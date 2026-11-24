Министерството на финансите определи като споделена между всички политически сили отговорността за риска България да бъде санкционирана заради високия бюджетен дефицит. Позицията е публикувана след оценката на Европейската комисия в рамките на есенния пакет по Европейския семестър.

Комисията отчита значително отклонение от препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и риск от санкционни мерки за неизпълнение на препоръката на Съвета на ЕС от 10 юли. Според информацията, цитирана от Министерството на финансите, отклонението е 2,3 процентни пункта.

„Отговорност носят всички политически сили“, заявява финансовото ведомство. Оттам посочват като причини за ситуацията натрупвани с години проблеми, политическата нестабилност и забавеното приемане на бюджета.

Процедурата при прекомерен дефицит

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит за България на 10 юли 2026 г. Решението беше свързано с прогноза за дефицит от 4,1% от БВП през 2026 г. при европейски праг от 3%. Съветът препоръча на страната да представи мерки за намаляване на дефицита до 15 октомври и да спазва определена траектория на растежа на нетните разходи.

Министерството на финансите твърди, че допълнителен натиск върху публичните финанси е създаден от изкуствено коригиран дефицит за 2025 г., както и от управленски решения, описани в одит на Сметната палата. Тези твърдения са част от позицията на ведомството.

Като друг фактор е посочено късното формиране на парламентарно мнозинство през май 2026 г. Редовният бюджет е приет на 24 юли, а дотогава държавата е работила по временен удължителен закон. Според Министерството на финансите това е ограничило възможността за пълна фискална корекция през годината.

Какво предвижда бюджетът за 2027 г.

Финансовото министерство заявява, че проектобюджетът за 2027 г. поставя начало на постепенна консолидация. Според разчетите дефицитът на сектор „Държавно управление“ трябва да намалее от около 5% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.

Европейската комисия оценява мерките в бюджетния план за 2027 г. като консолидационни и очаква те да компенсират отклонението от 2026 г. В прогнозата на Комисията дефицитът за 2027 г. е около 4% от БВП, което означава, че той все още би останал над прага от 3%.

Министерството на финансите уточнява, че евентуална санкция няма да засегне петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейските фондове. Крайната оценка за последиците зависи от последващите решения по процедурата.

Съветът на ЕС е определил като цел прекомерният дефицит на България да бъде прекратен до 2029 г. Министерството на финансите призовава Народното събрание и всички политически партии да приемат и изпълняват бюджета за 2027 г., за да бъде спазена тази траектория.

Източници: novini.bg