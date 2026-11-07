Украйна удари военен завод в Ростов и рафинерия в Саратов

Украйна е нанесла удари по цели в руските области Ростов, Саратов и Орел при атака през нощта срещу 7 ноември.
Според The Kyiv Independent пожар е избухнал в Саратовската нефтена рафинерия. Медията се позовава на мониторингови канали, като уточнява, че информацията за пораженията все още не е потвърдена независимо. В Ростов на Дон е съобщено за голям пожар в района на военното предприятие „Алмаз“.
Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар за действията на руската противовъздушна отбрана. По думите му атаката е засегнала Ростов на Дон, Таганрог и седем района на областта. В публикуваната информация не се посочва нефтена рафинерия сред поразените обекти.
Източници: kyivindependent.com, rbc.ru, amp.eng.kavkaz-uzel.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо каза на Зеленски
Коментиран от #10, #25
07:19 07.11.2026
2 Да де...
Коментиран от #3, #5, #12
07:20 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Примати
07:24 07.11.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "Да де...":Да де.Те и територии се губят така както се печелят.А нацистка Русия има много да губи
Коментиран от #15
07:25 07.11.2026
6 Баце ЕООД
07:27 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Баце ЕООД
Коментиран от #11
07:28 07.11.2026
9 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ НА УКР. МЕДИИ
До коментар #3 от "1,6 милиона руски трупа":РУСКИ ЖЕРТВИ НЯМА ОТ 2022 ЗАЩОТО СРЕЩУ РУСКАТА АРМИЯ ИМА САМО НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ИЗБИТИ ДО МОМЕНТА !
Коментиран от #19, #22
07:29 07.11.2026
10 Путин-
До коментар #1 от "Бай Дончо каза на Зеленски":"Заради тоз гадния Зеленски, няма нафта. Сега ударно сменяме в бункера всички нафтови печки с дървени"
07:32 07.11.2026
11 Баце
До коментар #8 от "Баце ЕООД":Само дето Втарая не е Втарая,а скрап и леш.Пълна трагедия.
Мразим путинска русия безплатно.
07:33 07.11.2026
12 Ахъм
До коментар #2 от "Да де...":Как се ремонтира рафинерия, знаеш ли? Една ютия не направихте, а за рафинериите ви трябват главно западни технологии и оборудване.
Коментиран от #17
07:34 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баа Гицка
07:35 07.11.2026
15 И как
До коментар #5 от "Соломон":Точно бе, мойто момче?
Я да обясниш!
Коментиран от #23
07:35 07.11.2026
16 Путин няма да спре
07:36 07.11.2026
17 И как
До коментар #12 от "Ахъм":ТХака бе, ти ли си направил руските рафинерии? Щото и украинските рафинерии ги направиха руснаците!
Коментиран от #21
07:37 07.11.2026
18 Баа Гицка
07:39 07.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дон Корлеоне
07:41 07.11.2026
21 Соломон
До коментар #17 от "И как":Украинската рафинерия е направена от СССР а не от Русия.ВСВ война я спечели СССР а не Русия.Жертвит през ВСВ са на СССР а не на Русия
Коментиран от #24
07:41 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хихи
07:50 07.11.2026