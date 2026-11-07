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Германия спира доставките на Patriot за Украйна
  Тема: Украйна

Германия спира доставките на Patriot за Украйна

7 Ноември, 2026 19:03 1 366 20

  • германия-
  • украйна-
  • patriot-
  • борис писториус-
  • противовъздушна отбрана

Борис Писториус заяви, че нови системи биха оставили германската противовъздушна отбрана с дефицити. Той призова други държави да увеличат помощта си за Киев

Германия спира доставките на Patriot за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия временно няма да може да доставя повече системи Patriot на Украйна, заяви министърът на отбраната Борис Писториус. По думите му страната вече е предала на Киев няколко комплекса за противовъздушна отбрана и управляеми ракети, но допълнителни доставки засега са изключени.

„Всичко, което дадем сега, временно няма да можем да заменим, а това ще създаде у нас дефицити, за които не можем да поемем отговорност“, каза Писториус в разговор с Berliner Morgenpost. Той обобщи позицията си с думите: „Повече в момента не можем.“

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Германският министър посочи, че сега други държави трябва да поемат по-голям дял от осигуряването на противовъздушна защита за Украйна. Въпросът ще бъде обсъден в средата на ноември от Контактната група за Украйна.

Берлин предупреждава за недостиг на собствена техника

Позицията на Писториус означава, че Германия не разглежда нови доставки на Patriot като възможни в краткосрочен план, тъй като наличните системи не могат да бъдат бързо заменени. Министърът предупреди, че изпращането на още комплекси би оставило празнини в германската противовъздушна отбрана.

Берлин вече предостави на Украйна част от собствените си способности за противовъздушна защита, докато Киев продължава да разчита на западни системи за защита на градове и инфраструктура от руски въздушни удари. В публикуваната информация не се посочва точният брой на доставените от Германия комплекси Patriot и ракети.

Писториус: Русия не напредва по суша

В същия разговор германският министър заяви, че руските войски не постигат напредък по суша, въпреки очакваните руски въздушни атаки през зимата. По думите му руската армия продължава да търпи „изключително високи загуби“ - между 30 000 и 40 000 военнослужещи месечно. Тези данни са представени като оценка на Писториус, а не като независимо потвърдена статистика.

Министърът изрази и съмнение, че дипломатическите усилия на Доналд Тръмп ще доведат бързо до мир. Според него постигането на споразумение зависи от позицията на Владимир Путин и от американската политика. Писториус определи като неприемливи преговори, водени без участието на Киев, и заяви, че суверенитетът на Украйна трябва да бъде запазен.

Той добави, че Европа не може сама да гарантира мира, ако не участва в преговорния процес. Следващият конкретен форум, на който ще бъде обсъдена необходимостта от нови системи за противовъздушна отбрана, е заседанието на Контактната група за Украйна в средата на ноември.

Източници: focus.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шмерц

    26 0 Отговор
    Пари нЕма, действате.

    Коментиран от #9

    19:05 07.11.2026

  • 2 вижда се

    27 1 Отговор
    До Коледа войната ще свърши , и Зеленски ще завърши !

    19:06 07.11.2026

  • 3 абе мерц си мерц

    18 3 Отговор
    Важни са Израел а някакви си украинци ....с тях и без тях ...

    19:08 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шопо

    23 1 Отговор
    На Зеленски не му трябва ПВО, вече няма какво да пази всичко е разрушено.

    19:09 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шмерц":

    Прочетох заглавието и да попитам някаква лоша новина има ли.....

    19:16 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не спира

    9 0 Отговор
    Няма нищо в скадовете

    19:19 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Как тъй ще спира

    15 1 Отговор
    Утре кат ревне Зельо и като хукне из целият свят да проси - ще дадете. Кои бяха държавите, които обещаваха всичко, да помагат, да изпращат военна техника, но да натрият носа на Путин. Не бяха ли Германия, Франция и Англия ? Трима големи мъже, трима политици си играеха на война, но умираха украинци, не французи, не германци, не англичани. Шарлатани.

    19:21 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    6 1 Отговор
    Предупреждавам ! Ако не се изпълнява каквото кажа , Съдът отново ще подгони Урсула за милиардите за ваксини ! 🙊

    19:29 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прям

    2 2 Отговор
    Дано да им е дошъл акъла на Германците !

    19:32 07.11.2026

  • 19 От чужбина

    2 0 Отговор
    Защо да НЕможете? Нали казахте, че ще помагате на Украйна докато трябва и колкото трябва. Давайте, давайте...може пък някога да успеете да напълните бездънната яма.

    19:41 07.11.2026

  • 20 Иван

    0 0 Отговор
    Едно телефонно обаждане от нацисткия Израел и германският нацист ще напълни гащите.

    19:42 07.11.2026

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