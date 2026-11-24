Пътнически самолет по маршрута Мадрид–София е кацнал аварийно в Барселона заради технически проблем с единия двигател. Полетът е излетял от Мадрид малко след 21 часа на 23 ноември, а около половин час по-късно екипажът е взел решение да отклони машината към каталунската столица.

Пътниците са евакуирани след кацането, а самолетът е бил проверен. Следобед на 24 ноември те са пристигнали в София. В материала не се съобщава за пострадали.

„Нещо гръмна, светна, замириса“

„Както пътувахме, на 40-ата минута нещо гръмна, светна, замириса и дотам“, разказва Юлия Йовчева, която е била на борда.

Друг пътник, Венцислав Александров, описва техническа повреда, лека вибрация и разтрисане на самолета. По думите му на пътниците е било съобщено, че трябва да се извърши аварийно кацане. Той също казва, че се е чул силен звук, но не определя ситуацията като фрапантна.

Стефан Милевски разказва, че част от хората в салона са се притеснили сериозно. По думите му мъже и жени са плакали и викали, докато самолетът се е подготвял за кацане.

Какво заяви авиокомпанията

В становище до bTV авиокомпанията Wizz Air посочва, че машината е кацнала безопасно в Барселона и без усложнения. От превозвача уточняват, че са били спазени всички стандартни процедури.

След техническата проверка пътниците са продължили пътуването си до София. В публикуваната информация не са посочени допълнителни подробности за повредата или за причината, довела до проблема с двигателя.

Източници: novini.bg