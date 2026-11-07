Украйна удари военен завод в Ростов и рафинерия в Саратов

Украйна е нанесла удари по цели в руските области Ростов, Саратов и Орел при атака през нощта срещу 7 ноември.

Според The Kyiv Independent пожар е избухнал в Саратовската нефтена рафинерия. Медията се позовава на мониторингови канали, като уточнява, че информацията за пораженията все още не е потвърдена независимо. В Ростов на Дон е съобщено за голям пожар в района на военното предприятие „Алмаз“.

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Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар за действията на руската противовъздушна отбрана. По думите му атаката е засегнала Ростов на Дон, Таганрог и седем района на областта. В публикуваната информация не се посочва нефтена рафинерия сред поразените обекти.

Източници: kyivindependent.com, rbc.ru, amp.eng.kavkaz-uzel.eu