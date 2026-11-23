Руското Министерство на външните работи обвини Естония в поредица от враждебни действия, които според Москва са „на ръба да предизвикат открита война“ с Русия. Естонското външно министерство отхвърли твърдението, че страната позволява територията ѝ да бъде използвана за украински военни операции.

Острият обмен последва решението на Талин да затвори сухопътните гранични пунктове с Русия от 1 декември за най-малко шест месеца. Естонските власти свързват мярката с опит за палеж на местна отбранителна компания, за който обвиниха руските служби за сигурност. Москва отхвърли участие в нападението.

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Москва връчи протест на естонски дипломат

Руското външно министерство извика временно управляващия посолството на Естония Марек Юхтеги, за да протестира срещу решението за затваряне на границата.

„На естонския дипломат отново бе заявено, че подобни провокативни и изключително опасни действия са на ръба да предизвикат открита война с Русия“, посочи руското външно министерство.

Сред отправените от Москва обвинения е твърдението, че Естония тайно е позволила на Украйна да използва въздушното ѝ пространство за нападения срещу руски цели. Русия обвини Талин също, че се опитва да възпрепятства движението на руски товарни кораби в Балтийско море, забранява транзита на руско и беларуско зърно, стреми се да ограничи употребата на руския език и заплашва да закрие Руската православна църква.

Москва заяви, че си запазва правото да предприеме „комплексни политически и дипломатически мерки“, насочени към защита на руските национални интереси и правата на руските граждани.

Талин отхвърли обвиненията за украински операции

Естонското външно министерство не отговори подробно на всички твърдения, но категорично отрече страната да е позволявала използването на територията ѝ за военни действия на друга държава.

„Естония никога не е позволявала и никога няма да позволи територията ѝ да бъде използвана за военни операции от друга държава“, заяви ведомството.

Талин посочи, че и други държави от региона са изразявали същата позиция. Балтийските страни многократно са отхвърляли руските твърдения, че допускат украински дронове да преминават през въздушното им пространство при атаки срещу руски цели.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте спомена ситуацията в Естония и навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство сред случаите, които алиансът следи. Той заяви, че НАТО разполага с възможности за реакция и постоянно оценява способностите си за възпиране и отбрана.