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Бащата на Меган Маркъл заживя в дом за болни от деменция
  Тема: Известни личности

Бащата на Меган Маркъл заживя в дом за болни от деменция

2 Ноември, 2026 12:31 450 3

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  • разследване-
  • деменция

Томас Маркъл-старши е преместен във Флорида в заведение за грижи за хора с деменция, докато срещу него се водят разследвания в няколко държави

Бащата на Меган Маркъл заживя в дом за болни от деменция - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Томас Маркъл-старши, бащата на Меган Маркъл, е преместен от рехабилитационен център във Флорида в заведение, специализирано в грижите за хора с деменция. 82-годишният мъж е бил настанен в рехабилитационен център от май, след като му е ампутиран долният ляв крак.

Преместването е станало в петък. Според публикацията на Daily Mail Маркъл е бил диагностициран с деменция, а новото заведение предлага т.нар. грижи за паметта. Развитието може да затрудни разследването на ФБР по твърденията за предполагаемо притежание на материали със сексуално насилие над деца.

ФБР е потвърдило, че е започнало разследване, след като в складово помещение в Росарито, Мексико, са били открити материали, които според твърденията могат да съдържат незаконни изображения. Полицията е иззела вещи от помещението.

Паралелно с това във Филипините се проверяват твърдения на Томас Маркъл-младши, че е открил изображения със сексуално насилие над деца сред вещи на баща си. Прокуратурата във Филипините заявява, че ако обвиненията бъдат доказани, Маркъл-старши може да понесе пълната строгост на закона. За подобно престъпление е възможно наказание до 12 години затвор.

Самият Томас Маркъл-старши отрича обвиненията. Той е заявил пред Daily Mail, че не е имал складови помещения в Росарито и е определил твърденията като „болни лъжи“.

„Не можете просто да нахлуете в заведение за грижи за хора с деменция и да проведете разпит. Всеки добър адвокат би могъл да поиска такъв разпит да бъде изключен, а ФБР знае това“, казва адвокатът от Флорида Спенсър Кувин.

Случаят се развива на фона на отделна проверка във Великобритания. През януари 2019 г. Метрополитън полицията е получила писмо, адресирано до звеното за оценка на заплахите срещу публични личности. В него са съдържали твърдения за предполагаеми престъпления извън Великобритания, свързвани с Томас Маркъл-старши.

Писмото, написано от първата съпруга на Маркъл Рослин Лавлес, е било предадено на офиса на херцога и херцогинята на Съсекс. Според публикацията Меган е искала да говори публично по случая, но служител от звеното за кралска и специална защита я е посъветвал да остави въпроса на полицията.

Метрополитън полицията призна, че информацията от писмото не е била предадена на други правоохранителни органи. Силата е сезирала Независимата служба за полицейско поведение, която проверява решението писмото да бъде предадено на офиса на Хари и Меган, както и липсата на уведомяване на чуждестранни служби.

Полицията съобщава още, че започва процедура по предаване на информацията на съответни правоохранителни органи в чужбина. Самоличността на служителя, предал писмото на Меган, остава неизвестна.


САЩ
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  • 1 шаа

    0 0 Отговор
    "след като му е ампутиран долният ляв крак"

    долен крак, ама вие сериозно ли?!?

    12:48 02.11.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    След като е ампутирана долната част на левия му крак.

    12:57 02.11.2026

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    МетрополитънСКАТА полиция призна,

    13:05 02.11.2026