Въпреки това лидерът на „Продължаваме промяната“ заяви, че двете формации могат да продължат да си взаимодействат по ключови теми в парламента.

На последните предсрочни парламентарни избори през април ПП и ДБ се явиха в обща коалиция. В настоящото Народно събрание те действат като две отделни парламентарни групи. За местните избори ПП допуска партньорства с инициативни комитети и други политически формации, а не само с ДБ.

„Местните особености са различни. Начинът, по който подхождаш към София и към Смолян, е различен“, заяви Василев.

Без решение за кандидатурата в София

На въпрос кого би подкрепил за кмет на София между действащия градоначалник Васил Терзиев и бившия служебен премиер Андрей Гюров, Василев отговори: „Аз гласувам в Хасково“.

Той уточни, че кандидатурата на ПП за столицата няма да бъде определена еднолично. Преди това ще има допитване до софийските структури, общинските съветници и националното ръководство.

Василев даде смесена оценка за управлението на Васил Терзиев. Сред реализираните проекти посочи многоетажните паркинги, развитието на метрото и строежа на над 10 нови детски градини. Според него разходите за такса смет са били овладени, но недостигът на места в детските градини остава.

Като проблеми той посочи нерешената, по думите му, тема с облика на града и сериозния конфликт между кмета и Столичния общински съвет. Василев заяви, че окончателната оценка за управлението трябва да бъде дадена от софиянци.

Василев коментира и президентските избори

Лидерът на ПП заяви, че президентските избори са показали сериозно обществено разочарование. Той посочи, че един милион души, гласували на парламентарния вот през април, не са участвали в президентските избори.

ПП и ДБ подкрепиха издигнатия от инициативен комитет Андрей Гюров. Според Василев избирателите на неговата партия са били мобилизирани, докато при привържениците на Румен Радев не е имало същата активност.