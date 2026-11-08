Запорожката АЕЦ остава с дизелово гориво за около две седмици

Запорожката атомна електроцентрала отново остана без външно електрозахранване и премина на аварийни дизелови генератори, които поддържат охлаждането на ядреното гориво. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че наличните запаси са достатъчни за работа на ограничен брой генератори за около две седмици. Причината и мястото на последното прекъсване все още не са установени.

Централата не произвежда електроенергия, но се нуждае от стабилно захранване, за да поддържа системите за охлаждане на шестте реактора и отработеното ядрено гориво. Последно се е изключила линията „Феросплавна“, като руското ръководство на АЕЦ твърди, че това е станало чрез автоматична защита. По негови данни радиационният фон в района на централата и в наблюдаваната зона е нормален.

Ремонтите бяха улеснени с локално примирие

„Персоналът на Запорожката атомна електроцентрала следи всички работни параметри на оборудването. Всички необходими мерки за поддържане на безопасното състояние на енергийните блокове се изпълняват изцяло“, заявява ръководството на централата.

В началото на септември беше договорено локално прекратяване на огъня с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия, за да бъдат извършени ремонтни дейности по електропроводите към централата. По това време Запорожката АЕЦ вече беше останала без външно захранване от 20 август.

Русия пое контрола над централата в първите седмици след началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно, че военните действия около обекта застрашават ядрената безопасност.

Стотици хиляди украинци останаха без ток

Новото прекъсване на електрозахранването в АЕЦ съвпадна с мащабни удари срещу украинската енергийна инфраструктура. Енергийната компания ДТЕК съобщи, че повече от 600 000 жители на Днепропетровска област са останали без ток, след като са били повредени важни енергийни обекти. Компанията заяви, че възстановителните работи са затруднени от повторни атаки.

В Харковска област руски дрон е ударил обект на критичната инфраструктура. Кметът на Златопол Николай Бакшеев съобщи, че близо 250 000 потребители са останали без електричество, а точният срок за възстановяване на подаването не е известен. В Житомирска област 140 жилищни блока са останали без отопление, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски съобщи и за нов удар с дрон по Комишуваха, където вече седмица продължават спасителните работи след атака срещу пункт за хуманитарна помощ. По думите му броят на загиналите там е достигнал 55 души, като е възможно под развалините да има още хора.