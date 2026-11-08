Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали

Бяло бебе алпака се роди в зоокът „Боровица“ край язовир „Кърджали“ в Източните Родопи. Малката е на няколко дни, казва се Бамби и вече тича с останалите животни от групата.

Тя е първото бебе алпака, родено в зоокъта. Майка ѝ е Мока, която е очаквала малкото през ноември. Бамби се е появила на бял свят по време на проливен дъжд, а раждането, макар и очаквано, е предизвикало силни емоции у стопанина на животните Мехмед Хайрула.

Как се е събрало стадото

Хайрула започнал да отглежда алпаки преди няколко месеца, след като решил да ги купи, за да привлича посетители в семейния си хотел край язовира.

Първите две животни избрал по цвета им от интернет обява в Ловешко – едната била черна, а другата бяла. По-късно разбрал, че вместо мъжка и женска е купил два мъжки екземпляра. След това случайно научил, че в района на Момчилград се продават женски алпаки, и така в зоокъта пристигнали Лате и Мока.

„Издръжливи са, вълната им е много специфична и сигурно ги пази и от високи температури и от ниски“, казва Хайрула. По думите му алпаките не се различават съществено от овцете и козите по начина на отглеждане и се адаптират добре към условията в Родопите, въпреки че произхождат от Южна Америка.

Очаква се още едно малко

Бамби няма да остане единственото новородено в зоокъта. Втората женска алпака – Лате, също очаква малко, което ще увеличи стадото отново.

Мехмед Хайрула възнамерява да продължи да отглежда животни от вида. Малката Бамби вече е част от групата, която живее заедно с други животни край язовир „Кърджали“.

Източник: bntnews.bg