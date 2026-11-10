Как от бизнеса на Йозеф Шварц се роди Kaufland

В началото няма хипермаркет, червено лого или дълги редици от колички. Има магазин за екзотични плодове в Хайлброн, открит от Антон Лидл през 1855 г. Почти осем десетилетия по-късно, през 1930 г., Йозеф Шварц влиза като съдружник в бизнеса Lidl & Co. Тогава започва историята на компанията, която по-късно ще създаде две от най-разпознаваемите имена в европейската търговия – Lidl и Kaufland.

Шварц постепенно променя посоката на бизнеса. От търговия с плодове дружеството се превръща в търговец на едро с хранителни стоки и приема името Lidl & Schwarz. Войната прекъсва развитието, а след нея следва дълъг период на възстановяване. През 1960 г. компанията отваря първия си склад тип „кеш енд кери“ в Северен Вюртемберг – модел, при който клиентите избират стоката и я плащат на място, без традиционно обслужване на дребно.

Синът, който разделя двата формата

Дитер Шварц се включва в семейния бизнес в края на 50-те години. След смъртта на баща си през 1977 г. той поема управлението и започва да развива компанията в две различни посоки – големи магазини с широк асортимент и дискаунт обекти с ограничен избор и ниски цени.

Първата важна стъпка е направена още през януари 1968 г., когато в Бакнанг отваря магазинът „Ханделсхоф“. Той е с площ около 1000 квадратни метра и има приблизително 70 служители – значителен мащаб за времето си. През 1972 г. централата е преместена в Некарзулм, който и днес остава центърът на групата.

Година по-късно, през 1973 г., в Лудвигсхафен е открит първият дискаунт магазин. Той поставя основата на Lidl, докато големият формат постепенно получава собствено име. На 11 септември 1984 г. в Некарзулм отваря първият магазин Kaufland. Около 30 000 души го посещават в първия ден, а обектът се превръща в модел за следващото разрастване.

От Германия към Европа

След обединението на Германия Kaufland ускорява експанзията си. Компанията навлиза в Чехия през 1998 г., следват Словакия, Хърватия, Полша и Румъния. През 2005 г. е открит първият магазин в Румъния, а по-късно веригата се разраства и в България и други европейски държави.

Разделението между Kaufland и Lidl се запазва: Kaufland развива големи магазини с десетки хиляди артикули, докато Lidl работи с дискаунт модел. И двете вериги остават част от Schwarz Group, която постепенно излиза извън класическата търговия и изгражда собствено производство, логистика, рециклиране и дигитални услуги.

Наследниците на Дитер Шварц

Дитер Шварц се оттегля от оперативното управление през 2004 г. Негов най-влиятелен наследник става Клаус Гериг, който ръководи Schwarz Group до 2021 г. След неговото напускане заради разногласия с Шварц временно управлението поема самият собственик, а през декември същата година начело застава Герд Чржановски.

Днес Kaufland се управлява от отделен управленски екип с председател Франк Шуман. През 2026 г. Иван Чернев пое ръководството на германския бизнес, а от 1 ноември Боян Лунчер отговаря за развитието на седемте чуждестранни дружества на веригата. За Чернев Шуман каза:

„Той познава Kaufland от повече от две десетилетия и е показал в различни държави, че може да развива бизнеса и в трудна среда.“

През финансовата 2025 г. магазините на Kaufland са реализирали приходи от 36,7 млрд. евро. В същото време Schwarz Group вече обединява около 14 500 магазина и 604 000 служители. Пътят от плодове на едро в Хайлброн до тази международна структура минава през три поколения управление – Йозеф Шварц създава основата, Дитер Шварц изгражда Kaufland, а професионални мениджъри продължават развитието му извън семейството.

Източници: presseportal.de, handelsblatt.com, tz.de