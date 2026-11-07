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Украйна удари военен завод в Ростов и рафинерия в Саратов
  Тема: Украйна

Украйна удари военен завод в Ростов и рафинерия в Саратов

7 Ноември, 2026 07:17 867 26

  • украйна-
  • русия-
  • ростовска област-
  • нефтена рафинерия-
  • дронове

При нощната атака е съобщено за пожар край военно предприятие в Ростов на Дон. Няма потвърждение, че е поразена нефтена рафинерия в Ростовска област

Украйна удари военен завод в Ростов и рафинерия в Саратов - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е нанесла удари по цели в руските области Ростов, Саратов и Орел при атака през нощта срещу 7 ноември.

Според The Kyiv Independent пожар е избухнал в Саратовската нефтена рафинерия. Медията се позовава на мониторингови канали, като уточнява, че информацията за пораженията все още не е потвърдена независимо. В Ростов на Дон е съобщено за голям пожар в района на военното предприятие „Алмаз“.

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„Бяха унищожени повече от дузина безпилотни летателни апарати“

Това съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар за действията на руската противовъздушна отбрана. По думите му атаката е засегнала Ростов на Дон, Таганрог и седем района на областта. В публикуваната информация не се посочва нефтена рафинерия сред поразените обекти.

Източници: kyivindependent.com, rbc.ru, amp.eng.kavkaz-uzel.eu


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо каза на Зеленски

    9 13 Отговор
    Пали ги всичките!

    Коментиран от #10, #25

    07:19 07.11.2026

  • 2 Да де...

    15 9 Отговор
    Ауууу пак велики укро победи...Абе заводи се ремонтират-ама земя и територии няма как да се направят-а украинците всеки ден губят територии...

    Коментиран от #3, #5, #12

    07:20 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Примати

    7 10 Отговор
    8 дни 7 рафинерии изравнени със земята … Украйна те се страхува от агресора …

    07:24 07.11.2026

  • 5 Соломон

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Да де...":

    Да де.Те и територии се губят така както се печелят.А нацистка Русия има много да губи

    Коментиран от #15

    07:25 07.11.2026

  • 6 Баце ЕООД

    10 2 Отговор
    Грантаджиите, "работят ли, работят"

    07:27 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баце ЕООД

    5 4 Отговор
    Само дето тоа кииифиндипендънт не е нито в Кииийф нито е индипендънт

    Коментиран от #11

    07:28 07.11.2026

  • 9 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ НА УКР. МЕДИИ

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "1,6 милиона руски трупа":

    РУСКИ ЖЕРТВИ НЯМА ОТ 2022 ЗАЩОТО СРЕЩУ РУСКАТА АРМИЯ ИМА САМО НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ИЗБИТИ ДО МОМЕНТА !

    Коментиран от #19, #22

    07:29 07.11.2026

  • 10 Путин-

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо каза на Зеленски":

    "Заради тоз гадния Зеленски, няма нафта. Сега ударно сменяме в бункера всички нафтови печки с дървени"

    07:32 07.11.2026

  • 11 Баце

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Баце ЕООД":

    Само дето Втарая не е Втарая,а скрап и леш.Пълна трагедия.
    Мразим путинска русия безплатно.

    07:33 07.11.2026

  • 12 Ахъм

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да де...":

    Как се ремонтира рафинерия, знаеш ли? Една ютия не направихте, а за рафинериите ви трябват главно западни технологии и оборудване.

    Коментиран от #17

    07:34 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баа Гицка

    6 2 Отговор
    Искам да отпeра един въпрос! За колко дня магучата ще вземе Вашингтон? Благодаръ!

    07:35 07.11.2026

  • 15 И как

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Точно бе, мойто момче?
    Я да обясниш!

    Коментиран от #23

    07:35 07.11.2026

  • 16 Путин няма да спре

    3 2 Отговор
    Ще се бие до последният Руснак

    07:36 07.11.2026

  • 17 И как

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    ТХака бе, ти ли си направил руските рафинерии? Щото и украинските рафинерии ги направиха руснаците!

    Коментиран от #21

    07:37 07.11.2026

  • 18 Баа Гицка

    3 1 Отговор
    Може да пали на воля!. Изветрелият Трънчо веке си отива!

    07:39 07.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Докъде стигна нафтата на Хаяско?

    07:41 07.11.2026

  • 21 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "И как":

    Украинската рафинерия е направена от СССР а не от Русия.ВСВ война я спечели СССР а не Русия.Жертвит през ВСВ са на СССР а не на Русия

    Коментиран от #24

    07:41 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хихи

    0 1 Отговор
    а ВСУ напредват към Лвов понеже Киев Загуби стратегическо значение.....

    07:50 07.11.2026

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