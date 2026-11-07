Коста Стоянов: Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна

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Коста Стоянов от „Възраждане“ заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна. В публикация във „Фейсбук“ депутатът призова за мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна и за българска роля в дипломатическите усилия.

„Ефектът от войната е пагубен за Украйна. Затова от „Възраждане“ от години призоваваме за мирни преговори с цел постигане на траен мир в Украйна“, написа Стоянов. По думите му България има възможност да посредничи, вместо да бъде „плацдарм на военни действия“.

„Поради тази причина Урсула не е желана във Варна! Нека във вторник я посрещнем подобаващо, за да разбере, че България иска мир, а не война!“, заяви депутатът.

Визитата е насрочена за 10 ноември

Председателят на Европейската комисия ще посети Варна във вторник, 10 ноември. В рамките на визитата Урсула фон дер Лайен ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“, съобщиха bTV и Euronews България, позовавайки се на потвърждение от Европейската комисия.

Посещението е част от обиколка на фон дер Лайен в Черноморския регион. На 9 ноември тя ще бъде в Букурещ, където са предвидени срещи с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. След визитата си във Варна председателят на Европейската комисия ще участва в конференция на ООН за изменението на климата в Турция.