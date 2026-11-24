Празниците идват, а с тях по пътищата на България отново потегля един от най-разпознаваемите символи на Коледа – емблематичният червен камион на Coca-Cola. От 1 до 20 декември той ще посети 11 града в страната, за да донесе още повече усмивки, вълнение и поводи за споделени моменти в навечерието на най-обичаните празници.

Тази година Coca-Cola надгражда любимата традиция с още по-богато изживяване за посетителите. На всяка спирка около камиона ще оживява коледно градче с празнични декорации, забавления, подаръци и възможности за среща с Дядо Коледа.

Началото на обиколката ще бъде на 1 декември в столицата - на Sofia Christmas Fest до НДК, където празничното настроение ще бъде допълнено и от специалното участие на Алекс Колев. С много музика, усмивки и изненади първата спирка ще даде старт на коледното пътешествие, което ще донесе радост на хиляди хора в цялата страна. Активностите ще бъдат от 14:00 до 20:00 часа.

След това камионът ще продължи към Пловдив – 2 и 3 декември, Стара Загора – 4 декември, Сливен – 5 декември, Бургас – 6 декември, Варна – 8 и 9 декември, Шумен – 10 декември, Русе – 11 декември, Враца – 13 декември, Перник – 14 декември, и Благоевград – 15 декември, преди да се завърне в столицата за последните три дни от турнето – 18, 19 и 20 декември.

Под мотото „Освежи магията на Коледа“ Coca-Cola отново отправя покана към всички да забавят темпото на празничната подготовка и да отделят време за хората, които обичат. Защото истинската магия не е в съвършено подредения празник, а в създаването на моменти на щастие заедно и спонтанните усмивки, които споделяме.

Тази година посетителите ще могат да се потопят в още по-вълшебна празнична атмосфера. Дядо Коледа ще ги очаква в специална къщичка. Впечатляваща елха с височина над четири метра, тематични декорации и различни фотозони ще превръщат всяка спирка в красиво място за снимки.

За доброто настроение са предвидени забавни игри и интерактивни активности с възможност за печелене на подаръци. Сред най-атрактивните награди ще бъдат миниатюрни реплики на легендарния коледен камион на Coca-Cola, които най-големите късметлии ще отнесат вкъщи. Предвидени са още тематични коледни подаръци, както и възможности за свежи моменти с Coca-Cola.

Последните спирки от турнето ще бъдат в столицата, където посетителите ще могат да се включат в изживяване, вдъхновено от историята на Coca-Cola и дългогодишната ѝ връзка с Коледа.

И тази година празничната обиколка ще има своя благотворителна кауза. На място посетителите ще могат да се включат в инициативи на „Операция Плюшено мече“, подкрепяйки младежи с талант и мечти за развитие.

С тазгодишното турне Coca-Cola отново ще бъде близо до хората в един от най-вълнуващите периоди на годината. Голяма част от спирките ще бъдат разположени до търговски обекти на водещи вериги, превръщайки ежедневното пазаруване и подготовката за празниците в повод за кратка, но вдъхновяваща среща.