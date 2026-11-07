18 задържани в Гърция за данъчна схема за 203 млн. евро

Осемнайсет души са задържани в Гърция при операция срещу предполагаема мрежа за данъчни измами, за която се смята, че е натрупала задължения за над 203 милиона евро. Разследването е насочено към компании в ресторантьорския сектор и нощния живот в Солун, Халкидики и други части на страната.

Според Независимата служба за обществени приходи схемата е използвала над 4200 данъчни идентификационни номера през последните три години. От общата сума 68 милиона евро са свързани с неплатен ДДС и данък върху доходите, а 135 милиона евро са непогасени социалноосигурителни вноски към ЕФКА.

Над 2000 компании и 1300 подставени лица

Разследването обхваща повече от 700 адреса, на които са работили над 2000 предприятия. Властите са установили около 1300 номинални собственици и управители, както и приблизително 700 лица, които предполагаемо са контролирали бизнеса задкулисно.

По данни на службата подставените лица не са участвали реално в управлението на компаниите. Фирмите са били използвани за натрупване на данъчни и осигурителни задължения, които не се предвиждало да бъдат платени.

Привличали хора пред болници

„Съпоставянето на тези данни беше ключът към разкриването на схемата“, посочва Независимата служба за обществени приходи.

Според материалите по разследването мрежата е търсела хора със сериозни здравословни проблеми, основно пред болници в Солун и Атина. На тях са били предлагани малки суми, за да се представят като управители на дружества и еднолични собственици.

Сред задържаните са съпругата на бизнесмен и известен актьор и модел. Службата твърди, че актьорът е признал да е бил използван като подставено лице срещу месечно възнаграждение между 200 и 700 евро.

Ролята на счетоводители и адвокат

Три счетоводители и адвокат са заподозрени, че са имали ключова роля при създаването на компаниите и управлението на подставените лица. Според Независимата служба за обществени приходи адвокатът е използвал фалшифицирани документи, за да бъдат получени разрешителни от общински, противопожарни и здравни власти.

В операцията са участвали 60 инспектори и седем прокурори. Задържаните предстои да бъдат изправени пред компетентните органи, а разследването трябва да установи конкретната роля на всеки от тях. До произнасяне на съд те се считат за невиновни.

Източници: bta.bg, ekathimerini.com, gr.euronews.com