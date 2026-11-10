Как от бизнеса на Йозеф Шварц се роди Kaufland

В началото няма хипермаркет, червено лого или дълги редици от колички. Има магазин за екзотични плодове в Хайлброн, открит от Антон Лидл през 1855 г. Почти осем десетилетия по-късно, през 1930 г., Йозеф Шварц влиза като съдружник в бизнеса Lidl & Co. Тогава започва историята на компанията, която по-късно ще създаде две от най-разпознаваемите имена в европейската търговия – Lidl и Kaufland.
Шварц постепенно променя посоката на бизнеса. От търговия с плодове дружеството се превръща в търговец на едро с хранителни стоки и приема името Lidl & Schwarz. Войната прекъсва развитието, а след нея следва дълъг период на възстановяване. През 1960 г. компанията отваря първия си склад тип „кеш енд кери“ в Северен Вюртемберг – модел, при който клиентите избират стоката и я плащат на място, без традиционно обслужване на дребно.
Синът, който разделя двата формата
Дитер Шварц се включва в семейния бизнес в края на 50-те години. След смъртта на баща си през 1977 г. той поема управлението и започва да развива компанията в две различни посоки – големи магазини с широк асортимент и дискаунт обекти с ограничен избор и ниски цени.
Първата важна стъпка е направена още през януари 1968 г., когато в Бакнанг отваря магазинът „Ханделсхоф“. Той е с площ около 1000 квадратни метра и има приблизително 70 служители – значителен мащаб за времето си. През 1972 г. централата е преместена в Некарзулм, който и днес остава центърът на групата.
Година по-късно, през 1973 г., в Лудвигсхафен е открит първият дискаунт магазин. Той поставя основата на Lidl, докато големият формат постепенно получава собствено име. На 11 септември 1984 г. в Некарзулм отваря първият магазин Kaufland. Около 30 000 души го посещават в първия ден, а обектът се превръща в модел за следващото разрастване.
От Германия към Европа
След обединението на Германия Kaufland ускорява експанзията си. Компанията навлиза в Чехия през 1998 г., следват Словакия, Хърватия, Полша и Румъния. През 2005 г. е открит първият магазин в Румъния, а по-късно веригата се разраства и в България и други европейски държави.
Разделението между Kaufland и Lidl се запазва: Kaufland развива големи магазини с десетки хиляди артикули, докато Lidl работи с дискаунт модел. И двете вериги остават част от Schwarz Group, която постепенно излиза извън класическата търговия и изгражда собствено производство, логистика, рециклиране и дигитални услуги.
Наследниците на Дитер Шварц
Дитер Шварц се оттегля от оперативното управление през 2004 г. Негов най-влиятелен наследник става Клаус Гериг, който ръководи Schwarz Group до 2021 г. След неговото напускане заради разногласия с Шварц временно управлението поема самият собственик, а през декември същата година начело застава Герд Чржановски.
Днес Kaufland се управлява от отделен управленски екип с председател Франк Шуман. През 2026 г. Иван Чернев пое ръководството на германския бизнес, а от 1 ноември Боян Лунчер отговаря за развитието на седемте чуждестранни дружества на веригата. За Чернев Шуман каза:„Той познава Kaufland от повече от две десетилетия и е показал в различни държави, че може да развива бизнеса и в трудна среда.“
През финансовата 2025 г. магазините на Kaufland са реализирали приходи от 36,7 млрд. евро. В същото време Schwarz Group вече обединява около 14 500 магазина и 604 000 служители. Пътят от плодове на едро в Хайлброн до тази международна структура минава през три поколения управление – Йозеф Шварц създава основата, Дитер Шварц изгражда Kaufland, а професионални мениджъри продължават развитието му извън семейството.
Източници: presseportal.de, handelsblatt.com, tz.de
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нетаняху
06:51 10.11.2026
2 Давид
Коментиран от #4
06:52 10.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СТАНА СЪДРУЖНИК НА ПАШАТА ОТ СИК
И ЖОРО ИНСА ОТ МУЛТИГРУП
......
ТОВА Е ИНТЕРЕСНО ЗА БЪЛГАРИТЕ :)
Коментиран от #29
06:53 10.11.2026
4 Хунтата
До коментар #2 от "Давид":иска да остане само фантастико
06:57 10.11.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #9
07:09 10.11.2026
6 Тити
07:11 10.11.2026
7 ДА ПЛАЩА ГЛОБАТА
07:14 10.11.2026
8 ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПЕРХОДА
Коментиран от #13
07:16 10.11.2026
9 Ако не е Кауфланд
До коментар #5 от "Красимир Петров":Ще плащаш тройно в кварталните бакалии.
Коментиран от #11, #12, #21
07:19 10.11.2026
10 На БАБА фърчилото
И му казал - гледай си работата , оправяй се сам , не ме занимавай !!!
Ето това е достойната постъпка от един истински премиер , нали ?
07:22 10.11.2026
11 Гого Мого
До коментар #9 от "Ако не е Кауфланд":В кварталната ми бакалия яйца и масло са по-евтини от Кауфланд и е пълна с клиенти. Нарича се печалба от оборота.
Коментиран от #24, #28
07:25 10.11.2026
12 Хмм
До коментар #9 от "Ако не е Кауфланд":има и български вериги, преди 10 ноември у нас имаше супери, които бяха закрити точно заради немските вериги, затова при нас веригите имат по-голям успех, защото се управляват добре, имаме традиции, при нас дори събориха комина на парното, защото точно там си бяха харесали място, направиха им инфраструктура, асфалтиран път до шосето, ние имаме квартален магазин от българска верига
07:29 10.11.2026
13 Ами
До коментар #8 от "ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПЕРХОДА":кой ли организира майдана на костов, как изведнъж минахме на марки, при нас приоритетно беше доларът?
07:31 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай той Толстой
07:39 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ТойоАйкидо
Коментиран от #20
07:53 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И ще отпадне в съда
До коментар #18 от "ТойоАйкидо":Мадам.
07:56 10.11.2026
21 Ъхъ
До коментар #9 от "Ако не е Кауфланд":И няма да има банани, ще ни върнат в комунизма и ще ни вкарат в ТКЗСетата!
Всички ще ходят с ватенки и ще карат москвичи!
😂😂😂
Коментиран от #23, #30
08:00 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хи хи
До коментар #21 от "Ъхъ":По време на комунизма всички ходехме с дънки !!
08:02 10.11.2026
24 Да,ама
До коментар #11 от "Гого Мого":Лъжеш.
Коментиран от #31
08:05 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мнение
До коментар #11 от "Гого Мого":Някои стоки в Кауфланд са по скъпи, а някои са по-евтини от кварталната бакалия. Само стоките на промоция и стоките с изтичащ срок на годнос в Кауфланд са изгодни. Всичщо друго е надути цени и скъпотия.л, но предимството е, че можеш да купиш всичко на едно място.
08:08 10.11.2026
29 Разумен
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма такива доказателства. Дитер Шварц е германският предприемач зад Schwarz Group, която притежава Lidl и Kaufland. Германската група действително има голям бизнес в България. Международната финансова корпорация (IFC, част от Световната банка) публикува информация за инвестицията си в Kaufland Bulgaria. В нея изрично е посочено, че българското дружество е изцяло притежавано от Schwarz Group.
08:13 10.11.2026
30 банани
До коментар #21 от "Ъхъ":като залъгалки за бебета...колко евтин трик..за съжаление работи..
08:13 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не ти мемсш
До коментар #31 от "Гого Мого":2 евро в джоба.
08:16 10.11.2026
33 Има два варианта
И обратното – ако КЗК е допуснала грешки, съдът трябва да отмени или коригира глобата.
08:20 10.11.2026
34 Законът
08:20 10.11.2026
35 Нека съдът реши спора
08:21 10.11.2026
36 Въпрос
08:21 10.11.2026
37 Размисли...
Икономически натиск: „Ако ни глобите толкова сериозно, може да намалим инвестициите.“
Обществен натиск: Напомнят, че имат над 8500 служители, за да се създаде страх от икономически последици.
Политически сигнал: Напомнят на държавата, че решенията ѝ могат да повлияят на бъдещите инвестиции на Schwarz Group.
Преговорна позиция: Компанията си оставя възможност да използва евентуалното преразглеждане на инвестициите като аргумент в спора.
08:22 10.11.2026
38 Възмутен
08:23 10.11.2026
39 Най-важното
08:24 10.11.2026
40 Ясно като бял ден
08:27 10.11.2026