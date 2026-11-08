Владимир Зомбори подготвя още три песни след „Непрестанно“

След първия си сингъл „Непрестанно“ Владимир Зомбори подготвя още три песни, които трябва да излязат през следващите месеци. Актьорът, познат и като водещ на „Гласът на България“, развива авторски музикален проект заедно с Алек Валериев и Пламен.

„Музиката винаги е била част от моя път по един или друг начин“, казва Зомбори пред bTV. По думите му дълго време тя е присъствала в живота му, но едва сега е получила необходимото внимание и е заела по-централно място.

Решението да започне собствен проект той описва като мечта, която се е развивала постепенно и е имала нужда от повече смелост. Подкрепа е получил от семейството си, приятелите, близките си и почитателите.

„Би било престъпление, ако не им дам още нещо от себе си“, споделя Владимир Зомбори.

Актьорът свързва музиката с различен начин на общуване с публиката. Той вече се среща с хората чрез театъра и киното, но според него песните създават друга форма на близост.

Как започва музикалният проект

Алек Валериев, който свири на китара в бенда на „Гласът на България“, разказва, че първоначално не е знаел за певческите способности на Зомбори. Двамата започнали да свирят заедно, след като актьорът предложил да изпробват песен. Тогава Валериев чул гласа му и го насърчил да продължат.

Така се оформил екипът, в който участват Зомбори, Валериев и Пламен. Според актьора съвместната работа събира различните вкусове и идеи на тримата.

Освен трите по-готови песни, музикантите имат сурови идеи за още над десет композиции. Те ще бъдат развивани допълнително, а решението кои от тях да бъдат завършени ще бъде взето от тримата участници в проекта.

Весела е сред първите, които чуват новата музика

Зомбори посочва съпругата си Весела като човек, с когото редовно обсъжда творческите си решения. Нейното мнение е важно за него, а консултациите с нея идват след общата работа с Валериев и Пламен.

Актьорът казва, че с времето музиката му харесва все повече и че натрупва опит. Той не съжалява, че се е впуснал в новото направление, а следващите песни ще покажат как ще се развие проектът след „Непрестанно“.

Източник: btvnovinite.bg