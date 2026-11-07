Коста Стоянов: Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна

Коста Стоянов от „Възраждане“ заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не е желана във Варна. В публикация във „Фейсбук“ депутатът призова за мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна и за българска роля в дипломатическите усилия.
„Ефектът от войната е пагубен за Украйна. Затова от „Възраждане“ от години призоваваме за мирни преговори с цел постигане на траен мир в Украйна“, написа Стоянов. По думите му България има възможност да посредничи, вместо да бъде „плацдарм на военни действия“.
„Поради тази причина Урсула не е желана във Варна! Нека във вторник я посрещнем подобаващо, за да разбере, че България иска мир, а не война!“, заяви депутатът.
Визитата е насрочена за 10 ноември
Председателят на Европейската комисия ще посети Варна във вторник, 10 ноември. В рамките на визитата Урсула фон дер Лайен ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“, съобщиха bTV и Euronews България, позовавайки се на потвърждение от Европейската комисия.
Посещението е част от обиколка на фон дер Лайен в Черноморския регион. На 9 ноември тя ще бъде в Букурещ, където са предвидени срещи с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. След визитата си във Варна председателят на Европейската комисия ще участва в конференция на ООН за изменението на климата в Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #5, #19, #22, #43, #82
20:02 07.11.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #14, #90
20:03 07.11.2026
3 ТО И МЪЖА И
20:03 07.11.2026
4 Копейко
Коментиран от #23
20:03 07.11.2026
5 Така де
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Тя поздрави Йотова за избора й за президент. Затова няма място в България!
20:04 07.11.2026
6 Откога
Коментиран от #12
20:04 07.11.2026
7 не стана ясно
Коментиран от #18, #21, #29
20:04 07.11.2026
8 Този е
20:05 07.11.2026
9 Факт
Коментиран от #95
20:05 07.11.2026
10 Този
20:05 07.11.2026
11 Илиян
Коментиран от #53
20:06 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Благой от СОФстрой
20:07 07.11.2026
14 Мдааа
До коментар #2 от "Тик-Ток":И ти нищо не можеш да направиш.
20:07 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВЕЩИЦАТА ИДВА
Коментиран от #34, #103
20:08 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да бе
До коментар #7 от "не стана ясно":Коцето щял да я посрещне в палата си в Тюленовою—
Коментиран от #31
20:08 07.11.2026
19 Дали Урсула се интересува от мнението ти
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Ти как смяташ?
Коментиран от #27, #32
20:09 07.11.2026
20 Хмм
Коментиран от #24
20:09 07.11.2026
21 Анонимен
До коментар #7 от "не стана ясно":Яйца ще има ли ?
Коментиран от #33
20:09 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дик диверсанта
До коментар #20 от "Хмм":Безвъзвратни загуби сте за България.
20:10 07.11.2026
25 Уникално
Коментара е излешен!
Класа и цървул.
20:10 07.11.2026
26 Здравко
Коментиран от #56
20:11 07.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 трол
20:12 07.11.2026
29 Анонимен
До коментар #7 от "не стана ясно":Да се биете кои че тук няма такива родолюбци само страхливци не желаещи да защитават държавата ни криете се тук като мишки в европейската ни държава хахахахаха
Коментиран от #44
20:12 07.11.2026
30 Варненец
20:12 07.11.2026
31 О, Морес
До коментар #18 от "Да бе":Настаняване-само в Ж.К."Баба Алино" ! Без ток и вода ! Условия,близки до тези в любимия й Киiв !
20:12 07.11.2026
32 Хмм
До коментар #19 от "Дали Урсула се интересува от мнението ти":щом идва в България значи се интересува
Коментиран от #38
20:13 07.11.2026
33 тц, няма
До коментар #21 от "Анонимен":Яйцата станаха много скъпи, ще се ползват трошляците от плочките поставени от Портних и "ремонтирани" от Коцев. Те са с европейски пари, така че ще ги върнем на Урсула обратно.
20:13 07.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Урсула фон дер Лайен не е желана
Коментиран от #41, #51
20:13 07.11.2026
36 Ами
Думите му че определени отношения между родни
са недупостими е само опрадание :)
20:15 07.11.2026
37 Наблюдател
20:16 07.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Истината
20:18 07.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Свищов
20:20 07.11.2026
43 Анонимен
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Ама кой те пита тебе хахахаха пропутинистите към Москва тук срамите европейската ни държава
20:21 07.11.2026
44 Нищо не ти се разбира
До коментар #29 от "Анонимен":Много са вече неграмотните у нас! Жалко...
Коментиран от #66
20:22 07.11.2026
45 Ха сега де...
Коментиран от #73
20:22 07.11.2026
46 Нека да дойде
20:23 07.11.2026
47 Потрес
Коментиран от #58
20:23 07.11.2026
48 мхм
България няма "възможност да посредничи" за каквото и да е в тези войни
20:23 07.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Костадинов
20:24 07.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ЕДИНСТВЕНО ЖЕЛАНА Е
МУТРАФОНКАТА!!!...
20:24 07.11.2026
53 Да ама Не
До коментар #11 от "Илиян":Няма да стане. Не обичат рубрата. Обичат еврото повече от Русия, даже и от България.
Коментиран от #59
20:25 07.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами преговаряй
20:25 07.11.2026
56 Зарко
До коментар #26 от "Здравко":Човека си изразява позицията. Всеки си има право на мнение.
Каква е твоята позиция?
Като чуете за Възраждане изпълзявате от дълбоките дупки по нареждане за да си покажете интелекта.
Коментиран от #61
20:25 07.11.2026
57 Инж1
20:26 07.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #53 от "Да ама Не":Яд ме че не не смених всичките левове в евро и сега мухлясват в мазето като напразни погачи на Дунава
Коментиран от #64
20:27 07.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Капейките
До коментар #59 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":бяха първи в банките да си обменят левчетата за Евро...
20:29 07.11.2026
65 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
Коментиран от #86
20:30 07.11.2026
66 Анонимен
До коментар #44 от "Нищо не ти се разбира":Няма родолюбци тук крият се и пишат по сайтовете да защитават държавата ни хахахаха ЯСЕ ВИЖТЕ РЕВЕТЕ НЕИСТОВО ОТ СТРАХ ТУК И СЕ КРИЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА ЕГАТИ ПСЕВДОПАТРИОТИТЕ
Коментиран от #76, #87
20:31 07.11.2026
67 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
20:32 07.11.2026
68 Чичо
20:33 07.11.2026
69 гого
20:34 07.11.2026
70 А ти що си в Германия
20:35 07.11.2026
71 666666666
20:36 07.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Изражденците
20:38 07.11.2026
75 Къв ще го дири тая у нас
В края на юни беше решено в Брюксел 7% годишен ръст да има на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Замислете се обаче хора, дали 7% приходите в бюджета ни са се увеличили и колко точно е ръста на икономиката ни? А? Прогнозите за ръста на българската икономика (БВП) през 2026 година варират между 2,7% и 2,9% според различни институции. Да и дори да е вярно а не е, но вноските ни са с 7% повече ...и става дума само за директните плащания ! Граби ли ни ЕК? Как мислите ?
20:38 07.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ъъъ
Да я посрещнем подобаващо!
Коментиран от #91
20:40 07.11.2026
78 Хи хи
До коментар #49 от "ру БЛАТА":Че закво да ходим в Русия, като Русия ще дойде тука !!?? Така казаха от нато и зеленото жуже !!
20:40 07.11.2026
79 Къв ще го дири тая у нас
Мито 5 евро на моливче на цена 10 цента да плащаме 5 евро мито и за гумичка за 10 цента и 5 евро мито за всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС да ни набият върху тотала и транспорт и доставка а ние робите да търпим и да си гледаме Евровизия и Ергена.... и до 50% мито на текстила да ни слагат, акциза на цигарите два пъти на година да вдигат и ракията ни да крадат разни нещастници. Няма работа Урсулата у нас ...черта
20:40 07.11.2026
80 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ПАЗИ ВАРНА ЗА РОССИ
ЕДИНСТВЕНО РОССИ И БЕЗ ВЪПРОСИ
20:41 07.11.2026
81 На майка й
Радев, люспо нещастна, ще видиш от къде изгрява слънцето.
20:41 07.11.2026
82 Видьо Видев
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Когато комунистът говори-той лъже!
Когато комунистът мълчи-той прие нещо!
Когато комунистът е на власт-той краде!
Когато комунистът не е на власт-той руши!
Когато комунистът ти се усмихва-той мисли как да те прецака!
Комунисти ли са Радев и Йотова?
20:42 07.11.2026
83 Хи хи
20:42 07.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ТУК И СЕГА
Коментиран от #96
20:43 07.11.2026
86 Хи хи
До коментар #65 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":Като дойдат руснаците тука ще те изпекат на пържола, знайш ли кви лоши ще са към тебе ??!!
Коментиран от #89, #104
20:44 07.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Коста Стоянов - дълбок провинциалист
20:45 07.11.2026
89 Кик
До коментар #86 от "Хи хи":Колко зъбки имаш?
20:45 07.11.2026
90 Въпросът е
До коментар #2 от "Тик-Ток":Цацата трицона ли е или хамсия?
20:48 07.11.2026
91 Тебе те знаем
До коментар #77 от "Ъъъ":Никой няма да посрещаш.Работното ти място е тук.
Иначе-глад.🤣🤣🤣
Коментиран от #98
20:48 07.11.2026
92 Я марш
20:50 07.11.2026
93 И в София не искаме вещицата
Да си стои в Новия Вавилон или да иде на посещение в Киев, за да й се възрадват киевчаните.
20:50 07.11.2026
94 Иван
20:50 07.11.2026
95 Така е.
До коментар #9 от "Факт":Тя просто една говореща глава съобщаваща чужди нареждания.
20:53 07.11.2026
96 Факти
До коментар #85 от "ТУК И СЕГА":на Гюров селчото от Либяхово цялото родословно дърво са учредители на БКП още от 1944 насам...кметове, секретари, партийни ръководители. Още от Никола Гюров секретар на партийното бюро от 1944 г., по-късно председател на изпълкома ,)
Как реши, че внучето изведнъж е станал "ФОКУС НА РУСОФОБИЯТА"
Коментиран от #109
20:54 07.11.2026
97 Коста,
20:54 07.11.2026
98 Ъъъ
До коментар #91 от "Тебе те знаем":Докато аз огладнея, на бая от вас ще им песряввт помени.... 🤔
20:55 07.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 осраински
20:57 07.11.2026
101 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ВЪВ ВАРНА МОЖЕ
САМО ЖУЖИ
ДА Е ДОБРЕ ДОШЕЛ
20:57 07.11.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Божура
До коментар #16 от "ВЕЩИЦАТА ИДВА":За да си нагледа имотите идва. Предполагаемо ще се отбие и в Гърция за същото.
21:02 07.11.2026
104 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #86 от "Хи хи":ПРИ ШЕСТ МИЛИОНА РОССИ
В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
И ПРИ ПОСЛЕДНИЯ МИЛИОН ДО
2028 КОИТО ЖУЖИ НАГНЕТЯВА В
ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ...
КЪДЕ ПОВЕЧЕ РОССИ!?..
21:03 07.11.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
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111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Виж сега,
21:07 07.11.2026
113 Яки много
21:16 07.11.2026
114 Мериленд
21:17 07.11.2026