Първата тренировка на Маурисио Почетино като мениджър на Манчестър Юнайтед беше заснета с дрон край клубната база в Карингтън. 12-минутният запис показва аржентинския специалист и футболистите му от различни ъгли и на различна дистанция.

Играчите са разделени на три групи, а заниманието се вижда ясно на кадрите. Записът е направен около половин час след началото на първата тренировка на Почетино, като по това време в района са присъствали и представители на медиите, посочва Би Би Си. Операторът на дрона защити действията си и заяви, че въздушното пространство над мястото не е ограничено за полети.

„Дронът остана в обсега на пряката видимост през цялото време, не прелетя над никого и дори не се приближи до хората, така че полетът беше напълно законен според правилата на Службата за гражданска авиация“, заяви той.

По думите му дронът е бил правилно обозначен, а той притежава необходимите лицензи, застраховка и застраховка за гражданска отговорност. Операторът отхвърли и опасенията, че кадрите могат да разкрият тактически планове на Манчестър Юнайтед.

„Що се отнася до изтичането на отборна информация и тактика, това беше половин час след началото на първата тренировка на мениджъра, а наоколо имаше много медии, така че със сигурност няма да е единственият публикуван запис от заниманието“, каза операторът.

Манчестър Юнайтед не коментира заснемането. Клубният медиен канал също е записал тренировката, тъй като редовно отразява заниманията на първия отбор.

Правилата на британската Служба за гражданска авиация включват предупреждение, че използването на дронове на места, където хората могат да очакват уединение, например в дома или градината си, може да наруши законите за защита на личните данни. В случая операторът твърди, че не е летял над хора и не е нарушил действащите авиационни изисквания.