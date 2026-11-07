Германия спира доставките на Patriot за Украйна

Германия временно няма да може да доставя повече системи Patriot на Украйна, заяви министърът на отбраната Борис Писториус. По думите му страната вече е предала на Киев няколко комплекса за противовъздушна отбрана и управляеми ракети, но допълнителни доставки засега са изключени.

„Всичко, което дадем сега, временно няма да можем да заменим, а това ще създаде у нас дефицити, за които не можем да поемем отговорност“, каза Писториус в разговор с Berliner Morgenpost. Той обобщи позицията си с думите: „Повече в момента не можем.“

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Германският министър посочи, че сега други държави трябва да поемат по-голям дял от осигуряването на противовъздушна защита за Украйна. Въпросът ще бъде обсъден в средата на ноември от Контактната група за Украйна.

Берлин предупреждава за недостиг на собствена техника

Позицията на Писториус означава, че Германия не разглежда нови доставки на Patriot като възможни в краткосрочен план, тъй като наличните системи не могат да бъдат бързо заменени. Министърът предупреди, че изпращането на още комплекси би оставило празнини в германската противовъздушна отбрана.

Берлин вече предостави на Украйна част от собствените си способности за противовъздушна защита, докато Киев продължава да разчита на западни системи за защита на градове и инфраструктура от руски въздушни удари. В публикуваната информация не се посочва точният брой на доставените от Германия комплекси Patriot и ракети.

Писториус: Русия не напредва по суша

В същия разговор германският министър заяви, че руските войски не постигат напредък по суша, въпреки очакваните руски въздушни атаки през зимата. По думите му руската армия продължава да търпи „изключително високи загуби“ - между 30 000 и 40 000 военнослужещи месечно. Тези данни са представени като оценка на Писториус, а не като независимо потвърдена статистика.

Министърът изрази и съмнение, че дипломатическите усилия на Доналд Тръмп ще доведат бързо до мир. Според него постигането на споразумение зависи от позицията на Владимир Путин и от американската политика. Писториус определи като неприемливи преговори, водени без участието на Киев, и заяви, че суверенитетът на Украйна трябва да бъде запазен.

Той добави, че Европа не може сама да гарантира мира, ако не участва в преговорния процес. Следващият конкретен форум, на който ще бъде обсъдена необходимостта от нови системи за противовъздушна отбрана, е заседанието на Контактната група за Украйна в средата на ноември.

Източници: focus.de