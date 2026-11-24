Стивън Спилбърг ще режисира първия си уестърн – екранизация на романа „The Heart in Winter“ на ирландския писател Кевин Бари. Във филма за Focus Features ще участват Килиън Мърфи, Джеси Бъкли и Марк Райлънс, а сценарият е поверен на Пол Томас Андерсън. Премиерата се очаква през 2028 г.

Историята е разположена в американския Запад и проследява ирландския поет Том Рурк, който се влюбва в Поли Гилеспи – новата съпруга на ръководителя на местна мина. Двамата тръгват към Сан Франциско, докато по следите им са изпратени въоръжени преследвачи. Мърфи и Бъкли ще изпълнят централните роли, а Райлънс също е част от основния състав.

Първият уестърн на Спилбърг

За Спилбърг проектът бележи първото му навлизане в жанра като режисьор. Той е работил с Райлънс по историческата драма „Мостът на шпионите“, а с Бъкли се събра отново след „Хамнет“, който продуцира за Focus Features. За ролята си във филма Джеси Бъкли печели „Оскар“ за най-добра актриса.

„Джеси и Килиън бяха първите хора, за които се сетихме, а двамата никога не са снимали филм заедно“, казва Спилбърг. По думите му историята е привлякла него и Андерсън с разказа си за хора, които отказват да приемат живот, по-малък от това, което смятат, че заслужават.

Режисьорът и Андерсън са обсъждали общ проект от началото на 2026 г. Те са търсили история, чието действие се развива в Америка в края на XIX век. Спилбърг е посочил, че двамата са гледали десетки уестърни на 35-милиметрова лента, докато са подготвяли проекта.

„The Heart in Winter“ ще бъде първият филм, за който Андерсън е единствено сценарист, без да поема режисурата. Той спечели „Оскар“ за режисура за „Битка след битка“, който получи общо шест статуетки на церемонията през 2025 г.

Продуценти са Кристи Макоско Крийгър, Сара Мърфи, Пол Томас Андерсън и Стивън Спилбърг. Сред изпълнителните продуценти са Тим Хедингтън, Нийл Шах, Райън Закариас и Ана Леоча.

Снимките са планирани за зимата на 2027 г., но точна дата за началото на продукцията и конкретен ден за премиерата все още не е обявена. Universal ще работи по продукцията и ще разпространява филма чрез подразделението Focus Features.

Килиън Мърфи, носител на „Оскар“ за „Опенхаймер“, наскоро се завърна като Томас Шелби във филма на Netflix „Peaky Blinders: The Immortal Man“. Джеси Бъкли предстои да се появи в „Hold on to Your Angels“, а Марк Райлънс ще участва в биографичния филм на Лука Гуаданино за Сам Алтман „Artificial“.