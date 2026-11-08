Архангеловден събра вярващи на литургии в цяла България

С празнични литургии в православни храмове в цяла България беше отбелязан Архангеловден. Богослуженията бяха съпроводени с проповеди за покаянието, вярата, свободната воля и духовната борба със злото.
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави патриаршеска света литургия в храм „Св. архангел Михаил“ в пернишкото село Студена. В проповедта си той призова вярващите да виждат грешките си, да благодарят на Бога за времето, което им е дадено за покаяние, и да подражават на ангелите в тяхното служение и любов към Бога.„Да виждаме грешките си, да благодарим на Бога за времето, което ни дава за покаяние, и да подражаваме на ангелите в тяхното служение и любов към Него“, каза патриарх Даниил.
Литургии и храмови празници в страната
В Чирпан празничната света литургия в храм „Свети Архангели“ възглави Старозагорският митрополит Киприан. Той каза, че вярата освобождава човека, издига го на висота и му показва безграничните възможности на духовното съвършенство.
В храм „Св. архангел Михаил“ в село Здравец, посветен на архистратига Михаил, служи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Тази година се навършват 100 години от освещаването на молитвения дом. В обръщението си към миряните митрополитът говори за нарастващата агресия сред младите хора, омразата, наркотиците и разколебаването на човешката личност, като подчерта значението на вярата в трудни моменти.
Сливенският митрополит Арсений възглави литургията в храм „Св. Архангел Михаил“ в село Желю войвода. Храмът е изграден преди 127 години. Врачанският митрополит Григорий служи в храм „Свети Архангел Михаил“ в мездренското село Крета, построен през 1824 година. Той припомни, че ангелите наставляват и насочват човека, но не могат насила да го направят добър, защото човекът е създаден със свободна воля.
В Асеновград Пловдивският митрополит Николай отслужи архиерейска света литургия в храм „Свети Архангел Михаил“, като в началото на службата извърши чин по освещаването на стенописите. „Не е необходимо човек да има ангелски криле, за да извърши ангелско дело – достатъчно е да има сърце, изпълнено с любов“, каза той.
Празникът събра миряни и в други епархии
В Гоце Делчев Неврокопският митрополит Серафим възглави празничната литургия в църквата „Св. Архангел Михаил“. В село Копиловци, област Монтана, храмовият празник беше отбелязан със света литургия, отслужена от Видинския митрополит Пахомий.
В Хасково 165-ата годишнина на църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ беше отбелязана със света литургия, курбан и концерт на деца от неделни училища. В Плевен отец Милен отправи молитва към Бога да изпрати „ангел на мира, верен спасител на душите и телата“.
Православната църква чества на Архангеловден събора на светите архангели и почита паметта на свети Ангел Лерински. В Габрово ставрофорен иконом Руслан Личев определи празника като призив към смирение, покаяние и борба с греха, който отделя човека от Бога.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
16:29 08.11.2026
2 Защо Ли Този ?
Откъм !
Съдържание ?
Коментиран от #8
16:33 08.11.2026
3 Летописец
16:38 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тиквата съм
ша събера пак моите вярващи ми
16:52 08.11.2026
6 Тоя
16:54 08.11.2026
7 Българин
• Исус Христос като Светлина: Самият Христос казва: "Аз съм светлината на света" . Пламъкът на свещта символизира Неговото присъствие, което разпръсква духовната тъмнина и грях.
• Пламъкът на вярата и молитвата: Както свещта гори с топъл пламък, така трябва да бъде топла и жива вярата на християнина. Издигащият се нагоре дим и пламък олицетворяват човешката молитва, която се възнася право към Бога.
• Чистота и послушание: Традиционният чист пчелен восък символизира чистотата и непорочността на човека, който го принася в дар. Мекотата и пластичността на восъка изразяват готовността на вярващия за послушание и смирение пред Божията воля.
• Безкръвна жертва и благодарност: Купуването и запалването на свещ в храма е малка лична жертва и материален принос за поддръжката на Божия дом, както и знак на благодарност към Бога и светиите.
• Духовно преобразяване: Изгарянето на свещта символизира "обожението" – процесът, при който човекът се очиства чрез огъня на Божествената любов и се отдава изцяло на духовното.
• Юдаизъм:
Свещите са дълбоко вкоренени в еврейската традиция и заемат почетно место в свещника менора. За евреите светлината символизира Божието присъствие и учението на Тората.
• Будизъм и Индуизъм:
Свещите се поставят пред олтарите като знак на почит към Буда или индуистките божества. Пламъкът символизира постигането на просветление и победата
Коментиран от #10, #12
16:59 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Арх.Михаил и Христос
Дан.гл.12"Великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне...и множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение". При второто пришествие на Месията ще бъде първото масово възкресение, т.е.още едно съвпадение.
17:29 08.11.2026
10 Символи, символи
До коментар #7 от "Българин":Истинската вяра не е символика.Бог е дух и които му се кланят, да го правят с дух и вяра.
17:31 08.11.2026
11 С по 30 човека ли поддържаме вярата
17:34 08.11.2026
12 И още
До коментар #7 от "Българин":Бог не гледа на лице, а на сърце.Външната показност и обрядност е лицемерие, ако няма вътрешна вяра и смирение, защото Той се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
17:36 08.11.2026
13 идиоти вън
17:45 08.11.2026