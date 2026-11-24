Станислав Генчев коментира раздялата си с Ботев Пловдив, след като клубът обяви, че треньорът и неговият щаб вече не са част от представителния отбор. Решението идва два дни след равенството 3:3 срещу ЦСКА.

„Изненада може да е за вас, но не и за мен“, заяви Генчев пред Sportal. По думите му той е разбрал какво ще се случи, след като е станало ясно кои са новите хора, които ще поемат управлението на клуба.

Генчев пое Ботев през май 2026 г. при управлението на Илиан Филипов, който вече не е сред живите. След кончината му в клуба започнаха промени, а като възможен бъдещ фактор в управлението беше посочен бизнесменът Мило Борисов.

Треньорът заяви, че не е обиден от решението, но смята, че причината за освобождаването му не е свързана със спортните резултати.

„Ясно ми е, че мотивът е личен, защото през последните 8 мача сме спечелили най-много точки и сме вкарали най-много голове“, каза Генчев.

Ботев има 24 точки след 15 мача в Първа лига. Тимът е записал 7 победи, 3 равенства и 5 загуби. В последния си двубой начело Генчев видя как неговият отбор стига до 3:3 срещу ЦСКА на стадион „Христо Ботев“.

В друга част от изказването си специалистът посочи победите на Ботев срещу Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948, както и трите отбелязани гола във вратата на ЦСКА. Той призова феновете да продължат да подкрепят отбора в борбата за място в европейските клубни турнири.

Ботев Пловдив съобщи, че раздялата с Генчев и неговия щаб е по взаимно съгласие. Заедно с треньора си тръгват помощниците Живко Миланов, Йордан Господинов и Даниел Иванов.

В предстоящия мач срещу Черно море представителният отбор ще бъде воден от Лъчезар Балтанов. Засега клубът не е обявил постоянен наследник на Генчев.