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Жан-Люк Меланшон обещава минимална заплата от 1700 евро и пенсиониране на 60 години
  Тема: Избори

Жан-Люк Меланшон обещава минимална заплата от 1700 евро и пенсиониране на 60 години

7 Ноември, 2026 18:33 1 571 14

  • жан-люк меланшон-
  • франция-
  • минимална заплата-
  • пенсионна възраст-
  • нато

Кандидатът за президент на Франция иска пенсионната възраст да бъде върната на 60 години и предлага постепенно оттегляне от НАТО

Жан-Люк Меланшон обещава минимална заплата от 1700 евро и пенсиониране на 60 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жан-Люк Меланшон обещава да повиши минималната работна заплата във Франция от 1480 на 1700 евро и да върне пенсионната възраст на 60 години. В момента законовата пенсионна възраст в страната е 64 години.

Крайнолевият кандидат представи предизборната си програма за президентските избори, които ще се проведат през пролетта на 2027 г. Според последните проучвания, цитирани от Българското национално радио, 75-годишният Меланшон би достигнал до балотаж срещу крайнодясната Марин льо Пен.

Образованието остава във фокуса на протестите

Представянето на програмата се проведе на фона на призиви за нова стачка на студентски и учителски групи във Франция. Акцията е насрочена за вторник и цели да окаже натиск върху правителството за увеличаване на разходите за образование.

В съвместно изявление синдикатите заявяват, че движението им „е в позиция на сила, а правителството е в позиция на слабост и започва да отстъпва“. Цитатът е част от позицията, с която организациите обосновават призива си за нови протестни действия.

Меланшон предлага промяна на курса във външната политика

Външнополитическата част на програмата повтаря дългогодишните критики на Меланшон към НАТО. Той предлага Франция постепенно да се оттегли от алианса, като началната стъпка бъде излизането от интегрираното му военно командване.

Обещанията за минимална заплата и пенсионна възраст са сред основните социални акценти в програмата на кандидата. Предстои те да бъдат поставени в центъра на предизборния дебат преди президентския вот през следващата пролет.

Източник: bnrnews.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно , бе Уотсън !

    9 7 Отговор
    Ясно кой е следващият президент в Елисейския дворец . Меланшон ! Лесно е срещу лудия русофоб Макрон . Дали ще изпълни обещанията си при затъналата западна икономика - естествено , че не .

    Коментиран от #13

    18:39 07.11.2026

  • 2 койдазнай

    4 7 Отговор
    Супер! Летчика с лекота може да обещае същото!

    18:40 07.11.2026

  • 3 при свръх дефицит и 125% от GDP дългове

    12 1 Отговор
    голи кьорфишек Обещания за минимална заплата и пенсионна възраст
    за вярваща в чудеса изгладняла тълпа

    18:40 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Пак реклама на веселото старче 🤣тези мерки биха имали изключително тежък ефект върху държавния бюджет и френските предприятия особено малките и средните, поради което политически опоненти и анализатори ги определят като финансово трудни или нереалистични за прилагане в сегашните икономически условия.
    На Марин програмата е по добра и реалистична ,плюс спирането на социалните за мигранти и изкарване на нормална квартира да си плащат от техният джоб ако няма пари да се прибира в държавата си .

    18:45 07.11.2026

  • 6 Жан-Люк Меланшон

    5 3 Отговор
    Аз съм Дядо Коледа

    18:53 07.11.2026

  • 7 Цвете

    5 0 Отговор
    МЕЛАНШОН Е " ДОБЪР " НА ПОПУЛИ.НЕ МУ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ ИЗОБЩО. 😠🤔🤫

    18:53 07.11.2026

  • 8 Да му дадем

    4 2 Отговор
    Българско гражданство на Жан-Люк Меланшон и да го изберем за вожд! Социалистически генерален вожд ...минимална заплата от 1700 евро и пенсиониране на 60 години

    18:56 07.11.2026

  • 9 Протестиращ

    1 0 Отговор
    Пенсиониране на 90 години със 70 години трудов стаж.

    18:56 07.11.2026

  • 10 Търновец

    1 4 Отговор
    Франция Германия Британия и други страни от ЕС много пострадахме от митата на Тръмп, с НАТО е нужно на САЩ и Израел а на ЕС ни трябва първо Християнска конституция и общи въоръжени сили. За да рестартира Френската икономика Меланшон трябва да намали данъците и бюджетните разходи и чак след като постигне поне 2% икономически растеж тогава повече социални средства.

    18:57 07.11.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Тяхна работа!

    19:09 07.11.2026

  • 12 видя се

    8 0 Отговор
    То и нашите мизерници обещаваха ,че като влезем в еУУУро зоната ,и приемам еврото ще станем богати , но всъщностстанахме на 100% по бедни !

    19:10 07.11.2026

  • 13 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Опозицията се присмя на Меланшон,затова,че говорил да вдигнат минималната работна заплата..Отговора на Меланшон беше с факти..Във Франция 54% от БВП се пълнел от вътрешно потребление..

    19:12 07.11.2026

  • 14 Айде

    2 0 Отговор
    Е това е добра модна тенденция!
    Догодина и в България!

    19:33 07.11.2026

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