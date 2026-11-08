Архангеловден събра вярващи на литургии в цяла България

С празнични литургии в православни храмове в цяла България беше отбелязан Архангеловден. Богослуженията бяха съпроводени с проповеди за покаянието, вярата, свободната воля и духовната борба със злото.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави патриаршеска света литургия в храм „Св. архангел Михаил“ в пернишкото село Студена. В проповедта си той призова вярващите да виждат грешките си, да благодарят на Бога за времето, което им е дадено за покаяние, и да подражават на ангелите в тяхното служение и любов към Бога.

Литургии и храмови празници в страната

„Да виждаме грешките си, да благодарим на Бога за времето, което ни дава за покаяние, и да подражаваме на ангелите в тяхното служение и любов към Него“, каза патриарх Даниил.

В Чирпан празничната света литургия в храм „Свети Архангели“ възглави Старозагорският митрополит Киприан. Той каза, че вярата освобождава човека, издига го на висота и му показва безграничните възможности на духовното съвършенство.

В храм „Св. архангел Михаил“ в село Здравец, посветен на архистратига Михаил, служи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Тази година се навършват 100 години от освещаването на молитвения дом. В обръщението си към миряните митрополитът говори за нарастващата агресия сред младите хора, омразата, наркотиците и разколебаването на човешката личност, като подчерта значението на вярата в трудни моменти.

Сливенският митрополит Арсений възглави литургията в храм „Св. Архангел Михаил“ в село Желю войвода. Храмът е изграден преди 127 години. Врачанският митрополит Григорий служи в храм „Свети Архангел Михаил“ в мездренското село Крета, построен през 1824 година. Той припомни, че ангелите наставляват и насочват човека, но не могат насила да го направят добър, защото човекът е създаден със свободна воля.

В Асеновград Пловдивският митрополит Николай отслужи архиерейска света литургия в храм „Свети Архангел Михаил“, като в началото на службата извърши чин по освещаването на стенописите. „Не е необходимо човек да има ангелски криле, за да извърши ангелско дело – достатъчно е да има сърце, изпълнено с любов“, каза той.

Празникът събра миряни и в други епархии

В Гоце Делчев Неврокопският митрополит Серафим възглави празничната литургия в църквата „Св. Архангел Михаил“. В село Копиловци, област Монтана, храмовият празник беше отбелязан със света литургия, отслужена от Видинския митрополит Пахомий.

В Хасково 165-ата годишнина на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ беше отбелязана със света литургия, курбан и концерт на деца от неделни училища. В Плевен отец Милен отправи молитва към Бога да изпрати „ангел на мира, верен спасител на душите и телата“.

Православната църква чества на Архангеловден събора на светите архангели и почита паметта на свети Ангел Лерински. В Габрово ставрофорен иконом Руслан Личев определи празника като призив към смирение, покаяние и борба с греха, който отделя човека от Бога.

Източник: bta.bg