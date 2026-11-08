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Канарските острови искат спешна реакция заради мигрантския натиск
  Тема: Кризата с бежанците

Канарските острови искат спешна реакция заради мигрантския натиск

8 Ноември, 2026 16:27 830 8

  • канарски острови-
  • ел йеро-
  • мигранти-
  • испания-
  • педро санчес

Над 8000 мигранти са пристигнали на Ел Йеро през последните пет седмици. Испанското правителство свиква извънредно заседание във вторник

Канарските острови искат спешна реакция заради мигрантския натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанското правителство ще свика във вторник извънредно заседание на Междуведомствената комисия по имиграцията заради нарастващия мигрантски натиск върху Канарските острови, съобщава Euronews. Решението е договорено между премиера Педро Санчес и президента на автономната област Фернандо Клавихо.

В центъра на заседанието ще бъде ситуацията на остров Ел Йеро, където през последните пет седмици са пристигнали над 8000 мигранти. Местният островен съвет е обявил социална извънредна ситуация, а властите определят натиска върху местните ресурси като „извънреден“.

4587 мигранти са пристигнали за шест дни

Между 1 и 6 ноември до Канарските острови са достигнали 49 лодки с общо 4587 мигранти, посочва регионалното правителство. 35 от плавателните съдове са пристигнали на Ел Йеро, което допълнително е натоварило възможностите на местните власти.

Клавихо е информирал Санчес за тежестта на ситуацията и за нарастващото недоволство сред жителите на острова. По думите му Канарските острови от месеци настояват за допълнителни ресурси, по-добро планиране и координирана реакция от страна на испанското правителство.

„Това заседание трябва да доведе до споразумение между двете правителства и съответните министерства за общ план за действие с конкретни мерки, отговорни институции и срокове за изпълнение. Не можем да продължаваме да действаме само когато ситуацията се влоши“, заяви Клавихо.

Канарските острови търсят помощ и от ЕС

Президентът на автономната област е поискал и спешни срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с европейския комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

Клавихо заяви, че Канарските острови не могат да продължават да поемат почти сами ситуация, която изисква участието както на испанското правителство, така и на Европейския съюз. Предстоящото заседание трябва да определи общи мерки и срокове за реакция, но конкретните решения все още не са обявени.

Източници: euronews.com


Испания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гатьо

    7 0 Отговор
    Жалко за островите...
    Бяха хубаво место за посещение!!!

    16:42 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Меркел

    2 0 Отговор
    Добре дошли !
    Ще се справим някак

    16:54 08.11.2026

  • 5 какво се оплакват вместо да се радват

    5 0 Отговор
    идват им круизи с туристи от африка
    е може да са голи кат пушки
    но ще ги оправят
    ще цъфне жилищния и икономическия растеж и престъпност

    17:04 08.11.2026

  • 6 А след успеха

    4 0 Отговор
    на демократите в съединените щати мигранти са се събрали на границата им за да ги щурмуват и превземат. Ужас. Каква ирония на съдбата. И не е неочаквано защото за демократите са гласували главно бивши и скорошни мигранти.

    17:10 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баба Вуна

    1 0 Отговор
    Свършено е с Европа. След 20 години те ще са половината от европейското население, а до 50 години сегашните европейци ще са малцинство.

    17:47 08.11.2026

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