Жан-Люк Меланшон обещава минимална заплата от 1700 евро и пенсиониране на 60 години

Жан-Люк Меланшон обещава да повиши минималната работна заплата във Франция от 1480 на 1700 евро и да върне пенсионната възраст на 60 години. В момента законовата пенсионна възраст в страната е 64 години.

Крайнолевият кандидат представи предизборната си програма за президентските избори, които ще се проведат през пролетта на 2027 г. Според последните проучвания, цитирани от Българското национално радио, 75-годишният Меланшон би достигнал до балотаж срещу крайнодясната Марин льо Пен.

Образованието остава във фокуса на протестите

Представянето на програмата се проведе на фона на призиви за нова стачка на студентски и учителски групи във Франция. Акцията е насрочена за вторник и цели да окаже натиск върху правителството за увеличаване на разходите за образование.

В съвместно изявление синдикатите заявяват, че движението им „е в позиция на сила, а правителството е в позиция на слабост и започва да отстъпва“. Цитатът е част от позицията, с която организациите обосновават призива си за нови протестни действия.

Меланшон предлага промяна на курса във външната политика

Външнополитическата част на програмата повтаря дългогодишните критики на Меланшон към НАТО. Той предлага Франция постепенно да се оттегли от алианса, като началната стъпка бъде излизането от интегрираното му военно командване.

Обещанията за минимална заплата и пенсионна възраст са сред основните социални акценти в програмата на кандидата. Предстои те да бъдат поставени в центъра на предизборния дебат преди президентския вот през следващата пролет.

Източник: bnrnews.bg