Гордън Рамзи на 60: Кулинарният гений с остър език

В кухнята Гордън Рамзи е човекът, който говори високо, движи се бързо и не оставя грешките да останат незабелязани. На телевизионния екран този образ го превърна в звезда, но зад него стои кариера, започнала с неосъществена футболна мечта и преминала през едни от най-престижните кухни в Европа.

Рамзи е роден на 8 ноември 1966 г. в Джонстън, Шотландия, а израства в Стратфорд на Ейвън, Англия. Като дете мечтае да стане професионален футболист, но травма прекратява спортните му амбиции. След това той учи хотелски мениджмънт и избира пътя на кулинарията.

От Лондон до френските кухни

В началото на професионалния си път Рамзи работи с Албер Ру и Марко Пиер Уайт в Лондон. По-късно заминава за Франция, където трупа опит в ресторантите на Ги Савоа и Жоел Робюшон. Именно там изгражда основата на стила, който по-късно ще съчетае класическата френска техника с директен и често безкомпромисен подход.

През 1993 г. Рамзи става главен готвач на ресторант Обержин в Лондон. В рамките на три години заведението получава две звезди „Мишлен“. През 1998 г. той открива Restaurant Gordon Ramsay в Челси. Ресторантът получава третата си звезда „Мишлен“ през 2001 г. и я запазва в продължение на 25 последователни години до 2026 г.

Телевизията го превръща в глобална звезда

Първият голям телевизионен портрет на Рамзи е документалният сериал „Boiling Point“ от 1998 г. Той показва напрежението около откриването на собствения му ресторант и представя готвача не само като майстор на кухнята, но и като човек с огромна амбиция.

Британската версия на „Hell's Kitchen“ започва през 2004 г., а американската – през 2005 г. В предаването Рамзи обучава и оценява професионални готвачи в условия на силен натиск. „Кошмари в кухнята“ показва друга страна на работата му – опитите да бъдат спасени ресторанти, изпаднали в сериозни затруднения. Британската версия започва през 2004 г., а американската – през 2007 г.

Следват „MasterChef“, „MasterChef Junior“, „Next Level Chef“ и „Gordon Ramsay: Uncharted“. Така Рамзи се превръща в една от малкото фигури, които едновременно управляват ресторанти, обучават участници и изграждат дългогодишно телевизионно присъствие.

„Не започнах да готвя, за да стана известен“

В интервю за WIRED Рамзи обяснява, че известността никога не е била първоначалната му цел: „Не започнах да готвя, за да стана известен. Влюбих се в това, защото беше страст.“

Това изречение обобщава разликата между телевизионния образ и професионалния му път. Зад прочутите избухвания стоят години обучение, работа с водещи европейски готвачи и постоянен стремеж към контрол върху всеки детайл.

На 60 години Гордън Рамзи остава едновременно шеф-готвач, ресторантьор, автор и телевизионна звезда. Името му вече е марка, но началото е било много по-просто: една прекъсната футболна мечта и решението да започне отново в кухнята.

Източници: apnews.com, wired.com, theguardian.com