Защо белите мечки никога не са виждали пингвини?

В природата белите мечки и пингвините никога не са се срещали. Едните са господари на Арктика, а другите обитават Южното полукълбо – най-вече бреговете и островите около Антарктика. Дори най-северно разпространеният съвременен пингвин, галапагоският, живее близо до Екватора, а не в Арктика.
Двата полюса не са еднакви
Приликата между Арктика и Антарктика често заблуждава. И на двете места има лед, продължителни полярни нощи и ниски температури, но природата им е устроена различно. Арктика е океан, заобиколен от континенти, докато Антарктика е континент, заобиколен от океан. Тази география е определила и животинския свят в двата региона.
Белите мечки са се приспособили към морския лед на Северния ледовит океан. Те го използват като платформа, от която дебнат тюлени, когато животните излизат да дишат. „Най-богатият хранителен ресурс, който е наличен, са тюлените“, обяснява зоологът и изследовател на белите мечки Иън Стърлинг.
Пингвините са южни птици
Пингвините са нелетящи морски птици. Крилата им са се превърнали в плавници, с които преследват риба, крил и калмари под водата. Първите представители на групата са се развили в южните ширини, а съвременните видове са останали свързани с моретата на Южното полукълбо.
Между южните местообитания на пингвините и Арктика се простира огромна зона от по-топли тропически води. Тя е сериозна биогеографска преграда за птици, приспособени към студени морски течения. Затова пингвините не са се разселили към Северния полюс, независимо че могат да плуват на големи разстояния.
Нелетенето също има значение. В Южното полукълбо пингвините са се развивали в среди с по-малко големи сухоземни хищници. „На юг няма сухоземни хищници“, казва екологът Андрю Дерошер, сравнявайки условията с тези в Арктика.
Птицата, която често е бъркана с пингвин
В Арктика има черно-бяла морска птица с цветен клюн – атлантическият тупик. Той обаче може да лети и гнезди по скалисти брегове. В миналото северните морета са били дом и на друга нелетяща птица – голямата гагарка.
Голямата гагарка е приличала на пингвин по външен вид и начин на живот, но не е била близък роднина на пингвините. Тя е принадлежала към групата на гагарките, към която спадат и тупиците. Видът е бил унищожен от лов и събиране на яйца, а последната известна двойка е убита през 1844 г. близо до Исландия.
Именно голямата гагарка първоначално е носела името „пингвин“. Когато европейците видели сходните на нея нелетящи птици в южните морета, пренесли названието върху тях. Така една дума свързала два различни вида, но природата останала категорична: белите мечки са на север, пингвините – на юг.
Източници: nationalgeographic.com, audubon.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #9
09:44 03.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
- Знаеш ли защо белите мечки не ядат пингвини?
09:45 03.11.2026
3 лют пипер
09:46 03.11.2026
4 🦉🦉🦉🦉
09:46 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Копейко
Коментиран от #26
09:51 03.11.2026
9 Ами
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Така е, но 90% от умнокрасивите не могат да отговорят на него😉
Коментиран от #13
09:51 03.11.2026
10 Само
09:52 03.11.2026
11 Промяната
Коментиран от #15
09:52 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "Ами":Явно и аФторката на статията вчера е разбра този факт😀😀😀😀
Коментиран от #28
10:00 03.11.2026
14 Венелинче
Коментиран от #18, #23
10:02 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нов
До коментар #14 от "Венелинче":Кръстосват ги и резултата е Лигър. Виж в интернет
10:13 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Проф. Пингвинов
10:35 03.11.2026
25 Дарвин
10:37 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пингвин
Отговор:
Понеже пингвините никога не са виждали бели мечки!
10:41 03.11.2026
28 аБе,
До коментар #13 от "🦉🦉🦉🦉":Тези сайтове нямат аФтори,а копирачи.Не пишат,не четат само копи и пейст знаят и пускат това което им е спуснато от ,,Кораба майка на простотията.
10:50 03.11.2026