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Как от бизнеса на Йозеф Шварц се роди Kaufland

Как от бизнеса на Йозеф Шварц се роди Kaufland

10 Ноември, 2026 06:44 2 651 40

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  • schwarz group-
  • lidl

Историята започва с търговия на едро и стига до международна верига с приходи от 36,7 млрд. евро. Между бащата основател и днешните ръководители стоят няколко решаващи управленски прехода

Как от бизнеса на Йозеф Шварц се роди Kaufland - 1
Снимка: Дитер Шварц, YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В началото няма хипермаркет, червено лого или дълги редици от колички. Има магазин за екзотични плодове в Хайлброн, открит от Антон Лидл през 1855 г. Почти осем десетилетия по-късно, през 1930 г., Йозеф Шварц влиза като съдружник в бизнеса Lidl & Co. Тогава започва историята на компанията, която по-късно ще създаде две от най-разпознаваемите имена в европейската търговия – Lidl и Kaufland.

Шварц постепенно променя посоката на бизнеса. От търговия с плодове дружеството се превръща в търговец на едро с хранителни стоки и приема името Lidl & Schwarz. Войната прекъсва развитието, а след нея следва дълъг период на възстановяване. През 1960 г. компанията отваря първия си склад тип „кеш енд кери“ в Северен Вюртемберг – модел, при който клиентите избират стоката и я плащат на място, без традиционно обслужване на дребно.

Синът, който разделя двата формата

Дитер Шварц се включва в семейния бизнес в края на 50-те години. След смъртта на баща си през 1977 г. той поема управлението и започва да развива компанията в две различни посоки – големи магазини с широк асортимент и дискаунт обекти с ограничен избор и ниски цени.

Първата важна стъпка е направена още през януари 1968 г., когато в Бакнанг отваря магазинът „Ханделсхоф“. Той е с площ около 1000 квадратни метра и има приблизително 70 служители – значителен мащаб за времето си. През 1972 г. централата е преместена в Некарзулм, който и днес остава центърът на групата.

Година по-късно, през 1973 г., в Лудвигсхафен е открит първият дискаунт магазин. Той поставя основата на Lidl, докато големият формат постепенно получава собствено име. На 11 септември 1984 г. в Некарзулм отваря първият магазин Kaufland. Около 30 000 души го посещават в първия ден, а обектът се превръща в модел за следващото разрастване.

От Германия към Европа

След обединението на Германия Kaufland ускорява експанзията си. Компанията навлиза в Чехия през 1998 г., следват Словакия, Хърватия, Полша и Румъния. През 2005 г. е открит първият магазин в Румъния, а по-късно веригата се разраства и в България и други европейски държави.

Разделението между Kaufland и Lidl се запазва: Kaufland развива големи магазини с десетки хиляди артикули, докато Lidl работи с дискаунт модел. И двете вериги остават част от Schwarz Group, която постепенно излиза извън класическата търговия и изгражда собствено производство, логистика, рециклиране и дигитални услуги.

Наследниците на Дитер Шварц

Дитер Шварц се оттегля от оперативното управление през 2004 г. Негов най-влиятелен наследник става Клаус Гериг, който ръководи Schwarz Group до 2021 г. След неговото напускане заради разногласия с Шварц временно управлението поема самият собственик, а през декември същата година начело застава Герд Чржановски.

Днес Kaufland се управлява от отделен управленски екип с председател Франк Шуман. През 2026 г. Иван Чернев пое ръководството на германския бизнес, а от 1 ноември Боян Лунчер отговаря за развитието на седемте чуждестранни дружества на веригата. За Чернев Шуман каза:

„Той познава Kaufland от повече от две десетилетия и е показал в различни държави, че може да развива бизнеса и в трудна среда.“

През финансовата 2025 г. магазините на Kaufland са реализирали приходи от 36,7 млрд. евро. В същото време Schwarz Group вече обединява около 14 500 магазина и 604 000 служители. Пътят от плодове на едро в Хайлброн до тази международна структура минава през три поколения управление – Йозеф Шварц създава основата, Дитер Шварц изгражда Kaufland, а професионални мениджъри продължават развитието му извън семейството.

Източници: presseportal.de, handelsblatt.com, tz.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нетаняху

    17 5 Отговор
    Наше момче.

    06:51 10.11.2026

  • 2 Давид

    35 12 Отговор
    Тези вериги трябва да бъдат премахнати от България .

    Коментиран от #4

    06:52 10.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    37 4 Отговор
    КАК В БЪЛГАРИЯ ДИТЕР ШВАРЦ
    СТАНА СЪДРУЖНИК НА ПАШАТА ОТ СИК
    И ЖОРО ИНСА ОТ МУЛТИГРУП
    ......
    ТОВА Е ИНТЕРЕСНО ЗА БЪЛГАРИТЕ :)

    Коментиран от #29

    06:53 10.11.2026

  • 4 Хунтата

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Давид":

    иска да остане само фантастико

    06:57 10.11.2026

  • 5 Красимир Петров

    16 9 Отговор
    Сега медийте ще започнат да жалват Кауфланд.

    Коментиран от #9

    07:09 10.11.2026

  • 6 Тити

    27 2 Отговор
    Ако погледнете цените във всичките вериги са единични което намирисва на картел. Глобите трябва да са за всички по веригата за да има ефект .

    07:11 10.11.2026

  • 7 ДА ПЛАЩА ГЛОБАТА

    11 10 Отговор
    И да си ходи. Фантастико с радост ще му изкупи магазините.

    07:14 10.11.2026

  • 8 ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПЕРХОДА

    27 5 Отговор
    Беше разпределянето на хранителния пазар между четири немски фирми. Подобно е положението и в други сектори като ток, вода, и т.н.

    Коментиран от #13

    07:16 10.11.2026

  • 9 Ако не е Кауфланд

    23 22 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Ще плащаш тройно в кварталните бакалии.

    Коментиран от #11, #12, #21

    07:19 10.11.2026

  • 10 На БАБА фърчилото

    29 3 Отговор
    Преди време , в едно интервю на Зоров / шеф на млекарите /, беше разказал как Кауфланд и Метро го рекетират за млечните продукни , цени , срокове и реклама. И как потърсил съдействие от тогавашния премиер Борисов !!! Бойко му се сопнал , че не иска Меркел да му се обажда и да му се кара ЗАЩО ПРИТИСКА и санкционира нейните немски фирми !!!!
    И му казал - гледай си работата , оправяй се сам , не ме занимавай !!!
    Ето това е достойната постъпка от един истински премиер , нали ?

    07:22 10.11.2026

  • 11 Гого Мого

    24 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не е Кауфланд":

    В кварталната ми бакалия яйца и масло са по-евтини от Кауфланд и е пълна с клиенти. Нарича се печалба от оборота.

    Коментиран от #24, #28

    07:25 10.11.2026

  • 12 Хмм

    13 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не е Кауфланд":

    има и български вериги, преди 10 ноември у нас имаше супери, които бяха закрити точно заради немските вериги, затова при нас веригите имат по-голям успех, защото се управляват добре, имаме традиции, при нас дори събориха комина на парното, защото точно там си бяха харесали място, направиха им инфраструктура, асфалтиран път до шосето, ние имаме квартален магазин от българска верига

    07:29 10.11.2026

  • 13 Ами

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПЕРХОДА":

    кой ли организира майдана на костов, как изведнъж минахме на марки, при нас приоритетно беше доларът?

    07:31 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Накрая стават гигант-мониполист и пристига държавата,която ги раздробява на части ,за да се възстанови конкуренцията 😁.А в България надценките стават 150 процента.

    07:39 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТойоАйкидо

    4 5 Отговор
    Малка им е глобата на тези престъпници

    Коментиран от #20

    07:53 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И ще отпадне в съда

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ТойоАйкидо":

    Мадам.

    07:56 10.11.2026

  • 21 Ъхъ

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не е Кауфланд":

    И няма да има банани, ще ни върнат в комунизма и ще ни вкарат в ТКЗСетата!
    Всички ще ходят с ватенки и ще карат москвичи!
    😂😂😂

    Коментиран от #23, #30

    08:00 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ":

    По време на комунизма всички ходехме с дънки !!

    08:02 10.11.2026

  • 24 Да,ама

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гого Мого":

    Лъжеш.

    Коментиран от #31

    08:05 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гого Мого":

    Някои стоки в Кауфланд са по скъпи, а някои са по-евтини от кварталната бакалия. Само стоките на промоция и стоките с изтичащ срок на годнос в Кауфланд са изгодни. Всичщо друго е надути цени и скъпотия.л, но предимството е, че можеш да купиш всичко на едно място.

    08:08 10.11.2026

  • 29 Разумен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма такива доказателства. Дитер Шварц е германският предприемач зад Schwarz Group, която притежава Lidl и Kaufland. Германската група действително има голям бизнес в България. Международната финансова корпорация (IFC, част от Световната банка) публикува информация за инвестицията си в Kaufland Bulgaria. В нея изрично е посочено, че българското дружество е изцяло притежавано от Schwarz Group.

    08:13 10.11.2026

  • 30 банани

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ":

    като залъгалки за бебета...колко евтин трик..за съжаление работи..

    08:13 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не ти мемсш

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гого Мого":

    2 евро в джоба.

    08:16 10.11.2026

  • 33 Има два варианта

    1 0 Отговор
    Ако нарушенията бъдат доказани окончателно, компанията трябва да понесе съответната санкция, независимо колко работни места осигурява.
    И обратното – ако КЗК е допуснала грешки, съдът трябва да отмени или коригира глобата.

    08:20 10.11.2026

  • 34 Законът

    2 1 Отговор
    Инвестициите не са оправдание за нарушаване на закона.

    08:20 10.11.2026

  • 35 Нека съдът реши спора

    1 0 Отговор
    бива нито чуждестранните инвеститори да бъдат поставяни над закона, нито държавните регулатори да могат да налагат произволни санкции.

    08:21 10.11.2026

  • 36 Въпрос

    2 0 Отговор
    Защо при спор за нелоялни практики спрямо български производители първата реакция е предупреждение, че България може да загуби инвестиции? Това не е аргумент по същество срещу констатациите на КЗК.

    08:21 10.11.2026

  • 37 Размисли...

    2 0 Отговор
    В случая с Kaufland посланието може да се разчете така:
    Икономически натиск: „Ако ни глобите толкова сериозно, може да намалим инвестициите.“
    Обществен натиск: Напомнят, че имат над 8500 служители, за да се създаде страх от икономически последици.
    Политически сигнал: Напомнят на държавата, че решенията ѝ могат да повлияят на бъдещите инвестиции на Schwarz Group.
    Преговорна позиция: Компанията си оставя възможност да използва евентуалното преразглеждане на инвестициите като аргумент в спора.

    08:22 10.11.2026

  • 38 Възмутен

    2 0 Отговор
    Kaufland защитава финансовия си интерес. Това е нормално за една корпорация. Но не е нормално инвестициите и работните места да се използват като своеобразен щит срещу проверка за нарушения.

    08:23 10.11.2026

  • 39 Най-важното

    1 0 Отговор
    Българските производители също са бизнес, създават работни места и инвестират. Техните интереси не трябва да тежат по-малко само защото са по-малки от Schwarz Group.

    08:24 10.11.2026

  • 40 Ясно като бял ден

    0 0 Отговор
    Цените в България умишлено се държат високи без причина, за да предизвикат недоволство срещу правителството на Радев. Замислите се най -после.

    08:27 10.11.2026