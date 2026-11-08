Над 50 кита бедстват край бреговете на Нова Зеландия

Над 50 кита са заседнали в плитчините и сред крайбрежните скали на Нова Зеландия. Няколко от животните са загинали, а спасителни екипи и местни жители се опитват да помогнат на оцелелите, съобщава Radio New Zealand.

Инцидентът е станал край селището Нгави в района Вайрарапа, в югоизточната част на Северния остров на страната.

Според природозащитната организация Project Jonah животните са гринди, известни още като китове пилоти. Въпреки наименованието си те принадлежат към семейството на делфините.

До момента спасителите са успели да върнат две от животните във водата. Състоянието на останалите оцелели е тежко, като част от тях са получили наранявания, след като са попаднали сред скалите.

В спасителната операция участват специалисти по морски бозайници, служители на новозеландския Департамент за опазване на природата и доброволци от местната общност. Те се опитват да предпазят животните от прегряване, като поддържат кожата им влажна.

„Ужасно е. Тези, които все още са живи, са на предела на силите си“, разказва местният жител Роб Барг.

Рибарят Андрю Сим съобщава, че според наблюденията му повечето животни от групата вече са загинали вследствие на получените наранявания.

Представители на природозащитните служби и местната общност планират да проведат традиционна маорска молитва, известна като каракиа, в памет на загиналите китове.

Масовото засядане на гринди е познато явление по крайбрежието на Нова Зеландия. Тези морски бозайници живеят в силно сплотени социални групи, което може да доведе до засядане на множество животни едновременно. Точните причини за подобни инциденти обаче невинаги могат да бъдат установени.