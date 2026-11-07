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Коста Стоянов: Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна

Коста Стоянов: Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна

7 Ноември, 2026 19:59 2 153 114

  • коста стоянов-
  • възраждане-
  • варна-
  • мирни преговори

Депутатът от „Възраждане“ призова за мирни преговори за Украйна и заяви, че България не трябва да бъде плацдарм за военни действия

Коста Стоянов: Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коста Стоянов от „Възраждане“ заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна. В публикация във „Фейсбук“ депутатът призова за мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна и за българска роля в дипломатическите усилия.

„Ефектът от войната е пагубен за Украйна. Затова от „Възраждане“ от години призоваваме за мирни преговори с цел постигане на траен мир в Украйна“, написа Стоянов. По думите му България има възможност да посредничи, вместо да бъде „плацдарм на военни действия“.

„Поради тази причина Урсула не е желана във Варна! Нека във вторник я посрещнем подобаващо, за да разбере, че България иска мир, а не война!“, заяви депутатът.

Визитата е насрочена за 10 ноември

Председателят на Европейската комисия ще посети Варна във вторник, 10 ноември. В рамките на визитата Урсула фон дер Лайен ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“, съобщиха bTV и Euronews България, позовавайки се на потвърждение от Европейската комисия.

Посещението е част от обиколка на фон дер Лайен в Черноморския регион. На 9 ноември тя ще бъде в Букурещ, където са предвидени срещи с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. След визитата си във Варна председателят на Европейската комисия ще участва в конференция на ООН за изменението на климата в Турция.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    92 29 Отговор
    Тя не желана никъде. Дори в собствената й страна.

    Коментиран от #5, #19, #22, #43, #82

    20:02 07.11.2026

  • 2 Тик-Ток

    63 18 Отговор
    Мурсула фондерлайно щяла да посети и американския военноморски щаб във Варна

    Коментиран от #14, #90

    20:03 07.11.2026

  • 3 ТО И МЪЖА И

    68 13 Отговор
    Не я иска у тях.

    20:03 07.11.2026

  • 4 Копейко

    43 75 Отговор
    Тоя не го слуша главата ,за рубли е готов на всичко

    Коментиран от #23

    20:03 07.11.2026

  • 5 Така де

    11 39 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Тя поздрави Йотова за избора й за президент. Затова няма място в България!

    20:04 07.11.2026

  • 6 Откога

    24 46 Отговор
    Варна е бащиния на римлянина от Максуда и неговите авери.

    Коментиран от #12

    20:04 07.11.2026

  • 7 не стана ясно

    67 22 Отговор
    Възраждане ще организират ли подобаващо посрещане на в.е.щицата? Тя трябва да посрещната още на летището, а друга група посрещачи трябва да я чакат пред Морско училище. България НЯМА да влезе във война срещу Русия. Никога и по никакъв повод. Може да търпим и храним украинците, но това не означава, че ще тръгнем да се бием с руснаците. Братя българи, нека от цяла България се обединим и посрещнем Урсула така, както само тя заслужава.

    Коментиран от #18, #21, #29

    20:04 07.11.2026

  • 8 Този е

    22 32 Отговор
    Ваксиниран с Файзер ,затова не я долюбва

    20:05 07.11.2026

  • 9 Факт

    43 13 Отговор
    Урсула е марионетка посочена е от задкулисие за тази позиция

    Коментиран от #95

    20:05 07.11.2026

  • 10 Този

    23 28 Отговор
    на снимката се кълнеше че със случаят с БАБА АЛИНО ще започне чистка в държавата . Какво стана,всички видяхме!И възраждане са във всички схема. Пълно е с предатели.Затова ВЪЗРАЖДАНЕ едва влязоха в парламента.

    20:05 07.11.2026

  • 11 Илиян

    29 51 Отговор
    Вие сте още по-малко желани във Варна. Взимай си дрОгарчето Kostya и хващайте дрона за РУсия.

    Коментиран от #53

    20:06 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Благой от СОФстрой

    23 45 Отговор
    Тоа маймун от израждане да ходи да спи на изтривалката пред дупката на на путин!!!

    20:07 07.11.2026

  • 14 Мдааа

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    И ти нищо не можеш да направиш.

    20:07 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВЕЩИЦАТА ИДВА

    42 19 Отговор
    За да ни вкара във войната.

    Коментиран от #34, #103

    20:08 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да бе

    15 22 Отговор

    До коментар #7 от "не стана ясно":

    Коцето щял да я посрещне в палата си в Тюленовою—

    Коментиран от #31

    20:08 07.11.2026

  • 19 Дали Урсула се интересува от мнението ти

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Ти как смяташ?

    Коментиран от #27, #32

    20:09 07.11.2026

  • 20 Хмм

    31 8 Отговор
    да не я спускат пак с хеликоптер в двора на Военноморското

    Коментиран от #24

    20:09 07.11.2026

  • 21 Анонимен

    23 6 Отговор

    До коментар #7 от "не стана ясно":

    Яйца ще има ли ?

    Коментиран от #33

    20:09 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дик диверсанта

    10 10 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    Безвъзвратни загуби сте за България.

    20:10 07.11.2026

  • 25 Уникално

    10 26 Отговор
    Урсула фон дер Лайен-Коста...!
    Коментара е излешен!
    Класа и цървул.

    20:10 07.11.2026

  • 26 Здравко

    14 10 Отговор
    Кой си ти да решаваш?

    Коментиран от #56

    20:11 07.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 трол

    26 5 Отговор
    винаги можем да се изложим повече, пратете Колтуклиева да и отвори вратата

    20:12 07.11.2026

  • 29 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "не стана ясно":

    Да се биете кои че тук няма такива родолюбци само страхливци не желаещи да защитават държавата ни криете се тук като мишки в европейската ни държава хахахахаха

    Коментиран от #44

    20:12 07.11.2026

  • 30 Варненец

    33 12 Отговор
    Кой я покани във Варна? Не я искаме!

    20:12 07.11.2026

  • 31 О, Морес

    31 8 Отговор

    До коментар #18 от "Да бе":

    Настаняване-само в Ж.К."Баба Алино" ! Без ток и вода ! Условия,близки до тези в любимия й Киiв !

    20:12 07.11.2026

  • 32 Хмм

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Дали Урсула се интересува от мнението ти":

    щом идва в България значи се интересува

    Коментиран от #38

    20:13 07.11.2026

  • 33 тц, няма

    30 5 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Яйцата станаха много скъпи, ще се ползват трошляците от плочките поставени от Портних и "ремонтирани" от Коцев. Те са с европейски пари, така че ще ги върнем на Урсула обратно.

    20:13 07.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Урсула фон дер Лайен не е желана

    36 12 Отговор
    нито във Варна, нито където и да било в България. Атлантически нацисти нямат никаква работа в България. Съмнявам се че въобще има покана за посещение от някой

    Коментиран от #41, #51

    20:13 07.11.2026

  • 36 Ами

    20 9 Отговор
    Че кой желае Урсула. Дори и Сатаната не желае.
    Думите му че определени отношения между родни
    са недупостими е само опрадание :)

    20:15 07.11.2026

  • 37 Наблюдател

    10 9 Отговор
    Урсула фон дер и т.н. може да си върши глупостите и от Брюксел. Но варненските възрожденци не решават това.

    20:16 07.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Истината

    9 17 Отговор
    Прикрива руския анклав Камчия,с подобни плонжове,от там терориста русия хвърля дронове по бг крайбрежие

    20:18 07.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Свищов

    7 16 Отговор
    Варна да върне на Урсула всички пари, които е взела от ЕС.

    20:20 07.11.2026

  • 43 Анонимен

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Ама кой те пита тебе хахахаха пропутинистите към Москва тук срамите европейската ни държава

    20:21 07.11.2026

  • 44 Нищо не ти се разбира

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Много са вече неграмотните у нас! Жалко...

    Коментиран от #66

    20:22 07.11.2026

  • 45 Ха сега де...

    13 10 Отговор
    А Коста Стоянов дали е желан и кой го пита за мнението му? Мммм да, за да се публикува в медия явно някой го е питал, но дали има достатъчно заинтересовани какво мислел или някой се опитва да ни натрапва чужди мисли защитаващи чужди на българите интереси?

    Коментиран от #73

    20:22 07.11.2026

  • 46 Нека да дойде

    16 10 Отговор
    И да я думкат с яйца и зарзават по кратуната

    20:23 07.11.2026

  • 47 Потрес

    15 12 Отговор
    Не само във Варна, Урсула не е желана никъде в България!!!

    Коментиран от #58

    20:23 07.11.2026

  • 48 мхм

    9 5 Отговор
    нещо не се връзва да си националист и да слугуваш на чужди страни без значение кои са, а кой е този плешо всъщност, ако му свалят имунитета ще пее друга песен... лумпените ако му се вържат те ще си носят последствията

    България няма "възможност да посредничи" за каквото и да е в тези войни

    20:23 07.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Костадинов

    12 12 Отговор
    Нормално е руските слуги да са против циливизования свят.Те очакват господаря си от калния бункер.

    20:24 07.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    7 7 Отговор
    В "БЪЛГАРИЯ" НА РОССИ
    ЕДИНСТВЕНО ЖЕЛАНА Е
    МУТРАФОНКАТА!!!...

    20:24 07.11.2026

  • 53 Да ама Не

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Илиян":

    Няма да стане. Не обичат рубрата. Обичат еврото повече от Русия, даже и от България.

    Коментиран от #59

    20:25 07.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ами преговаряй

    11 4 Отговор
    с твоя шеф в Кремъл за мир, защо чакаш

    20:25 07.11.2026

  • 56 Зарко

    10 11 Отговор

    До коментар #26 от "Здравко":

    Човека си изразява позицията. Всеки си има право на мнение.
    Каква е твоята позиция?

    Като чуете за Възраждане изпълзявате от дълбоките дупки по нареждане за да си покажете интелекта.

    Коментиран от #61

    20:25 07.11.2026

  • 57 Инж1

    11 10 Отговор
    Изграждане не са желани в България!!!! Чемодан-вокзал-москва!!!

    20:26 07.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Надъхан капейчо 🤩🤡

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Да ама Не":

    Яд ме че не не смених всичките левове в евро и сега мухлясват в мазето като напразни погачи на Дунава

    Коментиран от #64

    20:27 07.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Капейките

    12 5 Отговор

    До коментар #59 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    бяха първи в банките да си обменят левчетата за Евро...

    20:29 07.11.2026

  • 65 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    8 5 Отговор
    ИЗРАЖДАНЕ СЛУЖИ НА ЛЮДОЕДИТЕ

    Коментиран от #86

    20:30 07.11.2026

  • 66 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Нищо не ти се разбира":

    Няма родолюбци тук крият се и пишат по сайтовете да защитават държавата ни хахахаха ЯСЕ ВИЖТЕ РЕВЕТЕ НЕИСТОВО ОТ СТРАХ ТУК И СЕ КРИЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА ЕГАТИ ПСЕВДОПАТРИОТИТЕ

    Коментиран от #76, #87

    20:31 07.11.2026

  • 67 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    8 4 Отговор
    КАКВА ВОНЯ НА РОССИ

    20:32 07.11.2026

  • 68 Чичо

    12 2 Отговор
    То и ти не си желан в София, ама си тук...

    20:33 07.11.2026

  • 69 гого

    8 1 Отговор
    бе и волгата не го траят в европарламента ама се натиска .

    20:34 07.11.2026

  • 70 А ти що си в Германия

    7 1 Отговор
    А не в любима Раша?

    20:35 07.11.2026

  • 71 666666666

    4 1 Отговор
    Тоя па кой е

    20:36 07.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Изражденците

    5 3 Отговор
    да хващат куфарите и директно при Путин в бункера!

    20:38 07.11.2026

  • 75 Къв ще го дири тая у нас

    4 4 Отговор
    И тема за размисъл колеги !
    В края на юни беше решено в Брюксел 7% годишен ръст да има на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Замислете се обаче хора, дали 7% приходите в бюджета ни са се увеличили и колко точно е ръста на икономиката ни? А? Прогнозите за ръста на българската икономика (БВП) през 2026 година варират между 2,7% и 2,9% според различни институции. Да и дори да е вярно а не е, но вноските ни са с 7% повече ...и става дума само за директните плащания ! Граби ли ни ЕК? Как мислите ?

    20:38 07.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ъъъ

    4 5 Отговор
    "....председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна."

    Да я посрещнем подобаващо!

    Коментиран от #91

    20:40 07.11.2026

  • 78 Хи хи

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "ру БЛАТА":

    Че закво да ходим в Русия, като Русия ще дойде тука !!?? Така казаха от нато и зеленото жуже !!

    20:40 07.11.2026

  • 79 Къв ще го дири тая у нас

    4 4 Отговор
    И въобще даже не сме съгласни с тъпотиите и !
    Мито 5 евро на моливче на цена 10 цента да плащаме 5 евро мито и за гумичка за 10 цента и 5 евро мито за всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС да ни набият върху тотала и транспорт и доставка а ние робите да търпим и да си гледаме Евровизия и Ергена.... и до 50% мито на текстила да ни слагат, акциза на цигарите два пъти на година да вдигат и ракията ни да крадат разни нещастници. Няма работа Урсулата у нас ...черта

    20:40 07.11.2026

  • 80 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    7 1 Отговор
    ИЗРОДЕНИЯТ ОТ ИЗРАЖДАНЕ
    ПАЗИ ВАРНА ЗА РОССИ
    ЕДИНСТВЕНО РОССИ И БЕЗ ВЪПРОСИ

    20:41 07.11.2026

  • 81 На майка й

    2 6 Отговор
    Тая вакинаджийка за какъв ще идва у нас?
    Радев, люспо нещастна, ще видиш от къде изгрява слънцето.

    20:41 07.11.2026

  • 82 Видьо Видев

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Когато комунистът говори-той лъже!
    Когато комунистът мълчи-той прие нещо!
    Когато комунистът е на власт-той краде!
    Когато комунистът не е на власт-той руши!
    Когато комунистът ти се усмихва-той мисли как да те прецака!

    Комунисти ли са Радев и Йотова?

    20:42 07.11.2026

  • 83 Хи хи

    2 6 Отговор
    Защо никой евроатлантик не е заминал за Кийййф да помага на зеленото жуже ??!! То ви чака, приготвило ви е даже мешка и пушка !!

    20:42 07.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ТУК И СЕГА

    1 2 Отговор
    Втори тур, пък и първи тур за Гюров, бе преброяване на десницата, на десният сектор, на НАТОФИЛИТЕ и ЕС-ФИЛИТЕ, на еврофилите. ... Гюров бе ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФОКУС НА РУСОФОБИЯТА, ПРЕБРОЯВАНЕ НА РУСОФОБИТЕ се оказа русофобите са 8% от българите. 8% е много слушатели за дарик радио. МНОГО МНОГО. Най слушаното радио не надхвърля 1% слушатели, от българите. Но я ми кажете, руска колония ли сме, тогава защо БНР-БНТ са крайни РУСОФОБИ? Коя телевизия и радио са русофили? Какво получихме от НАТО и ЕС, Бойко, мафиота, получихме?! ... Бойко е поддържан от Германия, ФОНДАЦИЯ, от ЕС, и САЩ, НАТО, дори когато милиони тръгнаха срещу кюлчетата. Властта е като края на оруеловия роман за животните фермери, и ДС и БКП генерали са фарисеите и садукеите и Ирод, американците са римляните и Пилат. (жълтите жилетки, и сега във франция, го прави тръмп, протестите срещу герб 2020г. пак от тръмп, не за да свалят своята марионетка, а за да я превърнат в камикадзе)

    Коментиран от #96

    20:43 07.11.2026

  • 86 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    Като дойдат руснаците тука ще те изпекат на пържола, знайш ли кви лоши ще са към тебе ??!!

    Коментиран от #89, #104

    20:44 07.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Коста Стоянов - дълбок провинциалист

    4 2 Отговор
    От село не излязъл.

    20:45 07.11.2026

  • 89 Кик

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Хи хи":

    Колко зъбки имаш?

    20:45 07.11.2026

  • 90 Въпросът е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Цацата трицона ли е или хамсия?

    20:48 07.11.2026

  • 91 Тебе те знаем

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ъъъ":

    Никой няма да посрещаш.Работното ти място е тук.
    Иначе-глад.🤣🤣🤣

    Коментиран от #98

    20:48 07.11.2026

  • 92 Я марш

    3 0 Отговор
    от тук бе

    20:50 07.11.2026

  • 93 И в София не искаме вещицата

    2 4 Отговор
    от Брюксел!

    Да си стои в Новия Вавилон или да иде на посещение в Киев, за да й се възрадват киевчаните.

    20:50 07.11.2026

  • 94 Иван

    6 2 Отговор
    Айде марш от тука, ти ли ще кажеш кой е желан и кой не?

    20:50 07.11.2026

  • 95 Така е.

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Тя просто една говореща глава съобщаваща чужди нареждания.

    20:53 07.11.2026

  • 96 Факти

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "ТУК И СЕГА":

    на Гюров селчото от Либяхово цялото родословно дърво са учредители на БКП още от 1944 насам...кметове, секретари, партийни ръководители. Още от Никола Гюров секретар на партийното бюро от 1944 г., по-късно председател на изпълкома ,)
    Как реши, че внучето изведнъж е станал "ФОКУС НА РУСОФОБИЯТА"

    Коментиран от #109

    20:54 07.11.2026

  • 97 Коста,

    3 1 Отговор
    Къде е левчето?

    20:54 07.11.2026

  • 98 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Тебе те знаем":

    Докато аз огладнея, на бая от вас ще им песряввт помени.... 🤔

    20:55 07.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 осраински

    2 4 Отговор
    ИЗЗсЪнал боклу..........К

    20:57 07.11.2026

  • 101 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 1 Отговор
    С ВИСОКИ ТОКЧЕТА
    ВЪВ ВАРНА МОЖЕ
    САМО ЖУЖИ
    ДА Е ДОБРЕ ДОШЕЛ

    20:57 07.11.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Божура

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "ВЕЩИЦАТА ИДВА":

    За да си нагледа имотите идва. Предполагаемо ще се отбие и в Гърция за същото.

    21:02 07.11.2026

  • 104 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Хи хи":

    ПРИ ШЕСТ МИЛИОНА РОССИ
    В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
    И ПРИ ПОСЛЕДНИЯ МИЛИОН ДО
    2028 КОИТО ЖУЖИ НАГНЕТЯВА В
    ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ...
    КЪДЕ ПОВЕЧЕ РОССИ!?..

    21:03 07.11.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Виж сега,

    2 1 Отговор
    Може да не е желана у вас,но ти като какъв говориш от името на Варна? Гледай си ромите от Максуда,нали те са ви електорат

    21:07 07.11.2026

  • 113 Яки много

    0 0 Отговор
    В партийката на Копейко всеки може размаже таралеж с гол бихайндър. Толкова са яки.

    21:16 07.11.2026

  • 114 Мериленд

    0 0 Отговор
    Можеш да говориш от свое име. Никой не ти дава право да говориш от името на всички. Можеш да напишеш, че ако Путин превземе Варна ще го посрещнеш с хляб и сол, но пак от свое име. Това от възраждане сте много нахални.

    21:17 07.11.2026