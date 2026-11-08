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Архангеловден събра вярващи на литургии в цяла България

Архангеловден събра вярващи на литургии в цяла България

8 Ноември, 2026 16:23 596 13

  • архангеловден-
  • православна църква-
  • патриарх даниил-
  • митрополити-
  • храмови празници

Патриарх Даниил и митрополити отправиха призиви за покаяние, вяра и борба със злото

Архангеловден събра вярващи на литургии в цяла България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С празнични литургии в православни храмове в цяла България беше отбелязан Архангеловден. Богослуженията бяха съпроводени с проповеди за покаянието, вярата, свободната воля и духовната борба със злото.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави патриаршеска света литургия в храм „Св. архангел Михаил“ в пернишкото село Студена. В проповедта си той призова вярващите да виждат грешките си, да благодарят на Бога за времето, което им е дадено за покаяние, и да подражават на ангелите в тяхното служение и любов към Бога.

„Да виждаме грешките си, да благодарим на Бога за времето, което ни дава за покаяние, и да подражаваме на ангелите в тяхното служение и любов към Него“, каза патриарх Даниил.

Литургии и храмови празници в страната

В Чирпан празничната света литургия в храм „Свети Архангели“ възглави Старозагорският митрополит Киприан. Той каза, че вярата освобождава човека, издига го на висота и му показва безграничните възможности на духовното съвършенство.

В храм „Св. архангел Михаил“ в село Здравец, посветен на архистратига Михаил, служи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Тази година се навършват 100 години от освещаването на молитвения дом. В обръщението си към миряните митрополитът говори за нарастващата агресия сред младите хора, омразата, наркотиците и разколебаването на човешката личност, като подчерта значението на вярата в трудни моменти.

Сливенският митрополит Арсений възглави литургията в храм „Св. Архангел Михаил“ в село Желю войвода. Храмът е изграден преди 127 години. Врачанският митрополит Григорий служи в храм „Свети Архангел Михаил“ в мездренското село Крета, построен през 1824 година. Той припомни, че ангелите наставляват и насочват човека, но не могат насила да го направят добър, защото човекът е създаден със свободна воля.

В Асеновград Пловдивският митрополит Николай отслужи архиерейска света литургия в храм „Свети Архангел Михаил“, като в началото на службата извърши чин по освещаването на стенописите. „Не е необходимо човек да има ангелски криле, за да извърши ангелско дело – достатъчно е да има сърце, изпълнено с любов“, каза той.

Празникът събра миряни и в други епархии

В Гоце Делчев Неврокопският митрополит Серафим възглави празничната литургия в църквата „Св. Архангел Михаил“. В село Копиловци, област Монтана, храмовият празник беше отбелязан със света литургия, отслужена от Видинския митрополит Пахомий.

В Хасково 165-ата годишнина на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ беше отбелязана със света литургия, курбан и концерт на деца от неделни училища. В Плевен отец Милен отправи молитва към Бога да изпрати „ангел на мира, верен спасител на душите и телата“.

Православната църква чества на Архангеловден събора на светите архангели и почита паметта на свети Ангел Лерински. В Габрово ставрофорен иконом Руслан Личев определи празника като призив към смирение, покаяние и борба с греха, който отделя човека от Бога.

Източник: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    3 7 Отговор
    Всички попове за запрятат расата и да отиват да бачкат в земеделието и животновъдството че няма да има какво да ядем. Заедно с тях и търтеите от администрацията и милицията.

    16:29 08.11.2026

  • 2 Защо Ли Този ?

    2 5 Отговор
    Се Изпразни !

    Откъм !

    Съдържание ?

    Коментиран от #8

    16:33 08.11.2026

  • 3 Летописец

    3 1 Отговор
    С хора от споменатия в Чирпан храм „Свети Архангели“ Васил Левски създава един от своите комитети . Там Георги Данчов - Зографина рисува и двата най-автентични портрета на Апостола .

    16:38 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тиквата съм

    3 2 Отговор
    пак на следващите избори ако съм жив
    ша събера пак моите вярващи ми

    16:52 08.11.2026

  • 6 Тоя

    0 3 Отговор
    Що така е обърнал очите бе?

    16:54 08.11.2026

  • 7 Българин

    2 0 Отговор
    В православната и католическата традиция паленето на свещи носи няколко основни духовни послания:

    • Исус Христос като Светлина: Самият Христос казва: "Аз съм светлината на света" . Пламъкът на свещта символизира Неговото присъствие, което разпръсква духовната тъмнина и грях.
    • Пламъкът на вярата и молитвата: Както свещта гори с топъл пламък, така трябва да бъде топла и жива вярата на християнина. Издигащият се нагоре дим и пламък олицетворяват човешката молитва, която се възнася право към Бога.
    • Чистота и послушание: Традиционният чист пчелен восък символизира чистотата и непорочността на човека, който го принася в дар. Мекотата и пластичността на восъка изразяват готовността на вярващия за послушание и смирение пред Божията воля.
    • Безкръвна жертва и благодарност: Купуването и запалването на свещ в храма е малка лична жертва и материален принос за поддръжката на Божия дом, както и знак на благодарност към Бога и светиите.
    • Духовно преобразяване: Изгарянето на свещта символизира "обожението" – процесът, при който човекът се очиства чрез огъня на Божествената любов и се отдава изцяло на духовното.

    • Юдаизъм:
    Свещите са дълбоко вкоренени в еврейската традиция и заемат почетно место в свещника менора. За евреите светлината символизира Божието присъствие и учението на Тората.

    • Будизъм и Индуизъм:
    Свещите се поставят пред олтарите като знак на почит към Буда или индуистките божества. Пламъкът символизира постигането на просветление и победата

    Коментиран от #10, #12

    16:59 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Арх.Михаил и Христос

    0 0 Отговор
    Архангел Михаил и Исус Христос са една и съща личност.В книгата ня пророк Даниил гл.12 е наречен застъпник за неговите люде, т.е.Месията на Израел, а в Откровение на Йоан повежда небесното войнство в битката със сатана, която ездача на белия кон с многото корони и новото Име изписано на бедрото довършва на земята. Никой не сменя пълководци, когато са успешни.
    Дан.гл.12"Великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне...и множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение". При второто пришествие на Месията ще бъде първото масово възкресение, т.е.още едно съвпадение.

    17:29 08.11.2026

  • 10 Символи, символи

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Истинската вяра не е символика.Бог е дух и които му се кланят, да го правят с дух и вяра.

    17:31 08.11.2026

  • 11 С по 30 човека ли поддържаме вярата

    1 1 Отговор
    Църквите празни, около църквите пусто, такова ни е вярването.

    17:34 08.11.2026

  • 12 И още

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Бог не гледа на лице, а на сърце.Външната показност и обрядност е лицемерие, ако няма вътрешна вяра и смирение, защото Той се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.

    17:36 08.11.2026

  • 13 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Преди комунистите отричаха черквата но се страхуваха от Бога, сега квазидемократите се черкуват и се кръстят но нямат ни страх ни срам от Бога!!!!! Нека поне да уважаваме Българската Православна Черква!!!!

    17:45 08.11.2026

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