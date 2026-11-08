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Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали

Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали

8 Ноември, 2026 16:21 744 3

  • бебе алпака-
  • зоокът боровица-
  • язовир кърджали-
  • мехмед хайрула

Малката Бамби е първото бебе алпака в зоокът „Боровица“ и вече тича с останалите животни

Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бяло бебе алпака се роди в зоокът „Боровица“ край язовир „Кърджали“ в Източните Родопи. Малката е на няколко дни, казва се Бамби и вече тича с останалите животни от групата.

Тя е първото бебе алпака, родено в зоокъта. Майка ѝ е Мока, която е очаквала малкото през ноември. Бамби се е появила на бял свят по време на проливен дъжд, а раждането, макар и очаквано, е предизвикало силни емоции у стопанина на животните Мехмед Хайрула.

Как се е събрало стадото

Хайрула започнал да отглежда алпаки преди няколко месеца, след като решил да ги купи, за да привлича посетители в семейния си хотел край язовира.

Първите две животни избрал по цвета им от интернет обява в Ловешко – едната била черна, а другата бяла. По-късно разбрал, че вместо мъжка и женска е купил два мъжки екземпляра. След това случайно научил, че в района на Момчилград се продават женски алпаки, и така в зоокъта пристигнали Лате и Мока.

„Издръжливи са, вълната им е много специфична и сигурно ги пази и от високи температури и от ниски“, казва Хайрула. По думите му алпаките не се различават съществено от овцете и козите по начина на отглеждане и се адаптират добре към условията в Родопите, въпреки че произхождат от Южна Америка.

Очаква се още едно малко

Бамби няма да остане единственото новородено в зоокъта. Втората женска алпака – Лате, също очаква малко, което ще увеличи стадото отново.

Мехмед Хайрула възнамерява да продължи да отглежда животни от вида. Малката Бамби вече е част от групата, която живее заедно с други животни край язовир „Кърджали“.

Източник: bntnews.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майка ѝ

    4 0 Отговор
    на малката Бамби горката е с доста неподдържан вид . А вълната е много лека и топли чудесно в студовете .

    16:36 08.11.2026

  • 2 Аква

    1 1 Отговор
    Това може ли да се яде или е само за вълна?

    17:02 08.11.2026

  • 3 Нова

    0 1 Отговор
    Тези животинки даже лисица може да ги гътне, защото вратлетата им са доста тънки.

    17:20 08.11.2026